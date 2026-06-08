قیمت طلای جهانی در بازار امروز 18 خرداد
قیمت طلا هر اونس طلا برای تحویل فوری با ۰.۲ درصد کاهش، به ۴۳۱۹ دلار و ۹ سنت رسید که پایینترین حد از ۲۳ مارس است. این فلز گرانبها در معاملات جمعه گذشته حدود سه درصد کاهش قیمت داشت.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، قیمت هر اونس طلا در بازار معاملات آتی آمریکا برای تحویل در ماه اوت، با ۰.۵ درصد کاهش، به ۴۳۴۳ دلار و ۲۰ سنت رسید.
کلوین وانگ، تحلیلگر ارشد بازار در شرکت OANDA، با اشاره به اینکه افزایش بازده اوراق خزانه آمریکا، طلا را بیشتر تحت فشار قرار میدهد، گفت: همه اینها بر اساس رویکرد تهاجمی است که بازار نسبت به معاملات آتی فدرال رزرو نشان داده است.
بازده اوراق خزانه ۱۰ ساله که در معاملات جمعه گذشته به بالاترین سطح دو هفتهای رسیده بود، در معاملات روز جاری افزایش یافت و هزینه فرصت نگهداری طلای بدون بازده را افزایش داد.
قیمت نفت بیش از سه دلار در هر بشکه افزایش یافت و نگرانیها در مورد تورم و افزایش نرخ بهره را تشدید کرد.
در حالی که طلا به طور سنتی یک پوشش ریسک در برابر تورم دیده میشود، نرخ بهره بالا بر جذابیت آن به عنوان یک دارایی بدون بازده تاثیر میگذارد.
طبق ابزار دیدهبان فدرال شرکت CME، بازارها پیشبینی میکنند که فدرال رزرو قبل از پایان سال جاری، افزایش نرخ بهره را تصویب کند و ۷۲ درصد احتمال دارد که این افزایش تا دسامبر رخ دهد.
بر اساس گزارش رویترز، بث هاماک، رئیس فدرال رزرو کلیولند، جمعه گذشته گفت: گزارش اشتغال جدید نشان میدهد که بازار کار تقریبا در تعادل است، اما ادامه تورم بالا ممکن است فدرال رزرو را ناگزیر کند برای مهار تورم، افزایش زودهنگام نرخ بهره را تصویب کند.
در بازار سایر فلزات ارزشمند، بهای هر اونس نقره بدون تغییر ماند و در ۶۷ دلار و ۸۶ سنت ثابت ایستاد. هر اونس پلاتین با ۰.۵ درصد کاهش، به ۱۷۶۷ دلار و ۴۲ سنت رسید و هر اونس پالادیوم در ۱۲۲۵ دلار و ۶۷ سنت ثابت ماند.