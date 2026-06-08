آمادهباش کامل نیروهای عملیاتی اورژانس استان تهران
در پی تحولات اخیر منطقه و با توجه به ضرورت حفظ آمادگی حداکثری برای پاسخگویی به هرگونه شرایط احتمالی، تمامی نیروهای عملیاتی اورژانس استان تهران در حالت آمادهباش کامل قرار دارند.
کد خبر: ۱۳۷۷۶۷۲| |
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به گزارش تابناک؛ مرکز ارتباطات، اعزام و عملیات اورژانس استان تهران و تمامی پایگاههای امدادی و عملیاتی در آمادگی کامل قرار داشته و تمهیدات لازم برای ارائه خدمات به شهروندان پیشبینی شده است.
اورژانس استان تهران ضمن تأکید بر حفظ آرامش عمومی، از شهروندان درخواست میکند اخبار و اطلاعیههای رسمی را از مراجع معتبر دنبال کنند.»
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