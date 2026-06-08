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اعتراف غیرمنتظره تحلیلگر اسرائیلی: ایران بی‌باک است

مو به تن آدم سیخ می‌شود. در این دوران، ایران به‌عنوان مدافعِ حق‌طلب و بی‌باک انسانیت، در میان اقیانوسی از ترسوهای بی‌خاصیت و بنده‌صفتان در یادها خواهد ماند.
کد خبر: ۱۳۷۷۶۶۶
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3803 بازدید
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اعتراف غیرمنتظره تحلیلگر اسرائیلی: ایران بی‌باک است

به گزارش تابناک؛ آلون میزراحی، تحلیلگر سیاسی و فعال رسانه‌ای اسرائیلی-آمریکایی در واکنش به حمله امشب ایران به اسرائیل اعلام کرد: مو به تن آدم سیخ می‌شود. در این دوران، ایران به‌عنوان مدافعِ حق‌طلب و بی‌باک انسانیت، در میان اقیانوسی از ترسوهای بی‌خاصیت و بنده‌صفتان در یادها خواهد ماند.

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برچسب ها
آلون میزراحی اسرائیل رژیم صهیونیستی فعال رسانه ای حمله ایران به اسرائیل
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
7
10
پاسخ
خدا قدرت بده به نیروهای مسلح
محسن
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
4
2
پاسخ
ایران. عشق. عشق.
درود بر ارتش. و سپاه. عزیز و قدرتمند ما
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# آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
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