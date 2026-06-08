رژیم صهیونیستی گذرگاه‌های غزه را بست و کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه را تا اطلاع ثانوی به حالت تعلیق درآورده است.

هماهنگ‌کننده فعالیت‌های دولت در سرزمین‌های اشغالی (COGAT) اظهار داشت: «پس از حملات موشکی ایران علیه اسرائیل، تعدادی از اقدامات امنیتی لازم، از جمله بسته شدن گذرگاه‌های ورودی به نوار غزه، از جمله گذرگاه‌های کرم ابوسالم و رفح، تا اطلاع ثانوی، اجرا شده است.»

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، وی با ادعای اینکه «بسته شدن گذرگاه‌ها بر وضعیت انسانی در نوار غزه تأثیری نخواهد گذاشت» مدعی شد که «میزان مواد غذایی در غزه از نیازهای غذایی جمعیت فراتر رفته است»، ادعایی که توسط سازمان‌های فلسطینی و بین‌المللی رد شد.

طبق «پروتکل بشردوستانه» توافق آتش‌بس در نوار غزه، که از اکتبر گذشته به اجرا درآمد، قرار بود اسرائیل اجازه ورود ۶۰۰ کامیون کالا، غذا و کمک به غزه را بدهد.

با این حال، سازمان‌های فلسطینی، از جمله دفتر رسانه‌ای دولت در نوار غزه، اشاره دارند که تعداد کامیون‌هایی که وارد نوار غزه می‌شوند، حتی در بهترین حالت، به نصف این تعداد هم نمی‌رسد.

اسرائیل مانع ورود لوازم ضروری سرپناهی به غزه، مانند چادر و مصالح برای تعمیر و بازسازی خانه‌های نیمه‌خراب، می‌شود و بحران آوارگی را که نوار غزه از زمان آغاز جنگ با آن مواجه بوده، تشدید می‌کند.

این در حالی است که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در اقدامی تلافی‌جویانه به تلافی حمله هوایی اشغالکران به ضاحیه جنوبی بیروت، چندین موشک به سمت اراضی اشغالی شلیک کرد.