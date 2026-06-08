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مشاجره در خودرو، پایان تلخ یک خانواده در جاده کاشان

رئیس پلیس راه فراجا از وقوع سانحه‌ای مرگبار در آزادراه‌های منتهی به کاشان خبر داد.
کد خبر: ۱۳۷۷۶۷۸
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5926 بازدید
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مشاجره در خودرو، پایان تلخ یک خانواده در جاده کاشان

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ سردار احمد کرمی اسد، رئیس پلیس راه فراجا با تشریح جزئیات حادثه‌ای تلخ و تکان‌دهنده در محورهای مواصلاتی شهرستان کاشان اظهار کرد: شامگاه گذشته (۱۶ خردادماه)ساعت ۲۱:۰۰ یک دستگاه خودروی سواری حامل اعضای یک خانواده در آزادراه‌های منتهی به کاشان دچار سانحه‌ای مرگبار شد؛ حادثه‌ای که بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد علت اصلی آن مشاجره و درگیری میان زن و شوهر در حین رانندگی بوده است.

وی افزود: برابر بررسی‌های انجام‌شده، در طول مسیر میان راننده خودرو و همسر وی که در صندلی جلو حضور داشته، مشاجره‌ای شکل می‌گیرد. در ادامه و در اوج تنش ایجادشده، سرنشین خودرو اقدام به گرفتن فرمان می‌کند و همین موضوع موجب می‌شود راننده کنترل وسیله نقلیه را از دست بدهد. خودرو پس از انحراف از مسیر، واژگون شده و روی سقف متوقف می‌شود.

رئیس پلیس راه فراجا ادامه داد: شدت حادثه به حدی بود که متأسفانه زن و شوهر در صحنه تصادف جان خود را از دست دادند. اما تلخ‌ترین بخش این سانحه، حضور دو فرزند خردسال این خانواده در خودرو بود؛ کودکانی حدود دو و هشت ساله که در یک لحظه، هر دو والد خود را از دست دادند و با شرایطی بسیار دشوار و دردناک مواجه شدند.

سردار کرمی اسد با ابراز تأسف عمیق نسبت به این حادثه گفت: در سال‌های طولانی خدمت در حوزه پلیس صحنه‌های ناگوار بسیاری را مشاهده کرده‌ام، اما این حادثه از جمله تلخ‌ترین و تأثیرگذارترین مواردی بود که با آن مواجه شده‌ام. دردناک‌ترین بخش ماجرا آنجاست که عامل اصلی گرفتار شدن این کودکان و از دست رفتن پدر و مادرشان، نه نقص فنی خودرو، نه شرایط جوی و نه عامل خارجی، بلکه بی‌توجهی به اصول ایمنی و ناتوانی در کنترل هیجانات و تنش‌های خانوادگی در حین رانندگی بوده است.

وی تأکید کرد: رانندگی نیازمند تمرکز کامل، آرامش روانی و تسلط بر رفتار و گفتار است. هرگونه مشاجره، درگیری لفظی، رفتارهای هیجانی و هر عاملی که تمرکز راننده را برهم بزند، می‌تواند در کسری از ثانیه به حادثه‌ای جبران‌ناپذیر منجر شود.

رئیس پلیس راه فراجا خاطرنشان کرد: آنچه در این حادثه رخ داد، می‌توانست با یک تصمیم ساده و چند دقیقه صبر و حوصله پیشگیری شود. اگر طرفین در نخستین لحظات بروز اختلاف، خودرو را در محلی امن متوقف می‌کردند و گفت‌وگو را خارج از شرایط رانندگی ادامه می‌دادند، امروز شاهد چنین فاجعه‌ای نبودیم و دو کودک خردسال از نعمت حضور پدر و مادر خود محروم نمی‌شدند.

سردار کرمی اسد افزود: متأسفانه برخی افراد تصور می‌کنند اختلافات خانوادگی یا بحث‌های روزمره تأثیری بر کیفیت رانندگی ندارد، در حالی که کوچک‌ترین تنش روانی می‌تواند قدرت تصمیم‌گیری، سرعت واکنش و تمرکز راننده را کاهش داده و زمینه‌ساز حوادثی مرگبار شود.

وی با اشاره به صحنه دردناک این حادثه گفت: تصاویر به‌جا مانده از این سانحه و وضعیت کودکان بازمانده، از آن دسته صحنه‌هایی است که هرگز از ذهن نیروهای امدادی، پلیس راه و عوامل حاضر در محل پاک نخواهد شد. کودکانی که دقایقی پیش در کنار پدر و مادر خود در حال سفر بودند، ناگهان خود را در میان آوار یک حادثه مرگبار و بدون حضور والدین یافتند.

رئیس پلیس راه فراجا در پایان از تمامی رانندگان و سرنشینان خواست با حفظ آرامش در طول سفر، از هرگونه رفتار تنش‌زا و اختلاف‌آفرین در داخل خودرو خودداری کنند و گفت:خودرو محل مشاجره، درگیری و تسویه اختلافات خانوادگی نیست. یک لحظه خشم، یک تصمیم عجولانه و یک بی‌احتیاطی کوتاه می‌تواند آینده یک خانواده را برای همیشه تغییر دهد. این حادثه تلخ هشداری جدی برای همه رانندگان و سرنشینان است تا ایمنی، آرامش و حفظ جان عزیزان خود را در اولویت قرار دهند.

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برچسب ها
مشاجره خودرو وسیله نقلیه تصادف کودک خردسال درگیری لفظی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۹
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
8
61
پاسخ
مشکلات زندگی بر همه چی تاثیر گذاشته...
اعصابها خراب و ملت داغون
پاسخ ها
امیر
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
مشکلات از اول بوده و خواهد بود. کنترل خشم خیلی مهمه و اینکه الکی یک بحث رو کش دار نکنید.
من سریع خشمگین میشم ولی بحث رو هیچ وقت ادامه نمیدم و تمومش میکنم
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
همه چی رو ربط بدین به مشکلات! مشکلات و گرفتاری همیشه بوده و هست، این ماییم که بانحوه مدیریتمون بر خود میتونیم از بحران ها عبور کنیم
حسن
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
فرمون زتدگی از دست خیلیا در رفته
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
0
34
پاسخ
من هم با همین مشکل مواجه هستم البته خیلی وقته مسافرت را تعطیل کرده ام
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
بنظرم همه همینطور شدیم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
9
25
پاسخ
این قوانین حمایت از خانواده فقط مختص زنان است و زنان هر کاری کهبخواهند بکند بدون هیچ عامل بازدارنده ای انجام می دهند والا مهریه می ره اجرا!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
0
5
پاسخ
چون خودم مادر و پدرم رو از دست دادم خیلی روی این موضوع حساسم و وقتی بچه ای بی مادر میشه شدیدا" ناراحت میشم
حرف تلخیه ولی بهتر بود اون دوتا بچه هم میرفتن پیش پدر و مادرشون 😢
محمد - اصفهان
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
1
7
پاسخ
میشه بگید دیگه چی از جون و اعصاب مردم میخواین ؟؟؟
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