صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تابناک گزارش می‌دهد

چرا ایران به اسرائیل حمله کرد؟ / مختصات معادله جدید ایران برای منطقه

ایران در پاسخ به تجاوز وحشیانه رژیم صهیونیستی به جنوب بیروت این رژیم را هدف قرار داد.
کد خبر: ۱۳۷۷۶۳۳
| |
6357 بازدید

چرا ایران به اسرائیل حمله کرد؟ / مختصات معادله جدید ایران برای منطقه

به گزارش سرویس بین الملل تابناک، جمهوری اسلامی ایران در واکنش به تجاوز رژیم صهیونیستی به ضاحیه جنوبی بیروت، این رژیم را هدف موشک قرار داد.

اما معنای این حمله چیست؟

چند روز پیش و متعاقب اعلام رژیم صهیونیستی مبنی بر آمادگی برای حمله به ضاحیه حنوبی بیروت، ایران اعلام کرد حمله به جنوب بیروت خط قرمز تهران محسوب می‌شود و در صورت چنین اقدامی این رژیم را هدف قرار می‌دهد.

متعاقب این تهدید، «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا با «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی رایزنی کرد و سپس اعلام کرد توافقی حاصل شد که بر اساس آن اسرائیل به جنوب بیروت حمله نخواهد کرد و نیرو‌های آن باز خواهند گشت. در مقابل حزب الله نیز حملات خود را به اسرائیل متوقف خواهد کرد.

به رغم این توافق اعلامی ترامپ، اسرائیل حملات به جنوب لبنان را ادامه داد و حزب الله در واکنش به تجاوزات مکرر این رژیم حملاتی را علیه رژیم انجام داد.

در واقع رژیم صهیونیستی درصدد بود تا این معادله را جا بیندازد که جنوب لبنان را هم اگر هدف قرار دهد، حزب الله نباید اقدامی انجام دهد. معادله‌ای که ترامپ نیز بر آن صحه گذاشته بود.

بر این اساس رژیم صهیونیستی متعاقب تداوم حملات به جنوب لبنان پس از توافق اعلامی ترامپ، یک گام دیگر نیز به جلو گذاشت و با حمله به جنوب بیروت درصدد تحمیل معادله جدیدی بود.

این حمله در زمانی صورت گرفت که شاید یک ارزیابی این بود که با توجه به سفر وزیر کشور پاکستان به ایران و ارائه پیشنهاد جدید که می‌تواند گره مذاکرات را باز کند، حمله اسرائیل به جنوب بیروت بدون پاسخ از سوی ایران می‌ماند. چرا که ایران برای اینکه توافق احتمالی بر هم نخورد، واکنشی به این حمله نشان نمی‌دهد.

اما این ارزیابی اشتباه از آب درآمد و متعاقب حمله امروز عصر این رژیم به جنوب بیروت و به فاصله تنها چند ساعت، ایران به اسرائیل حمله کرد.

سرعت اقدام ایران در این حمله چنان بود که برخی کاربران لبنانی در شبکه‌های اجتماعی عنوان کردند که تصور چنین سرعت عملی را از سوی ایران نداشتند.

اما معادله جدیدی که ایران رقم زده چیست؟

ایران از ابتدا اعلام کرده بود که آتش بس یا همه جبهه‌ها است یا هیچ جا. به عبارت دیگر از نظر ایران «وحدت جبهه ها» باید حفظ شود. این در حالی بود که آمریکا و رژیم صهیونیستی درصدد بودند تا موضوع آتش بس با ایران را از موضوع حملات به حزب الله لبنان جدا کنند.

این در حالی بود که یکی از شروط اصلی ایران برای تفاهم با آمریکا، آتش بس در لبنان و توقف حملات تل آویو به حزب الله لبنان بود. همین موضوع یکی از دلایل طولانی شدن مذاکرات با آمریکا و البته در کنار برخی مشکلات دیگر بود.

ولی توقف حملات رژیم صهیونیستی به حزب الله لبنان در این میان برای ایران حائز اهمیت بود تا جائیکه حمله به جنوب بیروت نیز خط قرمز اعلامی ایران بود.

