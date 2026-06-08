بازداشت عامل تروریستی شهادت شهید یوسفی

به گزارش تابناک به نقل از فارس، معاونت اجتماعی مرزبانی سیستان و بلوچستان اعلام کرد: در عملیات اطلاعاتی مرزبانان در شهرستان زاهدان، عامل تروریستی شهادت شهید یوسفی مامور انتظامی شهرستان خوسف خراسان جنوبی در شهر زاهدان دستگیر شد. عامل پس از چندين روز کار اطلاعاتی، توسط مرزبانان سیستان و بلوچستان دستگیر و یک دستگاه خودروی هایلوکس نیز از وی توقیف شد. درگیری ماموران انتظامی فرماندهی انتظامی خراسان جنوبی با قاچاقچیان سازمان‌یافته مسلح مواد مخدر در بیستم تیرماه سال ۱۳۹۷ در مناطق کویری شهرستان خوسف منجر به شهادت ستوان‌دوم ایمان یوسفی شد، از همان زمان شناسایی و دستگیری عاملان اصلی این جنایت به‌صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت که سر انجام در هفته جاری عامل شهادت در زاهدان دستگیر شد.