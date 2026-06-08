مو به تن آدم سیخ می‌شود. در این دوران، ایران به‌عنوان مدافعِ حق‌طلب و بی‌باک انسانیت، در میان اقیانوسی از ترسوهای بی‌خاصیت و بنده‌صفتان در یادها خواهد ماند.

به گزارش تابناک؛ آلون میزراحی، تحلیلگر سیاسی و فعال رسانه‌ای اسرائیلی-آمریکایی در واکنش به حمله امشب ایران به اسرائیل اعلام کرد: مو به تن آدم سیخ می‌شود. در این دوران، ایران به‌عنوان مدافعِ حق‌طلب و بی‌باک انسانیت، در میان اقیانوسی از ترسوهای بی‌خاصیت و بنده‌صفتان در یادها خواهد ماند.