اعتراف غیرمنتظره تحلیلگر اسرائیلی: ایران بیباک است
مو به تن آدم سیخ میشود. در این دوران، ایران بهعنوان مدافعِ حقطلب و بیباک انسانیت، در میان اقیانوسی از ترسوهای بیخاصیت و بندهصفتان در یادها خواهد ماند.
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به گزارش تابناک؛ آلون میزراحی، تحلیلگر سیاسی و فعال رسانهای اسرائیلی-آمریکایی در واکنش به حمله امشب ایران به اسرائیل اعلام کرد: مو به تن آدم سیخ میشود. در این دوران، ایران بهعنوان مدافعِ حقطلب و بیباک انسانیت، در میان اقیانوسی از ترسوهای بیخاصیت و بندهصفتان در یادها خواهد ماند.
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