قیمت خودرو امروز 18 خرداد 1405 در حالی اعلام شد که بازار پس از رشد روز گذشته، امروز رفتار متعاد‌ل‌تر و ناهمگن‌تری از خود نشان داد. هرچند اثر سیگنال‌های افزایشی همچنان در برخی مدل‌ها دیده می‌شود، اما افت قدرت خرید مصرف‌کننده مانع از آن شد که روند صعودی به شکل یکدست در کل بازار ادامه پیدا کند.

به گزارش تابناک به نقل از تجارت نیوز، بازار خودرو امروز میان دو نیروی متضاد قرار داشت. از یک سو انتظارات افزایشی ناشی از اخبار قیمت‌گذاری و رشد هزینه‌های تولید، بازار را به سمت صعود سوق می‌داد و از سوی دیگر، ضعف تقاضای واقعی و کاهش قدرت خرید مصرف‌کننده مانع از تداوم یکدست این روند شد. در چنین شرایطی، فعالان بازار همچنان تحولات نرخ ارز و اخبار سیاسی را زیر نظر دارند، چراکه جهت‌گیری این متغیرها می‌تواند در روزهای آینده نقش تعیین‌کننده‌ای در مسیر قیمت خودرو داشته باشد.

قیمت خودروهای داخلی

تارا اتوماتیک (توربو) نسبت به روز گذشته 70 میلیون تومان گران شد تا امروز با نرخ 2 میلیارد و 950 میلیون تومان خرید و فروش شود. از سوی دیگر، پژو 207 اتوماتیک کاهش بهای 23 میلیون تومانی را پشت سر گذاشت و روی شاخص 2 میلیارد و 580 میلیون تومان ایستاد.

ساینا دوگانه‌سوز رشد بهای 20 میلیون تومانی را تجربه کرد و به نرخ معاملاتی یک میلیارد و 390 میلیون تومان رسید. از طرف دیگر، شاهین G (سانروف) نسبت به روز گذشته 20 میلیون تومان ارزان شد تا امروز با نرخ 2 میلیارد و 110 میلیون تومان خرید و فروش شود.

قیمت خودروهای مونتاژی

کی‌ام‌سی ایگل رشد بهای 240 میلیون تومانی را تجربه کرد تا در روز جاری با نرخ 2 میلیارد و 750 میلیون تومان در بازار آزاد عرضه شود. از سوی دیگر، کی‎ام‌سی T9 کاهش بهای 50 میلیون تومانی را پشت سر گذاشت و به نرخ معاملاتی هفت میلیارد و 150 میلیون تومان رسید.

اکستریم QX نسبت به روز گذشته 200 میلیون تومان گران شد تا با در روز جاری با بهای 11 میلیارد و 500 میلیون تومان در معاملات حاضر شود. از طرف دیگر، تیگو 8 پرومکس رشد بهای 170 میلیون تومانی را تجربه کرد تا با نرخ هشت میلیارد و 870 میلیون تومان معامله شود.

هایما 8S نسبت به روز گذشته 170 میلیون تومان گران شد و به نرخ معاملاتی چهار میلیارد و 860 میلیون تومان رسید. از طرف دیگر، چانگان CS55 افزایش بهای 80 میلیون تومانی را پشت سر گذاشت تا در روز جاری با نرخ پنج میلیارد و 530 میلیون تومان در پلتفرم‌های آنلاین خرید و فروش خودرو حاضر شد.