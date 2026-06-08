برای نخستین بار، دست‌نوشته‌ای از شهید امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی، فرمانده سابق کل ارتش جمهوری اسلامی ایران، منتشر شد.

به گزارش تابناک؛ شهید سپهبد «عبدالرحیم موسوی» در دستنوشته ای آورده است: رژیم صهیونیستی در باتلاق زوال دست و پا می‌زند امنیت خود را در ناامنی دیگران تعریف کرده است.

به اینجا آمده تا با انتقال ناامنی، امنیت خود را بالا ببرد. دود این اقدام به چشم آنهایی می‌رود که مجبور به پذیرش او شده‌اند.



روزی پشیمان می‌شوند که امیدواریم دیر نشده باشد.