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آماده‌باش کامل نیرو‌های عملیاتی اورژانس استان تهران

در پی تحولات اخیر منطقه و با توجه به ضرورت حفظ آمادگی حداکثری برای پاسخگویی به هرگونه شرایط احتمالی، تمامی نیروهای عملیاتی اورژانس استان تهران در حالت آماده‌باش کامل قرار دارند.
کد خبر: ۱۳۷۷۶۷۲
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آماده‌باش کامل نیرو‌های عملیاتی اورژانس استان تهران

به گزارش تابناک؛ مرکز ارتباطات، اعزام و عملیات اورژانس استان تهران و تمامی پایگاه‌های امدادی و عملیاتی در آمادگی کامل قرار داشته و تمهیدات لازم برای ارائه خدمات به شهروندان پیش‌بینی شده است.

اورژانس استان تهران ضمن تأکید بر حفظ آرامش عمومی، از شهروندان درخواست می‌کند اخبار و اطلاعیه‌های رسمی را از مراجع معتبر دنبال کنند.»

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