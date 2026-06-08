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اسرائیل از آسمان کدام کشور به ایران حمله کرد

رسانه‌های اسرائیل مدعی شدند: جنگنده‌های اسرائیلی از آسمان عراق به ایران موشک شلیک کردند.
کد خبر: ۱۳۷۷۶۳۹
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14744 بازدید
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۱۳

 

اسرائیل از آسمان کدام کشور به ایران حمله کرد

به گزارش تابناک به نقل از فارس، رسانه‌های اسرائیل مدعی شدند:  جنگنده‌های اسرائیلی از آسمان عراق به ایران موشک شلیک کردند.

ارتش اسرائیل نیز مدعی شد که نیروی هوایی این رژیم شماری از مواضع و تأسیسات نظامی وابسته به جمهوری اسلامی ایران را در مناطق غربی و مرکزی کشور را هدف قرار داده است. 

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱۳
عجب
|
United States of America
|
۰۶:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
3
11
پاسخ
عجب از عراق؟ یعنی عراق هم بله؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۶:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
3
8
پاسخ
عراق؟ دست کشور دوست و برادر درد نکنه.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
بهتر است بر اساس ناآگاهی حرف نزنیم
عجب
|
United States of America
|
۰۶:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
1
11
پاسخ
به نظر می اید که عراق دوباره در اختیار بعثی ها قرار داده شده است. خصوصا انهایی که به خون ایرانیان تشنه اند.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
و به نظر میرسه شما قصدی بجز دشمن تراشی نداری
عجب
|
United States of America
|
۰۶:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
2
4
پاسخ
حتما به سوخت رسانی نیاز هست. پس چرا حداقل سوخت رسان ها را نزدید؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
چون شما نمیدونی آسمان عراق در اختیار امریکاست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
10
6
پاسخ
بزنید عراق رو هم‌ مثل امارات و کویت و قطر با خاک یگسان کنید .‌چقدر خیانت به ایران .‌
حسین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
4
11
پاسخ
متاسفانه ایران جواب در خور نمیده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
5
10
پاسخ
آدم عاقل از یه سوراخ دو بار نیش نمیخوره !!! صد بار بهتون گفتم که عراق دوست نیست ولی کو گوش شنوا !!!!!!!!!!!!!!!!!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
3
10
پاسخ
ننویسید عراق بنویسید مستعمره
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
خوب بود می نوشتی مستعمره کی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
4
2
پاسخ
دولت عراق رو آمریکا انتخاب می کنه ولی ملتش با ایران هستند
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