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جهان؛ هنگام شلیک موشک ایران به اسرائیل!

جهان، وقتی ایران به سمت اسرائیل موشک شلیک می‌کند.
کد خبر: ۱۳۷۷۶۷۷
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5090 بازدید
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جهان؛ هنگام شلیک موشک ایران به اسرائیل!
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جهان ایران شلیک موشک موشک های ایران حمله به اسرائیل رژیم صهیونیستی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
mojtaba
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
10
32
پاسخ
تلخی مرگ برای اسرائیل ملعون و شیرینی زندگی برای آزادگان جهان.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
11
32
پاسخ
مردم تمام دنیا با ایران و ایرانیان وطن فروش با اسرائیل!!!
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# آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
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