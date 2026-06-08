ویدیوی بهنوش بختیاری از پاک کردن اسم معشوقش از بدنش!

بهنوش بختیاری که چند سال پیش از همسرش محمدرضا آرین جدا شده، ویدیوی پاک کردن اسم معشوقش از بدنش که ظاهراً کوروش بوده را منتشر کرد و به مخاطبانش توصیه کرد هیچ وقت اسم پارتنرشان را تتو نکنند! بخش قابل پخش این ویدیو را می‌بینید.