اعلام شنیده شدن انفجارهای قوی در عربستان

به گزارش تابناک به نقل از الجزیره؛ اداره دفاع شهری عربستان از هشدار زودهنگام در استان الخرج برای هشدار درباره وقوع خطر خبر داد.

برخی منابع گزارش می دهند که پایگاه هوایی شاهزاده سلطان در الخرج، در مرکز عربستان سعودی، هدف حمله قرار گرفته است.

این در حالی است که دولت تروریست آمریکا ادعا کرده است که در حمله اسرائیل به ایران هیچ دخالتی نداشته است.

رویترز نیز گزارش داد: دفاع مدنی عربستان سعودی می‌گوید در پیش‌بینی تهدید احتمالی، هشدار اولیه در منطقه الخرج در جنوب شرقی ریاض صادر شده است.

همچنین این خبرگزاری مدعی است صدای انفجارهای مهیب در پایگاه هوایی شاهزاده سلطان در ریاض، پایتخت عربستان سعودی، شنیده شد.

هشدار زودهنگام در شرق عربستان صادر شد

سازمان دفاع مدنی عربستان بامداد دوشنبه اعلام کرد که در استان الخرج در شرق این کشور هشدار زودهنگام صادر شده است.

به گزارش خبرگزاری رویترز، بر اساس اعلام دفاع مدنی عربستان، این هشدار در چارچوب اقدامات احتیاطی و با هدف آمادگی در برابر خطر احتمالی صادر شده است.

تاکنون جزئیات بیشتری درباره ماهیت این تهدید یا علت صدور هشدار منتشر نشده است.

منبع آگاه: ایران به پایگاه الخرج عربستان شلیک نکرده است

در پی گزارش رسانه ها مبنی بر شنیده شدن صدای انفجار در پایگاه هوایی الخرج عربستان یک مقام آگاه نظامی گفت: ایران هیچ شلیکی به سمت این پایگاه نداشته است.

در پی گزارش رسانه ها مبنی بر شنیده شدن صدای انفجار در پایگاه هوایی الخرج یک مقام آگاه نظامی گفت: ایران هیچ شلیکی به سمت این پایگاه نداشته است.