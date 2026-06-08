سخنگوی سپاه گفت: برای چندمین بار ثابت کردیم که آسمان سرزمین های اشغالی و منطقه، تحت اراده ما و در تصرف غرش موشک های ویرانگر هوافضای سپاه است.

به گزارش تابناک؛ سردار حسین محبی؛ سخنگو و معاون روابط عمومی سپاه در پیامی اعلام کرد: برای چندمین بار ثابت کردیم که آسمان سرزمین های اشغالی و منطقه، تحت اراده ما و در تصرف غرش موشک های ویرانگر هوافضای سپاه است.