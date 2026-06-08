سپاه: آسمان سرزمینهای اشغالی در تصرف ماست
سخنگوی سپاه گفت: برای چندمین بار ثابت کردیم که آسمان سرزمین های اشغالی و منطقه، تحت اراده ما و در تصرف غرش موشک های ویرانگر هوافضای سپاه است.
کد خبر: ۱۳۷۷۶۸۴| |
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به گزارش تابناک؛ سردار حسین محبی؛ سخنگو و معاون روابط عمومی سپاه در پیامی اعلام کرد: برای چندمین بار ثابت کردیم که آسمان سرزمین های اشغالی و منطقه، تحت اراده ما و در تصرف غرش موشک های ویرانگر هوافضای سپاه است.
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دو تا از نیروگاه های برقشان را به همراه خط انتقال برق از اردن نامرد را بزنید ، ببینید اینها چطور داخل سوراخ هایشان می روند و دیگر جرات نمی کنند حتی نام ایران عزیز را هم ببرند. اینها می تواند جواب زدن فولاد مبارکه و پتروشیمی ها باشد که خیلی از نظر اقتصادی برای ما دردناک بود.
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