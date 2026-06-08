فوری: موج جدید حملات موشکی ایران به اسرائیل

منابع صهیونیستی از به صدا درآمدن آژیرهای خطر در سراسر سرزمین‌های اشغالی همزمان با شلیک موج جدیدی از موشک‌ها از سوی ایران خبر دادند.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ فرماندهی جبهه داخلی رژیم صهیونیستی اعلام کرد که پس از شناسایی پرتاب موشک از ایران، هشدار اولیه برای مناطق وسیعی از شمال سرزمین‌های اشغالی صادر شد.

بر اساس این گزارش، دقایقی بعد دامنه هشدارها به مناطق مرکزی، قدس اشغالی، حیفا و تل‌آویو نیز گسترش یافت و آژیرهای خطر در این مناطق به صدا درآمده است.

فرماندهی جبهه داخلی رژیم صهیونیستی همچنین از صهیونیست‌ها خواست به پناهگاه‌ها رفته و تا اطلاع ثانوی در آنجا بمانند و دستورالعمل‌های امنیتی را رعایت کنند.

همزمان، رسانه‌های ایرانی از شلیک موج جدیدی از موشک‌ها به سمت سرزمین‌های اشغالی خبر دادند.

در همین حال، شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد که رئیس ستاد ارتش این رژیم از شب گذشته تاکنون سه بار با فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) گفت‌وگو کرده است.

