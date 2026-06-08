واکنش کاخ سفید به حمله اسرائیل به ایران
کاخ سفید دخالت در حمله اسرائیل به ایران را رد کرد.
کد خبر: ۱۳۷۷۶۳۶| |
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به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، کاخ سفید در اولین واکنش به حملات اسرائیل به خاک ایران مدعی شد: آمریکا در حمله اسرائیل به ایران دخالتی نداشت.
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این بی شرفهای امپریالیست با اون یهودیان خونخوار دستشون داخل یک کاسه است. مثل سگ دروغ میگن.
مث سگ ترسیده دس من بود یه ناو تو دریا براشون نمی ذاشتم حتی یه ناو
خوبه. همون گردن نگیره. مقاومت هم تکلیفشو با اسرائیل روشن میکنه.
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