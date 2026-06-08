ابراهیم عزیزی: نباید دچار خطای محاسباتی شد
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس در پیامی نوشته است: نباید دچار خطای محاسباتی شد
کد خبر: ۱۳۷۷۶۹۴| |
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گزارش خطا
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پیشنهاد میکنم کسانی که جنگ دوست دارن با بچه های لانچر همرا بشن تا قوت قلبشون باشه
بسیار حرف درستی است اگر از جنگ بترسیم اینجا را بدتر از عراق وسوریه ولبنان می کنند سطح تهاجم را از عملیات متقابل به ده عملیات در سطح فرامنطقه بجای هر ضربه باید تبدیل کرد
از هشدارهای این فرمانده نظامی با تجربه و کارآزموده به مسئولین نظام قدردانی می گردد!
یه خدا که امثال این فرد اگر یک ریال در تولید این کشور سرمایه گذاری کرده باشند.به والله که شکم ات سیره.
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۴:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
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