بر این اساس واکنش ایران به تجاوز اسرائیل به جنوب بیروت معادله جدیدی را ترسیم می‌کند که بر اساس آن در صورت تخطی از خطوط قرمز ترسیمی چه در منطقه و چه در جبهه مقاومت، ایران دست به اقدام نظامی جدیدی علیه مبدا هرگونه تحرک و تحریک می‌زند.

در واقع برای اولین بار بود که ایران پس از حمله اسرائیل به خاک یک کشور غیر از خود پاسخ می دهد. ایران حمله به خاک خود توسط اسرائیل را پیش از این پاسخ داده بود. حال بر اساس معادله جدید حمله به همپیمان خود در لبنان نیز از سوی ایران پاسخ داده می شود.

معادله جدید از منظر اسراییل و غرب بسیار خطرناک عنوان می‌شود، اما متحدان ایران و گروه‌های منطقه‌ای حامی ایران این موضوع را حاکی از قدرت نظامی و دکترین جدید نظامی ایران عنوان می‌کنند که جنگ رمضان نیز از ارکان تحکیم کننده آن بوده است.

همین معادله باعث شده دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بعد از پاسخ قاطعانه ایران به تجاوز اسرائیل به جنوب بیروت اعلام کند که از نتانیاهو خواهد خواست که به ایران واکنش نشان ندهد چرا که اگر چنین کند جنگ ادامه خواهد داشت.

اتفاقا ترامپ معادله جدید را خوب درک کرده است و بر همین اساس عنوان می‌کند اگر اسرائیل واکنش نشان دهد جنگ تداوم خواهد یافت. یعنی ایران به حمله اسرائیل واکنش نشان می‌دهد.

همچنین اگر صحبت «باراک راوید» خبرنگار آکسیوس که رابطه نزدیکی با صهیونیست‌ها دارد را که گفته ارزیابی اش این است که آمریکا از حملات اسرائیل حمایت نخواهد کرد را مد نظر قرار دهیم معادله‌ای که در جنگ رمضان توسط ایران تثبیت شد را به یاد خواهیم آورد. یعنی گسترده کردن جنگ و تئوری «مرد دیوانه تر» در مقابل تئوری «مرد دیوانه» ترامپ.

یعنی معادله «چشم در مقابل چشم» که نوعی تناسب به حمله متجاوز است از سوی ایران لحاظ نخواهد شد و در مقابل هر حمله ممکن است اهدافی فراتر از حتی خطوط قرمز تعیین شده مورد هدف قرار گیرد؛ یعنی متنوع سازی اهداف از سوی ایران.

