نبض خبر
ویدیوی بهنوش بختیاری از پاک کردن اسم معشوقش از بدنش!
بهنوش بختیاری که چند سال پیش از همسرش محمدرضا آرین جدا شده، ویدیوی پاک کردن اسم معشوقش از بدنش که ظاهراً کوروش بوده را منتشر کرد و به مخاطبانش توصیه کرد هیچ وقت اسم پارتنرشان را تتو نکنند! بخش قابل پخش این ویدیو را میبینید.
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برچسبها:نبض خبر بهنوش بختیاری ویدیو تتو
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غیر قابل انتشار: ۶
در انتظار بررسی: ۱۲
انتشار یافته: ۴۷
خدا شفا بده
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۰:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
ناشناس| |
۱۰:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
ناشناس| |
۱۱:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
پارتنر رو غربیها دارن که برای زن هیچ ارزش والای انسانی قائل نیستن
ناشناس| |
۱۲:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
ناشناس| |
۱۲:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
ناشناس| |
۱۳:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
ناشناس| |
۱۳:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
کوروش| |
۱۴:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
ممنون بهنوش خانم از مشاوره خوبت لایک داری 🙏
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ناشناس| |
۱۰:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
ناشناس| |
۱۳:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
از سایت تابناک خواهش میکنم قدر و کرامت بازدید کننده ها رو بدونه و هر خبر زردی رو از هر شخصی پخش نکنه .بذارین انتشار این نوع محتویات توسط همون نشریات داغون مجازی انجام بشه.
کجات تتو کرده بودی؟
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ناشناس| |
۱۳:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
اسم پارتنرتون رو هر جایی از بدن تتو نکنید
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ناشناس| |
۱۰:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
ناشناس| |
۱۱:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
ناشناس| |
۱۳:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
چیپ ترین زنی که در عمرم دیدم!
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ناشناس| |
۱۳:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
جمع کن بابا ننه بزرگ شرم کن دیگه دوره اتون تموم شده
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ناشناس| |
۱۴:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
خیلی دیگه لوده و نچسب شده است. نمی دانم چرا بعضی ها توهم می زنند و فکر می کنن همچنان با انجام هر کاری محبوب هستند. معشوقت هم از تو باهوشتر و عاقلتر بود.
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ناشناس| |
۱۱:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