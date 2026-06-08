انصارالله از معادله وحدت ساحات خبر داد
عضو انصارالله گفت: تهران-بیروت-صنعاء-بغداد-غزه: یک تحول بزرگ در موازنههای نبرد ایجاد شده است.
کد خبر: ۱۳۷۷۶۴۳| |
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به گزارش تابناک به نقل از تسنیم،حزام الاسد عضو ارشد انصارالله در صفحه شخصی خود چنین نوشت: تهران-بیروت-صنعاء-بغداد-غزه: یک تحول بزرگ در موازنه های نبرد ایجاد شده است.
وی با اشاره به تجاوزات رژیم صهیونیستی و پاسخ کوبنده محور مقاومت به آن تاکید کرد: دوران یکه تازی و تجاوز بدون پاسخ سپری شده است و امروز در میدان، معادله وحدت ساحات(میادین) ترسیم شده است تا این نکته را مورد تاکید قرار دهد که تجاوزگری هرگز محصر به جغرافیای واحد یا جدا از محیط اطراف آن باقی نخواهد ماند.
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