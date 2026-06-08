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کارکنان روزکار منطقه ویژه پتروشیمی تخلیه می‌شوند

روابط عمومی سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی اعلام کرد: بر اساس تصمیم فرماندهی ارشد پدافند غیرعامل، دستور خروج اضطراری کلیه کارکنان روزکار از این منطقه صادر شده است.
کد خبر: ۱۳۷۷۶۶۸
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کارکنان روزکار منطقه ویژه پتروشیمی تخلیه می‌شوند

به گزارش تابناک به نقل از مهر، روابط عمومی سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: با تصمیم فرماندهی ارشد پدافند غیرعامل و مدیریت بحران منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، تمامی کارکنان روزکار باید به صورت اضطراری از منطقه خارج شوند.

در این اطلاعیه تاکید شده است: نیروهای عملیاتی مستقر در واحدهای پتروشیمی مشمول این دستور نیستند و طبق روال قبل به فعالیت‌های خود در منطقه ادامه خواهند داد.

معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان صبح امروز دوشنبه اعلام کرد؛ قایقی پیش شرکت پتروشیمی کارون در ماهشهر هدف تهاجم هوایی و اصابت پرتابه‌های دشمن صهیونیستی قرار گرفت.
 

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
Mhd
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
2
2
پاسخ
فقط مقابله به مثل سریع و قاطع در همه ساختارها در صورت به راه انداختن جنگ ساختاری.
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# آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
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