واکنش کاخ سفید به حمله اسرائیل به ایران

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، کاخ سفید در اولین واکنش به حملات اسرائیل به خاک ایران مدعی شد: آمریکا در حمله اسرائیل به ایران دخالتی نداشت.