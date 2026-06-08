صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

بازداشت عامل تروریستی شهادت شهید یوسفی

معاونت اجتماعی مرزبانی سیستان و بلوچستان از دستگیری عامل تروریستی با هوشیاری مرزبانان سيستان‌وبلوچستان خبر داد.
کد خبر: ۱۳۷۷۶۹۵
| |
5659 بازدید

بازداشت عامل تروریستی شهادت شهید یوسفی

به گزارش تابناک به نقل از فارس، معاونت اجتماعی مرزبانی سیستان و بلوچستان اعلام کرد: در عملیات اطلاعاتی مرزبانان در شهرستان زاهدان، عامل تروریستی شهادت شهید یوسفی مامور انتظامی شهرستان خوسف خراسان جنوبی در شهر زاهدان دستگیر شد.عامل پس از چندين روز کار اطلاعاتی، توسط مرزبانان سیستان و بلوچستان دستگیر و یک دستگاه خودروی هایلوکس نیز از وی توقیف شد.درگیری ماموران انتظامی فرماندهی انتظامی خراسان جنوبی با قاچاقچیان سازمان‌یافته مسلح مواد مخدر در بیستم تیرماه سال ۱۳۹۷ در مناطق کویری شهرستان خوسف منجر به شهادت ستوان‌دوم ایمان یوسفی شد، از همان زمان شناسایی و دستگیری عاملان اصلی این جنایت به‌صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت که سر انجام در هفته جاری عامل شهادت در زاهدان دستگیر شد.
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
بازداشت عامل تروریستی زاهدان شهادت قاچاقچیان
اختصاصی تابناک/ متن کامل پیش نویس قطعنامه ضد ایرانی آمریکا در آژانس بین المللی انرژی اتمی
بازخوانی تاریخ/ وقتی نفرت سیاسی، حرمت جنازه ها را هم شکست!
پشت پرده اختلاف عجیب قیمت گوشت در تهران؛ از گاو جوان تا گاو حذفی
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
هلاکت ۴ تروریست در سراوان
پاسخ معنادار به مخالفت غلامرضا قاسمیان با مذاکره
حداد عادل در یادبود دختر شهیدش: الان وقت سوگ نیست!
کشف ۳ کیلوگرم هروئین از شکم ۳ قاچاقچی سابقه‌دار
شهادت مرزبان غیور در مرز زابل
برچسب منتخب
# آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
آیا جام جهانی می‌تواند مانع جنگ آمریکا با ایران شود؟
فوری: هم اکنون شلیک موشک از آسمان ایران
تهاجم هوایی دشمن صهیونیستی به ماهشهر
قرارگاه خاتم‌الانبیا: عملیات متوقف شد/ در صورت تداوم تجاوز پاسخ شدیدتر خواهدبود
ترامپ: نتانیاهو نباید پاسخ حملات ایران را بدهد/ بسیار به توافق با ایران نزدیک هستیم/ نباید این درگیری توافق را خراب کند!
اتوبان تهران - قم شیشه‌ای شد
احتمال حمله قریب الوقوع موشکی ایران به اسرائیل؛ آسمان ایران کلیر شد
هشدار رضایی: امشب اسرائیل را می‌زنیم
مراحل و هزینه شیوه تمدید گواهینامه
چرا ایران به اسرائیل حمله کرد؟ / مختصات معادله جدید ایران برای منطقه
حمله اسرائیل به اهدافی در تهران و غرب ایران
ادغام حشدالشعبی در نیرو‌های مسلح عراق؛ گروه‌های طرفدار ایران خلع سلاح می‌شوند؟
واکنش کاخ سفید به حمله اسرائیل به ایران
اسراییل مدعی هدف قرار دادن اتاق عملیات حزب‌الله شد
اختصاصی تابناک/ متن کامل پیش نویس قطعنامه ضد ایرانی آمریکا در آژانس بین المللی انرژی اتمی
عکس دیدنی: در این نقطه از ایران بهار تازه از راه رسیده!
اولین اجرای قیصر خواننده در ایران را ببینید  (۱۵۱ نظر)
شاخص‌های نگران‌کننده در بانک اقتصاد نوین/ مدیریت در اختیار بازنشسته‌ها؛ اقتصاد نوین به کجا می‌رود؟  (۱۳۸ نظر)
بی رغبتی زنان برای فرزندآوری بیشتر از مردان است/ تمرکز بودجه بر درمان ناباروری کارساز نیست  (۱۱۴ نظر)
معاون پزشکیان: در کجای دنیا دولت باید گاز و برق تا در خانه ببرد؟!  (۱۰۸ نظر)
شما نظر دهید: آیا فقط ۸درصد پزشکان زیرمیزی می‌گیرند؟/ جیب بیماران، یا صندوق جبران نظام سلامت؟  (۱۰۰ نظر)
لحظات حمله خواهران منصوریان به فدراسیون ووشو را ببینید  (۸۲ نظر)
امیرحسین ثابتی: آمریکا بعد از جام جهانی ایران را غزه دوم می‌کند!  (۸۰ نظر)
تصاویر شکنجه وحشیانه دو دختر توسط والدین‌شان +18  (۷۹ نظر)
روحانی و ظریف بلندگوی آمریکا و اسرائیل در ایران هستند!  (۷۸ نظر)
پاسکاری دولتی‌ها بر سر کالابرگ/ یک میلیون تومانی که ثابت مانده اما بی‌ارزش‌تر می‌شود  (۷۷ نظر)
وقتی بی‌برنامگی و سختگیری به هم می‌رسند/ افزایش حقوق بازنشستگان میان دعوای تأمین اجتماعی و بانک مرکزی گم شد؟  (۷۴ نظر)
خودشیرینی «گروسی» برای اربابان؛ استاندارد دوگانه آژانس درباره حملات به تاسیسات هسته‌ای ایران و امارات  (۶۷ نظر)
ترامپ: نتانیاهو نباید پاسخ حملات ایران را بدهد/ بسیار به توافق با ایران نزدیک هستیم/ نباید این درگیری توافق را خراب کند!  (۶۲ نظر)
التماس مسیح علی نژاد برای حمله دوباره به ایران!  (۶۲ نظر)
انتقاد پزشکیان از صداوسیما بدلیل سیاه‌نمایی  (۶۰ نظر)
tabnak.ir/005mOt
tabnak.ir/005mOt