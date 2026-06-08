آخرین آمار از خسارت به پتروشیمی کارون

به گزارش تابناک، در این اطلاعیه شرکت پتروشیمی کارون آمده است: حوالی ساعت ۷:۳۰ امروز دوشنبه ۱۸ خردادماه در پی حمله دشمن آمریکایی صهیونیستی، دو اصابت به شرکت پتروشیمی کارون در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی صورت گرفت.

خوشبختانه این حادثه مصدومی در پی نداشته است. میزان خسارت و صدمات احتمالی در دست بررسی است.

براساس تصمیم فرماندهی ارشد پدافند غیرعامل و مدیریت بحران منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، خروج اضطراری کلیه کارکنان روزکار از منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی اعلام می‌گردد.

نیروهای عملیاتی طبق روال قبل به فعالیت خود ادامه خواهند داد.