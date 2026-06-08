جهان؛ هنگام شلیک موشک ایران به اسرائیل!
جهان، وقتی ایران به سمت اسرائیل موشک شلیک میکند.
کد خبر: ۱۳۷۷۶۷۷| |
5090 بازدید
گزارش خطا
محاصره اقتصادی علیه ایران، بر زندگی آحاد مردم و به ویژه قشرهای فرودست، آثار هولناكی بر جای گذاشته است / زندگی، آزادی و حق مالكیت، ارزش های اساسی و مافوق قانون است
روایت ژنرال عرب از حمله پیشگیرانه ایران / تصاویر ماهوارهای تازه از دقت برخورد موشکهای ایران به اسرائیل / گزارش شبکه ترکیه از آماده سازی نظامی در جزایر سهگانه / تصاویر حمله اسرائیل و کشتار سربازان ارتش ترکیه
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
نظرسنجی
آیا جام جهانی میتواند مانع جنگ آمریکا با ایران شود؟