اختصاصی تابناک/ متن کامل پیش نویس قطعنامه ضد ایرانی آمریکا در آژانس بین المللی انرژی اتمی
به گزارش سرویس بین الملل تابناک، در آستانه نشست فصلی شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی، آمریکا در حال رایزنی با کشورهای عضو این نهاد برای حمایت از پیشنویس قطعنامهای ضدایرانی است که تهران را ملزم میکند درباره وضعیت تأسیسات هستهای هدف حمله قرارگرفته و همچنین ذخایر اورانیوم غنیشده موجود در این مراکز به آژانس توضیح دهد.
منابع آگاه از روند آژانس بین المللی انرژی اتمی در گفتوگو با تابناک عنوان کردهاند که اگر این قطعنامه به شورای حکام ارائه شود، با رأی ۱۹ یا ۲۰ عضو موافق در مقابل ۳ عضو مخالف تصویب خواهد شد، و بقیه اعضا دست روی دست میگذارند و ممتنع میدهند — جرئت رأی منفی هم ندارند!
متن این پیش نویس که به رویت خبرنگار تابناک رسیده به شرح زیر است:
اجرای موافقتنامه پادمانهای انپیتی و مقررات مرتبط قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل متحد در جمهوری اسلامی ایران
شورای حکام،
(الف) با تمجید از تلاشهای مستمر حرفهای، مستقل و بیطرفانه آژانس و مدیرکل در اجرای موافقتنامه پادمانهای مرتبط با پیمان نامه منع گسترش سلاحهای هستهای (انپیتی) ایران، سند INFCIRC/۲۱۴ («موافقتنامه پادمانها»)، به منظور حل و فصل مسائل پادمانی طولانیمدت در ایران، و انجام فعالیتهای راستیآزمایی مطابق با قطعنامههای مربوط شورای حکام و شورای امنیت سازمان ملل متحد،
(ب) با تأکید بر نقش اساسی و مستقل آژانس در راستیآزمایی پایبندی به تعهدات پادمانی و ارائه گزارشدهی فنی و عینی به شورا و، در صورت اقتضا، به طور موازی به شورای امنیت،
(ج) با یادآوری قطعنامه مصوب شورا در تاریخ ۱۲ ژوئن ۲۰۲۵ مندرج در سند GOV/۲۰۲۵/۳۸، که در آن تشخیص داده شد که عدم موفقیتهای مکرر ایران از سال ۲۰۱۹ در ارائه همکاری کامل و به موقع به آژانس در مورد مواد و فعالیتهای هستهای اعلامنشده در چندین مکان اعلامنشده در ایران، به تفصیل در سند GOV/۲۰۲۵/۲۵، عدم پایبندی به تعهدات خود تحت موافقتنامه پادمانها با آژانس در چارچوب بند XII.C اساسنامه آژانس محسوب میشود،
(د) با توجه به گزارش اجرای پادمانها برای سال ۲۰۲۵، مندرج در سند GOV/۲۰۲۶/۲۴، که در آن مدیرکل گزارش داد که آژانس قادر به نتیجهگیری در مورد مواد هستهای اعلامشده قبلی در ایران، از جمله مقدار زیادی اورانیوم با غنای بالا، که قادر به راستیآزمایی آن نبوده است، نمیباشد،
(ه) با یادآوری بیشتر با نگرانی شدید گزارش مدیرکل، مندرج در سند GOV/۲۰۲۶/۳۳، که بیان میکند عدم دسترسی آژانس برای راستیآزمایی اورانیوم با غنای بالا و غنای پایین اعلامشده قبلی برای نزدیک به یک سال – که طبق رویه استاندارد پادمانی مدتها از زمان آن گذشته است – موضوعی نگرانکننده از نظر اشاعه و پایبندی به موافقتنامه پادمانی ایران است،
(و) با تأکید بر تعهد ایران، مطابق با قطعنامه ۱۷۳۷ (۲۰۰۶) شورای امنیت، به تعلیق تمام فعالیتهای مرتبط با غنیسازی و بازفرآوری، شامل تحقیق و توسعه، و همچنین کار بر روی تمام پروژههای مرتبط با آب سنگین، و فراهم کردن دسترسی و همکاریهایی که آژانس برای راستیآزمایی تعلیق درخواست میکند، و تعهد ایران، مطابق با قطعنامه ۱۹۲۹ (۲۰۱۰) شورای امنیت، به پایبندی کامل و بدون قید و شرط به موافقتنامه پادمانی خود، از جمله از طریق اعمال کد اصلاحی ۳.۱ از ترتیبات فرعی الحاقی به موافقتنامه پادمانی خود،
