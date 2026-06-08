کارکنان روزکار منطقه ویژه پتروشیمی تخلیه میشوند
روابط عمومی سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی اعلام کرد: بر اساس تصمیم فرماندهی ارشد پدافند غیرعامل، دستور خروج اضطراری کلیه کارکنان روزکار از این منطقه صادر شده است.
کد خبر: ۱۳۷۷۶۶۸| |
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به گزارش تابناک به نقل از مهر، روابط عمومی سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی در اطلاعیهای اعلام کرد: با تصمیم فرماندهی ارشد پدافند غیرعامل و مدیریت بحران منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، تمامی کارکنان روزکار باید به صورت اضطراری از منطقه خارج شوند.
در این اطلاعیه تاکید شده است: نیروهای عملیاتی مستقر در واحدهای پتروشیمی مشمول این دستور نیستند و طبق روال قبل به فعالیتهای خود در منطقه ادامه خواهند داد.
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