کارکنان ادارات بندر ماهشهر دورکار شدند

حضور کارکنان در ادارات سطح شهرستان به میزان ۳۰ درصد خواهد بود. شهروندان در مراجعات خود به ادارات، این موضوع را مد نظر قرار دهند.

به گزارش تابناک بنا بر اعلام روابط عمومی فرمانداری شهرستان بندر ماهشهر در روز دوشنبه ۱۸ خرداد، نیروهای واحدهای عملیاتی دستگاه‌های خدمات‌رسان (به‌ویژه اورژانس، سایر مراکز امدادی برق، آب، گاز) از این دستورالعمل مستثنی بوده و خدمات آن‌ها به طور کامل و ۲۴ ساعته فعال است.