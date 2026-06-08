En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
تعداد بازدید : 10003
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۷۷۶۸۳
کد خبر:۱۳۷۷۶۸۳
12713 بازدید
نظرات: ۴۷
نبض خبر

ویدیوی بهنوش بختیاری از پاک کردن اسم معشوقش از بدنش!

بهنوش بختیاری که چند سال پیش از همسرش محمدرضا آرین جدا شده، ویدیوی پاک کردن اسم معشوقش از بدنش که ظاهراً کوروش بوده را منتشر کرد و به مخاطبانش توصیه کرد هیچ وقت اسم پارتنرشان را تتو نکنند! بخش قابل پخش این ویدیو را می‌بینید.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
نبض خبر بهنوش بختیاری ویدیو تتو
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
اخبار مرتبط
ویدیوی بامزه بهاره رهنما و بهنوش بختیاری برای نوروز
بهنوش بختیاری: همیشه در کیفم مرغ منجمد دارم!
جشن سالگرد ازدواج بهنوش بختیاری در فضای مجازی+ عکس
هوش بهنوش بختیاری همه را شگفت زده کرد!
صحبت‌های جالب بهنوش بختیاری درباره همسرش
روایت بهنوش بختیاری از اقدام به خودکشی اخیرش!
جنجال بهنوش بختیاری با بادیگاردهایش
بهنوش بختیاری: صد هزار نفر آنفالوم کردند
بهنوش بختیاری و دخترانش در پشت صحنه بامداد خمار
ویدیوی خنده داری که از بهنوش بختیاری منتشر شد
نوشته عجیب پشت ماشین حسام نواب صفوی
حرف‌های تتلو و بهنوش بختیاری در آشتی کنان
گریه سوزناک بهنوش بختیاری: در حال مرگم!
آشتی بهاره رهنما و بهنوش بختیاری روی صحنه
چهره شگفت انگیز بهنوش بختیاری پس از بوتاکس
روایت بهنوش بختیاری از ماجرای گروگان گیری‌اش!
ضربه مهلک به بهنوش بختیاری به روایت خودش
اشک‌های بهنوش بختیاری با امیر تتلو در ماشین
تقلید بازیگر زن پرحاشیه از گوگوش
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۶
در انتظار بررسی: ۱۲
انتشار یافته: ۴۷
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
2
105
پاسخ
خدا شفا بده
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
بهنوش خانم، چقدر چاق شدی ماشاءالله، یه کمی رژیم بگیرید.
ناشناس
| United States of America |
۱۰:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
پول گرفته برای اون مرکز تبلیغ کنه! خیلی زیرکانه!
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
در فرهنگ ما چیزی به نام پارتنر وجود نداره. ما فقط ازدواج داریم که مقدس است و پاک‌.
پارتنر رو غربیها دارن که برای زن هیچ ارزش والای انسانی قائل نیستن
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
کی بهنوش طلاق گرفت ؟ تو همه برنامه‌ها میاد از شوهرش حرف می‌زنن
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
چه خبر مهمی. مرسی تابناک
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
مراکز متعددی برای تبلیغ خود از سلبریتیها استفاده می‌کنن. کار به فرهنگ و شرف جامعه هم ندارن!!!
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
تابناک لطفا این جور مطالب بی ارزش رو اشاعه نده
کوروش
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
نه بهنوش اسمم رو پاک نکن . قول میدم برگردم !!
عمو صابر
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
13
25
پاسخ
ممنون بهنوش خانم از مشاوره خوبت لایک داری 🙏
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
کدوم مشاوره ؟ این اسمش پاک کردن اسم پارتنر نبود ،اسمش منتشر کردن اسم پارتنره
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
تبلیغ فرهنگ سخیف غربی
محمدرضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
0
19
پاسخ
منم الان پاک میکنم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
2
56
پاسخ
خدا یک عقلی به این بده و یکی پولی به اون
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
4
64
پاسخ
از سایت تابناک خواهش میکنم قدر و کرامت بازدید کننده ها رو بدونه و هر خبر زردی رو از هر شخصی پخش نکنه .بذارین انتشار این نوع محتویات توسط همون نشریات داغون مجازی انجام بشه.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
4
41
پاسخ
کجات تتو کرده بودی؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
سوال سخیف!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
0
25
پاسخ
اسم پارتنرتون رو هر جایی از بدن تتو نکنید
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
چشم نازنین
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
واژه‌ی پارتنر برای یک ایرانی واژه‌ای سخیف و بی ارزش است. شایسته‌ی ایرانیان ازدواج است و بس
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
بله با ازدواج شرعی و قانونی است که زن شآن و شخصیتش حفظ می‌شود و حقوق شرعی و قانونی خود را دریافت می‌کند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
1
44
پاسخ
چیپ ترین زنی که در عمرم دیدم!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
فارسی چیپ چیه؟! فارسی را پاس بداریم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
0
48
پاسخ
جمع کن بابا ننه بزرگ شرم کن دیگه دوره اتون تموم شده
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
ننه بزرگ رو خوب اومدی. احسنت
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
0
33
پاسخ
خیلی دیگه لوده و نچسب شده است. نمی دانم چرا بعضی ها توهم می زنند و فکر می کنن همچنان با انجام هر کاری محبوب هستند. معشوقت هم از تو باهوش‌تر و عاقلتر بود.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
جماعت سلبریتی با هر وسیله‌ای جلب توجه می‌کنن! نه به سن و سال خودشون توجه دارن نه به شعور مخاطب!!
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
نظرسنجی
آیا جام جهانی می‌تواند مانع جنگ آمریکا با ایران شود؟