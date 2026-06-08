مشاجره در خودرو، پایان تلخ یک خانواده در جاده کاشان

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ سردار احمد کرمی اسد، رئیس پلیس راه فراجا با تشریح جزئیات حادثه‌ای تلخ و تکان‌دهنده در محورهای مواصلاتی شهرستان کاشان اظهار کرد: شامگاه گذشته (۱۶ خردادماه)ساعت ۲۱:۰۰ یک دستگاه خودروی سواری حامل اعضای یک خانواده در آزادراه‌های منتهی به کاشان دچار سانحه‌ای مرگبار شد؛ حادثه‌ای که بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد علت اصلی آن مشاجره و درگیری میان زن و شوهر در حین رانندگی بوده است.

وی افزود: برابر بررسی‌های انجام‌شده، در طول مسیر میان راننده خودرو و همسر وی که در صندلی جلو حضور داشته، مشاجره‌ای شکل می‌گیرد. در ادامه و در اوج تنش ایجادشده، سرنشین خودرو اقدام به گرفتن فرمان می‌کند و همین موضوع موجب می‌شود راننده کنترل وسیله نقلیه را از دست بدهد. خودرو پس از انحراف از مسیر، واژگون شده و روی سقف متوقف می‌شود.

رئیس پلیس راه فراجا ادامه داد: شدت حادثه به حدی بود که متأسفانه زن و شوهر در صحنه تصادف جان خود را از دست دادند. اما تلخ‌ترین بخش این سانحه، حضور دو فرزند خردسال این خانواده در خودرو بود؛ کودکانی حدود دو و هشت ساله که در یک لحظه، هر دو والد خود را از دست دادند و با شرایطی بسیار دشوار و دردناک مواجه شدند.

سردار کرمی اسد با ابراز تأسف عمیق نسبت به این حادثه گفت: در سال‌های طولانی خدمت در حوزه پلیس صحنه‌های ناگوار بسیاری را مشاهده کرده‌ام، اما این حادثه از جمله تلخ‌ترین و تأثیرگذارترین مواردی بود که با آن مواجه شده‌ام. دردناک‌ترین بخش ماجرا آنجاست که عامل اصلی گرفتار شدن این کودکان و از دست رفتن پدر و مادرشان، نه نقص فنی خودرو، نه شرایط جوی و نه عامل خارجی، بلکه بی‌توجهی به اصول ایمنی و ناتوانی در کنترل هیجانات و تنش‌های خانوادگی در حین رانندگی بوده است.

وی تأکید کرد: رانندگی نیازمند تمرکز کامل، آرامش روانی و تسلط بر رفتار و گفتار است. هرگونه مشاجره، درگیری لفظی، رفتارهای هیجانی و هر عاملی که تمرکز راننده را برهم بزند، می‌تواند در کسری از ثانیه به حادثه‌ای جبران‌ناپذیر منجر شود.

رئیس پلیس راه فراجا خاطرنشان کرد: آنچه در این حادثه رخ داد، می‌توانست با یک تصمیم ساده و چند دقیقه صبر و حوصله پیشگیری شود. اگر طرفین در نخستین لحظات بروز اختلاف، خودرو را در محلی امن متوقف می‌کردند و گفت‌وگو را خارج از شرایط رانندگی ادامه می‌دادند، امروز شاهد چنین فاجعه‌ای نبودیم و دو کودک خردسال از نعمت حضور پدر و مادر خود محروم نمی‌شدند.

سردار کرمی اسد افزود: متأسفانه برخی افراد تصور می‌کنند اختلافات خانوادگی یا بحث‌های روزمره تأثیری بر کیفیت رانندگی ندارد، در حالی که کوچک‌ترین تنش روانی می‌تواند قدرت تصمیم‌گیری، سرعت واکنش و تمرکز راننده را کاهش داده و زمینه‌ساز حوادثی مرگبار شود.

وی با اشاره به صحنه دردناک این حادثه گفت: تصاویر به‌جا مانده از این سانحه و وضعیت کودکان بازمانده، از آن دسته صحنه‌هایی است که هرگز از ذهن نیروهای امدادی، پلیس راه و عوامل حاضر در محل پاک نخواهد شد. کودکانی که دقایقی پیش در کنار پدر و مادر خود در حال سفر بودند، ناگهان خود را در میان آوار یک حادثه مرگبار و بدون حضور والدین یافتند.

رئیس پلیس راه فراجا در پایان از تمامی رانندگان و سرنشینان خواست با حفظ آرامش در طول سفر، از هرگونه رفتار تنش‌زا و اختلاف‌آفرین در داخل خودرو خودداری کنند و گفت:خودرو محل مشاجره، درگیری و تسویه اختلافات خانوادگی نیست. یک لحظه خشم، یک تصمیم عجولانه و یک بی‌احتیاطی کوتاه می‌تواند آینده یک خانواده را برای همیشه تغییر دهد. این حادثه تلخ هشداری جدی برای همه رانندگان و سرنشینان است تا ایمنی، آرامش و حفظ جان عزیزان خود را در اولویت قرار دهند.