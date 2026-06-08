به گزارش تابناک به نقل از مهر، روابط عمومی سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: با تصمیم فرماندهی ارشد پدافند غیرعامل و مدیریت بحران منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، تمامی کارکنان روزکار باید به صورت اضطراری از منطقه خارج شوند.

در این اطلاعیه تاکید شده است: نیروهای عملیاتی مستقر در واحدهای پتروشیمی مشمول این دستور نیستند و طبق روال قبل به فعالیت‌های خود در منطقه ادامه خواهند داد.

معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان صبح امروز دوشنبه اعلام کرد؛ قایقی پیش شرکت پتروشیمی کارون در ماهشهر هدف تهاجم هوایی و اصابت پرتابه‌های دشمن صهیونیستی قرار گرفت.

