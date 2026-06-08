بدمصرفی انرژی در کشور باید مدیریت شود/ مخالفت نمایندگان مجلس با افزایش قیمت سوخت

عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی جزئیاتی از جلسه وبیناری نمایندگان مجلس با وزیر نفت را تشریح کرد.

علیرضا سلیمی در گفت‌وگو با خبرنگار انرژی تابناک با اشاره به محورهای مطرح‌شده در این جلسه، از بررسی موضوعاتی همچون مدیریت بحران، مقابله با اقدامات دشمن، تأمین سوخت بخش کشاورزی و ضرورت ارتقای بهره‌وری انرژی در کشور خبر داد.

وی در تشریح جلسه وبیناری محسن پاک‌نژاد وزیر نفت و سقاب اصفهانی رئیس سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی با نمایندگان مجلس که برای بررسی وضعیت تولید، تامین و مدیریت زنجیره سوخت کشور برگزار شد، اظهار کرد: در این نشست به موضوعات مختلفی پرداخته شد که یکی از محورهای مطرح‌شده این بود که دشمن در پی بحران‌آفرینی بود، اما اجازه داده نشد به اهداف خود دست یابد. از دیگر اهداف دشمن در این حوزه، برهم زدن نظم اجتماعی، ایجاد ناامنی در کشور و ایجاد اخلال در تولید بود. با این حال در هیچ‌یک از این اهداف موفق نشد؛ زیرا تخصص نیروی انسانی و توان مدیریتی موجود در کشور مانع از تحقق اهداف دشمن شد.

وی افزود: مدیریت مطلوب بحران در کشور نیز موجب شد دشمن به اهداف مختلف عملیاتی خود دست پیدا نکند. اقدامات فراوانی در این زمینه انجام شد که نشان‌دهنده توان فنی و مهندسی کشور است.

عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در این نشست چند موضوع دیگر نیز مطرح شد که یکی از آن‌ها تأمین سوخت بخش کشاورزی بود. بر این اساس، مقرر شد کارگروهی تشکیل شود تا گزارشی درباره ذخیره‌سازی سوخت برای فصل زمستان و سایر اقدامات مرتبط تهیه و در روزهای آینده از سوی وزارتخانه به مجلس ارائه شود.

سلیمی با اشاره به وضعیت بهره‌وری انرژی در کشور گفت: در حوزه بهره‌وری انرژی به‌شدت عقب هستیم. در ایران به ازای هر یک و شش‌دهم بشکه نفت، تقریباً هزار دلار ارزش افزوده حاصل می‌شود. این رقم در ترکیه چهار دهم بشکه است؛ به این معنا که میزان بدمصرفی انرژی در کشور ما بیش از چهار برابر است. این بدمصرفی باید مدیریت شود.

عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در پایان تأکید کرد: کشور در حوزه مصرف انرژی نیازمند یک تحول بزرگ است.

شایان ذکر است، در این جلسه نمایندگان مجلس ضمن اعلام مخالفت با افزایش قیمت سوخت، از راهکار اختصاص سهمیه سوخت به هر فرد ایرانی استقبال کردند.