(ز) با ابراز حمایت مستمر از راهحل دیپلماتیک و فراخوانی ایران به مشارکت جدی و بدون پیششرط در گفتوگوهایی با هدف ایجاد اعتماد بینالمللی نسبت به ماهیت کاملاً صلحآمیز برنامه هستهای ایران،
۱. حمایت قوی خود را از مدیرکل و دبیرخانه در تلاشهایشان برای اجرای کامل موافقتنامه پادمانی ایران با آژانس و همچنین این قطعنامه و قطعنامههای قبلی و گزارش هرگونه تحول مهم به شورا، در صورت اقتضا، مجدداً تأیید میکند؛
۲. یادآوری میکند که عدم موفقیتهای مکرر ایران در ارائه همکاری کامل و به موقع به آژانس در مورد مواد و فعالیتهای هستهای اعلامنشده در چندین مکان اعلامنشده در ایران، به تفصیل در سند GOV/۲۰۲۵/۲۵، عدم پایبندی به تعهدات خود تحت موافقتنامه پادمانی با آژانس در چارچوب بند XII.C اساسنامه آژانس محسوب میشود؛
۳. عمیقاً تأسف میخورد که ایران در طول ۱۲ ماه گذشته همچنان در رفع عدم پایبندی خود، از جمله عدم ارائه اطلاعات و دسترسی درخواستی مورد نیاز آژانس برای راستیآزمایی مواد هستهای اعلامشده قبلی که آژانس به مدت یک سال قادر به راستیآزمایی آن نبوده است، کوتاهی کرده است؛
۴. همچنین مجدداً تأکید میکند که مطابق با ماده ۱۹ موافقتنامه پادمانی ایران، آژانس قادر به راستیآزمایی عدم انحراف مواد هستهای مشمول پادمانهای موافقتنامه به سمت سلاحهای هستهای یا سایر ادوات انفجاری هستهای نیست؛
۵. تأیید میکند که برای اطمینان از راستیآزمایی عدم انحراف مواد هستهای، ضروری و فوری است که ایران برای انجام تعهدات قانونی خود اقدام کرده و بدون تأخیر اقدامات زیر را انجام دهد:
i. اطلاعات دقیق در مورد مواد هستهای و تأسیسات هستهای مشمول پادمان در ایران را در اختیار آژانس قرار دهد
ii. تمام دسترسیهایی را که آژانس برای راستیآزمایی این اطلاعات نیاز دارد، به آژانس اعطا کند
۶. تأکید میکند که موافقتنامه پادمانی ایران نمیتواند به طور یکجانبه اصلاح یا تعلیق شود؛
۷. همچنین تأکید میکند که اجرای کد اصلاحی ۳.۱ و ارائه تمام اطلاعات طراحی و طراحی مقدماتی لازم به آژانس یک تعهد قانونی ایران است؛
۸. فراخوان خود را به ایران تکرار میکند تا با انجام کلیه اقداماتی که توسط آژانس و شورای حکام ضروری تشخیص داده میشود، عدم پایبندی خود به موافقتنامه پادمانی خود را فوراً برطرف کند، تا مدیرکل بتواند تضمینهای لازم را در مورد صحت و کامل بودن اظهارنامههای ایران مطابق با موافقتنامه پادمانی خود ارائه دهد؛
۹. از مدیرکل درخواست میکند تا در مورد اجرای این قطعنامه و قطعنامههای قبلی به نشست منظم بعدی شورا گزارش دهد تا مورد بررسی قرار گیرد؛
۱۰. بر حمایت خود از راهحل دیپلماتیک برای چالشهای ناشی از برنامه هستهای ایران و پیامدهای آن برای صلح و ثبات منطقه تأکید میکند؛
۱۱. تکرار میکند که شورا آماده اقدامات بعدی، از جمله در خصوص زمانبندی و محتوای گزارش مورد نیاز تحت بند XII.C اساسنامه آژانس برای بررسی توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد، مطابق با آنچه در قطعنامه شورای حکام مورخ ۱۲ ژوئن ۲۰۲۵ مندرج در سند GOV/۲۰۲۵/۳۸ پیشبینی شده است، خواهد بود؛ و
۱۲. تصمیم میگیرد که این موضوع را در دستور کار خود حفظ کند.