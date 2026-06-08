به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) پس از پایان فرایند صدور مجوز حرفه‌ای در فدراسیون‌های فوتبال کشور‌های مختلف و بررسی مدارک باشگاه‌ها، اسامی باشگاه‌های حائز مجوز حرفه‌ای را اعلام کرد.

با اعلام سایت AFC باشگاه‌های آلومینیوم اراک، چادرملوی اردکان، استقلال، گل‌گهر سیرجان، پرسپولیس و تراکتور تبریز از ایران توانستند مجوز حرفه‌ای را به دست بیاورند. نام باشگاه‌هایی، چون سپاهان اصفهان و فولاد خوزستان در این فهرست دیده نمی‌شود.

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۱۹ باشگاه از هر یک از کشور‌های ازبکستان و قطر توانستند مجوز حرفه‌ای کسب کنند. جالب اینجاست که سوپرلیگ ازبکستان (سطح اول فوتبال این کشور) ۱۶ تیم دارد و ۱۲ تیم در لیگ ستارگان قطر با هم رقابت می‌کنند. به این ترتیب بخشی از تیم‌های حاضر در سطح دوم فوتبال باشگاهی ازبکستان و قطر حائز شرایط برای کسب مجوز حرفه‌ای هستند.

طبق تصمیم فدراسیون فوتبال، باشگاه‌های استقلال و تراکتور در فصل ۲۷-۲۰۲۶ رقابت‌های لیگ نخبگان آسیا به میدان خواهند رفت. سهمیه ایران در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا ۲ نیز یکی از تیم‌های گل‌گهر سیرجان، چادرملوی اردکان و پرسپولیس خواهد بود.