یعنی ایران در معادله جدید چه در «تشدید افقی» (گسترده کردن جنگ) و چه در «تشدید عمودی» (متنوع سازی اهداف مورد حمله) تردیدی به خود راه نخواهد داد؛ آنگونه که در جنگ رمضان نیز شاهد بودیم.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
ایران اسرائیل ضاحیه بیروت حمله ایران به اسرائیل جنگ ایران و اسرائیل آمریکا جنگ ایران و امریکا
بازخوانی تاریخ/ وقتی نفرت سیاسی، حرمت جنازه ها را هم شکست!
پشت پرده اختلاف عجیب قیمت گوشت در تهران؛ از گاو جوان تا گاو حذفی
اختصاصی تابناک/ آماده‌باش فیفا برای جایگزینی یک تیم به جای ایران
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
شلیک موجهای متعدد موشک از نقاط مختلف ایران به سمت اسرائیل/پایگاه رامات دیوید هدف قرار گرفت/ سپاه: این یک اخطار بود
ترامپ: نتانیاهو نباید پاسخ حملات ایران را بدهد/ بسیار به توافق با ایران نزدیک هستیم/ نباید این درگیری توافق را خراب کند!
نتانیاهو با افشای سفر مخفیانه خود به امارات چه پیامی می‌خواست به ایران بدهد؟
کنترل تنگه هرمز خلأ تضعیف نیرو‌های نیابتی را برای ایران پر می‌کند/ «جمهوری اسلامی جدیدِ» ملی گرا و مقتدری ظهور کرده است
ارزیابی محرمانه سیا: تاب آوری ایران مقابل محاصره دریایی فراتر از تصور ترامپ است/ اعراب از آمریکا در جنگ جدید حمایت نمی‌کنند
محور اسرائیل-امارات برای حکمرانی بر خاورمیانه پساآمریکایی نقشه می‌کشد
برچسب منتخب
# آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
آیا جام جهانی می‌تواند مانع جنگ آمریکا با ایران شود؟
آخرین اخبار
اختصاصی تابناک/ متن کامل پیش نویس قطعنامه ضد ایرانی آمریکا در آژانس بین المللی انرژی اتمی
چرا ایران به اسرائیل حمله کرد؟ / مختصات معادله جدید ایران برای منطقه
بدمصرفی انرژی در کشور باید مدیریت شود/ مخالفت نمایندگان مجلس با افزایش قیمت سوخت
20 ویدیو از بارش موشک‌های ایران روی سر صهیونیست‌ها
تصاویر پرتاب موشک‌های ایران به سمت اسرائیل از پای سکو
نفَس رژیم متزلزل صهیونیستی به شماره افتاده است
تهران به جای عقب‌نشینی، اعتماد به نفس نشان داد
عکس: نوشته روی یکی از موشک‌های شلیک شده سپاه
اختصاصی تابناک/ میزان پول بلوکه شده ایران در خارج/ ۳ سناریو برای آزادسازی
روایت نویسنده اسرائیلی از وحشی‌گری اسرائیل/افسری که اخراج و مجری تلویزیون شد
پیام ویدیویی سردار سید مجید موسوی پس از حمله به اسرائیل
تماس تلفنی عراقچی با مقامات انگلیس، ترکیه و پاکستان
نخستین ویدیوها از اصابت موشک‌های ایران به اسرائیل
وضعیت پروازهای کشور در زمان عملیات موشکی سپاه
عکس: هم اکنون آسمان منطقه
اولین اجرای قیصر خواننده در ایران را ببینید  (۱۴۴ نظر)
شاخص‌های نگران‌کننده در بانک اقتصاد نوین/ مدیریت در اختیار بازنشسته‌ها؛ اقتصاد نوین به کجا می‌رود؟  (۱۳۸ نظر)
بی رغبتی زنان برای فرزندآوری بیشتر از مردان است/ تمرکز بودجه بر درمان ناباروری کارساز نیست  (۱۱۴ نظر)
معاون پزشکیان: در کجای دنیا دولت باید گاز و برق تا در خانه ببرد؟!  (۱۰۸ نظر)
شما نظر دهید: آیا فقط ۸درصد پزشکان زیرمیزی می‌گیرند؟/ جیب بیماران، یا صندوق جبران نظام سلامت؟  (۹۹ نظر)
امیرحسین ثابتی: آمریکا بعد از جام جهانی ایران را غزه دوم می‌کند!  (۷۹ نظر)
مقام ارشد اطلاعاتی اسرائیل: احمدی نژاد یکی از حلقه‌ها بود! + زیرنویس  (۷۸ نظر)
تصاویر شکنجه وحشیانه دو دختر توسط والدین‌شان +18  (۷۷ نظر)
پاسکاری دولتی‌ها بر سر کالابرگ/ یک میلیون تومانی که ثابت مانده اما بی‌ارزش‌تر می‌شود  (۷۷ نظر)
روحانی و ظریف بلندگوی آمریکا و اسرائیل در ایران هستند!  (۷۷ نظر)
وقتی بی‌برنامگی و سختگیری به هم می‌رسند/ افزایش حقوق بازنشستگان میان دعوای تأمین اجتماعی و بانک مرکزی گم شد؟  (۷۴ نظر)
خودشیرینی «گروسی» برای اربابان؛ استاندارد دوگانه آژانس درباره حملات به تاسیسات هسته‌ای ایران و امارات  (۶۷ نظر)
التماس مسیح علی نژاد برای حمله دوباره به ایران!  (۶۲ نظر)
چری ۳۰ هزار دلاری را با اسم «اکستریم» ۹ میلیارد فاکتور کردند/ خودروسازی که روغن‌موتور ندارد اما اشتهای میلیاردی دارد!  (۶۲ نظر)
افزایش «قیمت بنزین» از دستور کار دولت خارج شد؟ / «پاداش» سقاب برای مردم چیست؟  (۵۸ نظر)
tabnak.ir/005mNt
tabnak.ir/005mNt