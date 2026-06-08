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خودزنی الهه منصوریان با چاقو

«الهه منصوریان با چاقوی میوه‌خوری در اتاق ریاست فدراسیون خودزنی کرد و با حمله به خودش سعی کرد تقصیر ضرب و شتم را به گردن رئیس فدراسیون بیاندازد. او به دبیرکل کمیته ملی المپیک هم توهین کرد.»
کد خبر: ۱۳۷۷۶۹۳
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9883 بازدید
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۲۲

خودزنی الهه منصوریان با چاقو

خواهران منصوریان که در چند سال اخیر اتفاقات عجیب و جنجالی را رقم زده اند، این بار هم با حمله به اتاق رئیس فدراسیون ووشو جنجال تازه ای را در ورزش کشور ایجاد کرده اند که باید دید مسئولان ذیربط چه تصمیماتی در مورد آنها خواهند گرفت.

به گزارش تابناک، فدراسیون ووشو، صبح امروز دوشنبه با انتشار بیانیه ای از ایجاد درگیری و تهدید جدید توسط خواهران منصوریان خبر داد. 

در این بیانیه فدراسیون ووشو آمده است: «صبح امروز سری دوم رقابت‌های انتخابی تیم ملی ووشو زنان در آکادمی ملی ووشو برگزار شد. پس از پایان مرحله دوم مبارزه انتخابی تیم ملی ووشو ساندا زنان و پس از شکست سهیلا منصوریان از حریف خود دیانا رحیمی، الهه و شهربانو منصوریان با داد و فریاد وارد محل فدراسیون و شکستن درب دفتر ریاست فدراسیون شدند و با بر زبان راندن الفاظ رکیک و توهین به تمام ارکان و اعضای فدراسیون اعم از رئیس، کارکنان و ملی‌پوشان ووشوی ایران، به رئیس فدراسیون حمله‌ور شده و الهه منصوریان نیز با چاقوی میوه‌خوری اتاق ریاست فدراسیون در حضور ناظران خودزنی کرده و به شخص خود حمله‌ور شد تا تقصیر ضرب و شتم را به گردن رئیس فدراسیون بیاندازد.

در شرایطی که مسئول حراست فدراسیون و ناظران وزارت ورزش و جوانان در محل وقوع حادثه حضور داشتند، شهربانو منصوریان با استفاده از الفاظ رکیک خطاب به رئیس فدراسیون و دبیرکل کمیته ملی المپیک، همه حضار را تهدید به ضرب و شتم نمود.

این در شرایطی است که رئیس فدراسیون بلافاصله پس از ورود ناگهانی به اتاق و با شکست حرز درب اتاق توسط خواهران منصوریان، از اتاق خارج شد تا حتی بی‌احترامی به آنان نکرده باشد.

پیش از این شهربانو منصوریان از حضور در اماکن ووشو با رأی کمیته‌های استیناف و انضباطی محروم شده بود و سهیلا منصوریان با ابراز عذرخواهی مورد بخشش کمیته استیناف فدراسیون قرار گرفته بود. فدراسیون ووشو حق هرگونه اقدام قانونی و قضایی برای خود را محفوظ می‌داند.

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برچسب ها
خواهران منصوریان فدراسیون ووشو ضرب و شتم بخشش چاقو خودزنی شهربانو منصوریان تابناک ورزشی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۴
در انتظار بررسی: ۴
انتشار یافته: ۲۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
1
24
پاسخ
وقتی در مسیر کمال نباشی همین میشه. ایشون قطعا در زندگی فردی با مشکلات فراون تری هم روبرو خواهند شد با این روان قوی
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
اگر نتیجه‌ی ورزش زنان مردصفتی باشد، بهتر است هرگز ورزش نکنند!! زن باید زنانگی خود را حفظ کند و مراقب شآن و منزلت خود باشد
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
فیلمش را در کانال خبرگزاری فارس در ایتا دیدم بسیار متاثر شدم. پهلوانان نامدار کجا و این سه خواهر نه ببخشید برادر!! کجا
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
زنی که صفات مردانه داشته باشد نه زن است نه مرد!!! موجودی بی هویت است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
1
26
پاسخ
قلدرهای کاغذی
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
ادب زن به ز قدرت بازوی اوست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
0
18
پاسخ
اگر این ماجرا صحت داشته باشد، برای جامعه ورزش و برای زنان ورزشکار بسیار متاسفم. هدف از ورزش صرفا داشتن زور بازو نیست بلکه بالا بردن قدرت کنترل خود است...
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
0
16
پاسخ
اوه اوه
قدیمیا به این آدما یه چی میگفتند یادم رفت...
این زمانه فقط اهل ادب و شایستگان باید در صدر بنشینند و گرنه از این تیپ آدما زیادند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
0
16
پاسخ
چرا باید ورزشکاران مدیر شوند بابا جان مدیریت یک تخصصص است ورزش تخصصی دیگر
حتی مدیر بیمارستانها هم نباید پزشک باشند . برای همینه هر روز شاهد بی اخلاقی در سطح مدیریت کشوریم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
0
17
پاسخ
ما کجاییم در این جنگ با صهیونیستها ، خواهران منصوری کجا هستند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
0
9
پاسخ
متأسفانه در ورزش حرفه ای رژیم غذایی و مصرف هورمون هایی که باعث افزایش تستسترون می شه وجود داره. و آنگاه چاقوی میوه خوری کشیده می شود.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
اگر حاصل ورزشکار بودن میشه چاقوکشی، بهتره ورزش نکنیم
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
لابد همه‌ی ورزشکاران حرفه‌ای هم قلدر و چاقوکش هستن آره؟؟!!؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
0
2
پاسخ
مقصر اشتباهات خواهدانمنصوریان در ووشو از گذشته پدرخوانده ووشو (علی نژاد) است .
ناشناس
|
Australia
|
۱۲:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
1
15
پاسخ
تقصیر خودش نیست. ریشه در سالها و بلکه نسلها داره
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
1
25
پاسخ
تازه بدوران رسیده به اینها میگن.قرار نیست برای همیشه شما سهمیه های مسابقات را داشته باشید.با لگد پرتشان کنید بیرون.
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