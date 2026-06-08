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منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی اعلام کرد؛

آخرین آمار از خسارت به پتروشیمی کارون

روابط عمومی سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی اعلام کرد: خوشبختانه این حادثه مصدومی در پی نداشته است. میزان خسارت و صدمات احتمالی در دست بررسی است.
کد خبر: ۱۳۷۷۶۹۹
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آخرین آمار از خسارت به پتروشیمی کارون

روابط عمومی سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی در خصوص حمله دشمن آمریکایی صهیونیستی به شرکت پتروشیمی کارون اطلاعیه‌ای صادر کرد.

به گزارش تابناک، در این اطلاعیه شرکت پتروشیمی کارون آمده است: حوالی ساعت ۷:۳۰ امروز دوشنبه ۱۸ خردادماه در پی حمله دشمن آمریکایی صهیونیستی، دو اصابت به شرکت پتروشیمی کارون در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی صورت گرفت.

خوشبختانه این حادثه مصدومی در پی نداشته است. میزان خسارت و صدمات احتمالی در دست بررسی است.

براساس تصمیم فرماندهی ارشد پدافند غیرعامل و مدیریت بحران منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، خروج اضطراری کلیه کارکنان روزکار از منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی اعلام می‌گردد.

نیروهای عملیاتی طبق روال قبل به فعالیت خود ادامه خواهند داد.

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