خودزنی الهه منصوریان با چاقو

«الهه منصوریان با چاقوی میوه‌خوری در اتاق ریاست فدراسیون خودزنی کرد و با حمله به خودش سعی کرد تقصیر ضرب و شتم را به گردن رئیس فدراسیون بیاندازد. او به دبیرکل کمیته ملی المپیک هم توهین کرد.»

خواهران منصوریان که در چند سال اخیر اتفاقات عجیب و جنجالی را رقم زده اند، این بار هم با حمله به اتاق رئیس فدراسیون ووشو جنجال تازه ای را در ورزش کشور ایجاد کرده اند که باید دید مسئولان ذیربط چه تصمیماتی در مورد آنها خواهند گرفت.

به گزارش تابناک، فدراسیون ووشو، صبح امروز دوشنبه با انتشار بیانیه ای از ایجاد درگیری و تهدید جدید توسط خواهران منصوریان خبر داد.

در این بیانیه فدراسیون ووشو آمده است: «صبح امروز سری دوم رقابت‌های انتخابی تیم ملی ووشو زنان در آکادمی ملی ووشو برگزار شد. پس از پایان مرحله دوم مبارزه انتخابی تیم ملی ووشو ساندا زنان و پس از شکست سهیلا منصوریان از حریف خود دیانا رحیمی، الهه و شهربانو منصوریان با داد و فریاد وارد محل فدراسیون و شکستن درب دفتر ریاست فدراسیون شدند و با بر زبان راندن الفاظ رکیک و توهین به تمام ارکان و اعضای فدراسیون اعم از رئیس، کارکنان و ملی‌پوشان ووشوی ایران، به رئیس فدراسیون حمله‌ور شده و الهه منصوریان نیز با چاقوی میوه‌خوری اتاق ریاست فدراسیون در حضور ناظران خودزنی کرده و به شخص خود حمله‌ور شد تا تقصیر ضرب و شتم را به گردن رئیس فدراسیون بیاندازد.

در شرایطی که مسئول حراست فدراسیون و ناظران وزارت ورزش و جوانان در محل وقوع حادثه حضور داشتند، شهربانو منصوریان با استفاده از الفاظ رکیک خطاب به رئیس فدراسیون و دبیرکل کمیته ملی المپیک، همه حضار را تهدید به ضرب و شتم نمود.

این در شرایطی است که رئیس فدراسیون بلافاصله پس از ورود ناگهانی به اتاق و با شکست حرز درب اتاق توسط خواهران منصوریان، از اتاق خارج شد تا حتی بی‌احترامی به آنان نکرده باشد.

پیش از این شهربانو منصوریان از حضور در اماکن ووشو با رأی کمیته‌های استیناف و انضباطی محروم شده بود و سهیلا منصوریان با ابراز عذرخواهی مورد بخشش کمیته استیناف فدراسیون قرار گرفته بود. فدراسیون ووشو حق هرگونه اقدام قانونی و قضایی برای خود را محفوظ می‌داند.