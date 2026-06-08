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ابراهیم عزیزی: نباید دچار خطای محاسباتی شد

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس در پیامی نوشته است: نباید دچار خطای محاسباتی شد
کد خبر: ۱۳۷۷۶۹۴
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3197 بازدید
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۱۳

ابراهیم عزیزی: نباید دچار خطای محاسباتی شد

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کمیسیون امنیت ملی مجلس دشمنان خطای محاسباتی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۶
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
1
14
پاسخ
اين كيه ديگه؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
5
7
پاسخ
آفرین جنگ اقتصادی را هم شروع کنید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
1
17
پاسخ
پیشنهاد میکنم کسانی که جنگ دوست دارن با بچه های لانچر همرا بشن تا قوت قلبشون باشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
12
3
پاسخ
بسیار حرف درستی است اگر از جنگ بترسیم اینجا را بدتر از عراق وسوریه ولبنان می کنند سطح تهاجم را از عملیات متقابل به ده عملیات در سطح فرامنطقه بجای هر ضربه باید تبدیل کرد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
1
7
پاسخ
از هشدارهای این فرمانده نظامی با تجربه و کارآزموده به مسئولین نظام قدردانی می گردد!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
1
14
پاسخ
یه خدا که امثال این فرد اگر یک ریال در تولید این کشور سرمایه گذاری کرده باشند.به والله که شکم ات سیره.
پاسخ ها
ناشناس
| United States of America |
۱۴:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
تولید چه ربطی به جنگ و جهاد داره؟ جهاد یه فرمان الاهیه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
9
1
پاسخ
احسنت
دقیقا
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
11
1
پاسخ
بسم الله القاصم الجبارین
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
9
1
پاسخ
لبیک یا خامنه ای ،ای رهبر آزاده آماده ایم اماده
ناشناس
|
New Zealand
|
۱۲:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
12
1
پاسخ
احسنت.
فقط و فقط مراقبتهای امنيتی را در مورد خودتان و همفکرانتان شديدا رعايت بفرماييد چراکه هر غفلتی شديدا دشمن شاد کن خواهد بود. لذا امروز قاطعيت و هوشياری در هر بعدی بايد از اولويتهای بسيار ضروری باشد.
ومن الله التوفيق
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