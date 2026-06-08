صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

قیمت طلای جهانی در بازار امروز 18 خرداد

قیمت طلا در معاملات روز دوشنبه بازار جهانی به دلیل تجدید نگرانی‌ها در مورد افزایش نرخ بهره آمریکا و در پی صعود قیمت نفت که نگرانی‌ها درباره تورم را تشدید کرد، به روند نزولی خود ادامه داد.
کد خبر: ۱۳۷۷۶۸۶
| |
3409 بازدید
قیمت طلای جهانی در بازار امروز 18 خرداد

قیمت طلا هر اونس طلا برای تحویل فوری با ۰.۲ درصد کاهش، به ۴۳۱۹ دلار و ۹ سنت رسید که پایین‌ترین حد از ۲۳ مارس است. این فلز گرانبها در معاملات جمعه گذشته حدود سه درصد کاهش قیمت داشت.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، قیمت هر اونس طلا در بازار معاملات آتی آمریکا برای تحویل در ماه اوت، با ۰.۵ درصد کاهش، به ۴۳۴۳ دلار و ۲۰ سنت رسید.

کلوین وانگ، تحلیلگر ارشد بازار در شرکت OANDA، با اشاره به اینکه افزایش بازده اوراق خزانه‌ آمریکا، طلا را بیشتر تحت فشار قرار می‌دهد، گفت: همه اینها بر اساس رویکرد تهاجمی است که بازار نسبت به معاملات آتی فدرال رزرو نشان داده است.

بازده اوراق خزانه‌ ۱۰ ساله که در معاملات جمعه گذشته به بالاترین سطح دو هفته‌ای رسیده بود، در معاملات روز جاری افزایش یافت و هزینه فرصت نگهداری طلای بدون بازده را افزایش داد.

قیمت نفت بیش از سه دلار در هر بشکه افزایش یافت و نگرانی‌ها در مورد تورم و افزایش نرخ بهره را تشدید کرد.

در حالی که طلا به طور سنتی یک پوشش ریسک در برابر تورم دیده می‌شود، نرخ بهره بالا بر جذابیت آن به عنوان یک دارایی بدون بازده تاثیر می‌گذارد.

طبق ابزار دیده‌بان فدرال شرکت CME، بازارها پیش‌بینی می‌کنند که فدرال رزرو قبل از پایان سال جاری، افزایش نرخ بهره را تصویب کند و ۷۲ درصد احتمال دارد که این افزایش تا دسامبر رخ دهد.

بر اساس گزارش رویترز، بث هاماک، رئیس فدرال رزرو کلیولند، جمعه گذشته گفت: گزارش اشتغال جدید نشان می‌دهد که بازار کار تقریبا در تعادل است، اما ادامه تورم بالا ممکن است فدرال رزرو را ناگزیر کند  برای مهار تورم، افزایش زودهنگام نرخ بهره را تصویب کند.

در بازار سایر فلزات ارزشمند، بهای هر اونس نقره بدون تغییر ماند و در ۶۷ دلار و ۸۶ سنت ثابت ایستاد. هر اونس پلاتین با  ۰.۵ درصد کاهش، به ۱۷۶۷ دلار و ۴۲ سنت رسید و هر اونس پالادیوم در ۱۲۲۵ دلار و ۶۷ سنت ثابت ماند.
 

