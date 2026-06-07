ترامپ: نتانیاهو نباید پاسخ حملات ایران را بدهد/ بسیار به توافق با ایران نزدیک هستیم/ نباید این درگیری توافق را خراب کند!

دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا یکشنبه شب گفت: به ایران می‌گویم که موشک‌هایتان را شلیک کردید. کافی است. به میز مذاکره بازگردید و توافق کنید.

به گزارش سرویس بین الملل تابناک، دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا در گفتگو با شبکه خبری «فاکس‌نیوز» گفت: «به ایران می‌گویم که شما موشک‌هایتان را شلیک کردید و این دیگر کافی است.»

وی در ادامه با دعوت از طرفین برای تنش‌زدایی، تأکید کرد: «به میز مذاکره بازگردید و توافق را نهایی کنید.»

ترامپ مدعی شد که پیش از وقوع این تحولات، دو طرف به دستیابی به یک توافق نزدیک شده بودند.

ترامپ در ادامه ادعاهایش گفت: میخواستم بگویم که توافق با ایران روز دوشنبه امضا می شود. شاید سه شنبه، شاید هم چهارشنبه.

رئیس‌جمهور آمریکا در ادامه گفت: ارتش آمریکا در حالت آماده باش است.

ترامپ در ادامه مدعی شد که از حملات اسرائیل به ضاحیه جنوبی بیروت خوشحال نبوده است.

وی همچنین مدعی شد که این حمله بدون هماهنگی او انجام شده است.

رئیس جمهور آمریکا در ادامه ادعاهایش گفت که حملات ایران کمکی به روند مذاکرات نمی‌کند.

ترامپ : به نتانیاهو میگویم که به حملات ایران پاسخ ندهد

رئیس جمهور آمریکا مدعی شد که با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی تماس خواهد گرفت و از او خواهد خواست که به حملات ایران واکنش نشان ندهد.

ترامپ به شبکه ۱۲ رژیم صهیونیستی گفت: در حمله موشکی هیچ‌کس آسیب ندید. اگر نتانیاهو پاسخ دهد، این ادامه خواهد داشت.

وی بار دیگر با هدف آرام کردن بازارهای جهانی مدعی شد: ما بسیار به توافق برای پایان جنگ نزدیک هستیم و این توافق خوبی خواهد بود.

رئیس جمهور آمریکا گفت: نمی‌خواهم این موضوع توافق را به هم بزند. هر دو طرف حمله کرده‌اند و من نمی‌خواهم حمله دیگری ببینم.

این اظهارات پس از آن صورت گرفت که در پی پاسخ جمهوری اسلامی ایران به شرارت‌های رژیم صهیونیستی و نقض مکرر آتش‌بس در لبنان، تارنمای آکسیوس به نقل از «یک مقام آمریکایی» گزارش داد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از این وضعیت مطلع شده است.

آکسیوس به نقل از یک سخنگوی رژیم صهیونیستی نیز که نامش منتشر نشده است، افزود که مقام‌های ارشد نظامی اسرائیلی در حال ارزیابی وضعیت هستند و تحولات را از نزدیک رصد می‌کنند.