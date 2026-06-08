زمان مذاکرات جدید لبنان و اسرائیل مشخص شد

نیویورک تایمز عصر یکشنبه گزارش داد که مذاکرات جدید بین رژیم صهیونیستی و دولت لبنان با هدف به اصطلاح دستیابی به توافق بین دو طرف، ظرف دو هفته از سر گرفته خواهد شد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، این روزنامه به نقل از وزارت امور خارجه ایالات متحده نوشت که ۲۲ ژوئن تاریخ دور جدید مذاکرات بین اسرائیل و لبنان خواهد بود.

این در حالی است که ایران در پاسخ به گسترش عملیات نظامی صهیونیست‌ها در جنوب لبنان، حملات موشکی علیه اراضی اشغالی انجام داد. تهران این اقدام را نقض مذاکرات خود با ایالات متحده دانسته و تصریح کرد که توقف حملات اسرائیل علیه لبنان، پیش‌نیاز هرگونه مذاکره آینده است.