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
طلا قیمت طلا بازار طلا طلای جهانی
سفیر جدید عراق در تهران کیست؟
اختصاصی تابناک/ جزئیاتی از پیش‌نویس قطعنامه ضد ایرانی در آژانس/ گویا اصلا حمله‌ای به تاسیسات اتمی ایران نشده است!
اختصاصی تابناک/ متن کامل پیش نویس قطعنامه ضد ایرانی آمریکا در آژانس بین المللی انرژی اتمی
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
ریزش قیمت طلا شدت گرفت
قیمت طلا در بازار تهران کاهش یافت
قیمت جهانی طلا امروز ۴ شهریور ماه
قیمت طلا جمعه ۱۲ دی ۱۴۰۴
عقب نشینی قیمت طلا و نقره پس از ثبت رکوردهای تاریخی
قیمت طلا امروز یکشنبه ۲۳ فروردین
قیمت طلای جهانی در بازار امروز ۲۲ فروردین
قیمت طلا امروز شنبه ۹ خرداد
قیمت طلای جهانی امروز دوشنبه ۱۱ خرداد
قیمت طلا امروز شنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۵
قیمت طلای جهانی امروز ۲۲ مهر ماه
طلا شانسی برای افزایش قیمت دارد؟
رشد خیره‌کننده قیمت جهانی طلا و نقره
قیمت طلا امروز یکشنبه ۱۵ مهر
قیمت جهانی طلا امروز ۹۹/۰۶/۰۶
قیمت طلای جهانی امروز ۱۲ خرداد
قیمت طلا در بازار امروز 25 فروردین ماه
بزرگترین کاهش هفتگی طلا رقم خورد
قیمت جهانی طلا امروز 12 شهریورماه
قیمت جهانی طلا امروز چهارشنبه ۱۳ خرداد
قیمت طلا امروز جمعه ۲۱ آذر +جدول
افزایش عجیب قیمت طلا در بازارهای جهانی
برچسب منتخب
# آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
آیا جام جهانی می‌تواند مانع جنگ آمریکا با ایران شود؟
آخرین اخبار
تنگه هرمز به طور کامل بسته شد؛ دو نفتکش هدف قرار گرفت
تصاویر پرواز جنگنده‌های ایران برای درگیری با جنگنده‌‌های آمریکا
مردم آماده پذیرش افزایش قیمت بنزین نیستند/حذف سهمیه ۵ هزار تومانی اشتباه بود/ بنزین لیتری ۱۳۰ هزار تومانی در زابل!
نخستین گزارش صداوسیما از نقط مورد حمله آمریکا
هشدار یک روحانی: به نام وحدت انگ خیانت یا جهالت نزنیم
نقض صریح آتش بس از سوی آمریکا / تنگه هرمز صحنه تبادل آتش آمریکا و ایران شد/ خبر بروزرسانی می‌شود
توضیح مفهوم شهادت توسط سید حسن نصرالله برای روزنامه نگار انگلیسی
وزیر جنگ آمریکا: تاسیسات مهم ایران را بمباران می‌کنیم
عکس | تصاویر رویایی از زیبایی بهار در استان ایلام
ویدیوی وایرال شده از یک دختر جوان در تجمعات شبانه
گام بعدی آژانس ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت است
زمان آغاز افتتاحیه جام جهانی ۲۰۲۶ با اجرای شکیرا/ جزئیاتی از اجرای مشترک با مدونا و بی‌تی‌اس در فینال
کاریکاتور: میزبانی ترامپ در جام جهانی!
وزیر جنگ آمریکا هم ایران را تهدید کرد
ویدیوی احساسی جواد خیابانی پس از خداحافظی از صداوسیما
فوری: هم اکنون شلیک موشک از آسمان ایران
تهاجم هوایی دشمن صهیونیستی به ماهشهر
لحظات حمله خواهران منصوریان به فدراسیون ووشو را ببینید
سرعت شگفت انگیز اصابت موشک‌های مرموز ایران به اسرائیل
قطعنامه ضد ایرانی در آژانس با «اکثریت آراء» تصویب می‌شود/ ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت حذف شد
تایید حذف خلبان خائن ایرانی توسط سربازان گمنام امام زمان
کامل‌ترین برنامه جام جهانی ۲۰۲۶ از افتتاحیه تا فینال/ روز، ساعت و ورزشگاه میزبان + جدول اصلی مسابقات
نجات پسر اصفهانی از دست آدم‌ربایان بعد از ۴۰ روز
روایت جالب نفیسه کوهنورد از لحظات حمله ایران به اسرائیل
تصاویر شگفت انگیز از بارش موشک‌های ایران
اسکای نیوز: آمریکا پیشنهاد جدید ایران را پذیرفت/ منبع پاکستانی: توافق این هفته اعلام می‌شود
ژوزف عون: به دنبال ایجاد روابطی خوب با ایران هستیم
سورپرایز سپاه پاسداران: آشیانه‌های اف 35 را زدیم
تصاویر دیدنی: بزغاله بازیگوش در طبیعت زیبای اولنگ حیدر
ویدیوی چاقو خوردن الهه منصوریان در فدراسیون ووشو!
شما نظر دهید: آیا فقط ۸درصد پزشکان زیرمیزی می‌گیرند؟/ جیب بیماران، یا صندوق جبران نظام سلامت؟  (۱۰۵ نظر)
تندرو‌ها تجمعات شبانه را سیاسی کرده‌اند / نباید مذاکره‌کنندگان را آماج شعار‌های سیاسی قرار داد  (۱۰۳ نظر)
لحظات حمله خواهران منصوریان به فدراسیون ووشو را ببینید  (۹۱ نظر)
قطعنامه ضد ایرانی در آژانس با «اکثریت آراء» تصویب می‌شود/ ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت حذف شد  (۸۷ نظر)
امیرحسین ثابتی: آمریکا بعد از جام جهانی ایران را غزه دوم می‌کند!  (۸۰ نظر)
حمله مجدد آمریکا به ایران/پایگاه هوایی و مرکز کنترل ارتش آمریکا در الارزق اردن زیر حملات موشکی سپاه/ بروزرسانی می شود  (۷۴ نظر)
  نوبرانه‌هایی برای «از ما بهتران»/ یک کیلو گیلاس معادل دستمزد چند روز کارگر شد!   (۷۳ نظر)
نجات پسر اصفهانی از دست آدم‌ربایان بعد از ۴۰ روز  (۶۵ نظر)
انتقاد پزشکیان از صداوسیما بدلیل سیاه‌نمایی  (۶۵ نظر)
ترامپ: نتانیاهو نباید پاسخ حملات ایران را بدهد/ بسیار به توافق با ایران نزدیک هستیم/ نباید این درگیری توافق را خراب کند!  (۶۴ نظر)
پشت‌پرده تأخیر در واریز حقوق معیشت‌بگیران / چرا بازنشستگان «آخرین نفر» در صف حقوق هستند؟  (۶۰ نظر)
قرارگاه خاتم‌الانبیا: عملیات متوقف شد/ در صورت تداوم تجاوز پاسخ شدیدتر خواهدبود  (۵۹ نظر)
اسکای نیوز: آمریکا پیشنهاد جدید ایران را پذیرفت/ منبع پاکستانی: توافق این هفته اعلام می‌شود  (۵۵ نظر)
نامه جمعی از نمایندگان مجلس به رهبر انقلاب/ ۴ محور پیشنهادی برای تقویت پول ملی و آرامش اقتصادی  (۵۵ نظر)
ادعای کارگردان سینما: پزشکیان زیر گلوی آیت الله مجتبی خامنه‌ای شمشیر گذاشته!  (۵۱ نظر)
tabnak.ir/005mOk
tabnak.ir/005mOk