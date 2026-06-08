اسرائیل از آسمان کدام کشور به ایران حمله کرد
رسانههای اسرائیل مدعی شدند: جنگندههای اسرائیلی از آسمان عراق به ایران موشک شلیک کردند.
کد خبر: ۱۳۷۷۶۳۹| |
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به گزارش تابناک به نقل از فارس، رسانههای اسرائیل مدعی شدند: جنگندههای اسرائیلی از آسمان عراق به ایران موشک شلیک کردند.
ارتش اسرائیل نیز مدعی شد که نیروی هوایی این رژیم شماری از مواضع و تأسیسات نظامی وابسته به جمهوری اسلامی ایران را در مناطق غربی و مرکزی کشور را هدف قرار داده است.
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عراق؟ دست کشور دوست و برادر درد نکنه.
پاسخ ها
ناشناس| |
۰۹:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
به نظر می اید که عراق دوباره در اختیار بعثی ها قرار داده شده است. خصوصا انهایی که به خون ایرانیان تشنه اند.
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ناشناس| |
۰۹:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
حتما به سوخت رسانی نیاز هست. پس چرا حداقل سوخت رسان ها را نزدید؟
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ناشناس| |
۰۹:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
بزنید عراق رو هم مثل امارات و کویت و قطر با خاک یگسان کنید .چقدر خیانت به ایران .
آدم عاقل از یه سوراخ دو بار نیش نمیخوره !!! صد بار بهتون گفتم که عراق دوست نیست ولی کو گوش شنوا !!!!!!!!!!!!!!!!!!
ننویسید عراق بنویسید مستعمره
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ناشناس| |
۰۹:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
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