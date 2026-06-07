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ترامپ: نتانیاهو نباید پاسخ حملات ایران را بدهد/ بسیار به توافق با ایران نزدیک هستیم/ نباید این درگیری توافق را خراب کند!

دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا یکشنبه شب گفت: به ایران می‌گویم که موشک‌هایتان را شلیک کردید. کافی است. به میز مذاکره بازگردید و توافق کنید.
کد خبر: ۱۳۷۷۶۲۱
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44392 بازدید
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۳۹

ترامپ: نتانیاهو نباید پاسخ حملات ایران را بدهد/ بسیار به توافق با ایران نزدیک هستیم/ نباید این درگیری توافق را خراب کند!

به گزارش سرویس بین الملل تابناک، دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا در گفتگو با شبکه خبری «فاکس‌نیوز» گفت: «به ایران می‌گویم که شما موشک‌هایتان را شلیک کردید و این دیگر کافی است.»

وی در ادامه با دعوت از طرفین برای تنش‌زدایی، تأکید کرد: «به میز مذاکره بازگردید و توافق را نهایی کنید.»

ترامپ مدعی شد که پیش از وقوع این تحولات، دو طرف به دستیابی به یک توافق نزدیک شده بودند.

ترامپ در ادامه ادعاهایش گفت: میخواستم بگویم که توافق با ایران روز دوشنبه امضا می شود. شاید سه شنبه، شاید هم چهارشنبه.

رئیس‌جمهور آمریکا در ادامه گفت: ارتش آمریکا در حالت آماده باش است.

ترامپ در ادامه مدعی شد که از حملات اسرائیل به ضاحیه جنوبی بیروت خوشحال نبوده است.

وی همچنین مدعی شد که این حمله بدون هماهنگی او انجام شده است.

رئیس جمهور آمریکا در ادامه ادعاهایش گفت که حملات ایران کمکی به روند مذاکرات نمی‌کند.

ترامپ : به نتانیاهو میگویم که به حملات ایران پاسخ ندهد 

رئیس جمهور آمریکا مدعی شد که با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی تماس خواهد گرفت و از او خواهد خواست که به حملات ایران واکنش نشان ندهد.

ترامپ به شبکه ۱۲ رژیم صهیونیستی گفت: در حمله موشکی هیچ‌کس آسیب ندید. اگر نتانیاهو پاسخ دهد، این ادامه خواهد داشت.

وی بار دیگر با هدف آرام کردن بازارهای جهانی مدعی شد: ما بسیار به توافق برای پایان جنگ نزدیک هستیم و این توافق خوبی خواهد بود.

رئیس جمهور آمریکا گفت: نمی‌خواهم این موضوع توافق را به هم بزند. هر دو طرف حمله کرده‌اند و من نمی‌خواهم حمله دیگری ببینم.

این اظهارات پس از آن صورت گرفت که در پی پاسخ جمهوری اسلامی ایران به شرارت‌های رژیم صهیونیستی و نقض مکرر آتش‌بس در لبنان، تارنمای آکسیوس به نقل از «یک مقام آمریکایی» گزارش داد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از این وضعیت مطلع شده است.

آکسیوس به نقل از یک سخنگوی رژیم صهیونیستی نیز که نامش منتشر نشده است، افزود که مقام‌های ارشد نظامی اسرائیلی در حال ارزیابی وضعیت هستند و تحولات را از نزدیک رصد می‌کنند.

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برچسب ها
دونالد ترامپ حمله ایران به اسرائیل ضاحیه بیروت ایران اسرائیل
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۱
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۳۹
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
25
57
پاسخ
این مردک چرا کل دنیا را سرکار گذاشته . آخر کدام توافق . جنگ راه حل اول و آخر است
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۲:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
تک تک سلول های این موجود
دروغ، کلک، حقه، نیرنگ
است.
عجب
|
United States of America
|
۲۳:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
7
48
پاسخ
روش کنترل قیمت نفت برای فردا که بازار باز می شود.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
18
45
پاسخ
قمارباز احمق همچنان در حال فریبکاری برای بدست آوردن اورانیوم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
51
48
پاسخ
ما مردمان جنگیم بجنگ تا بجنگیم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
25
40
پاسخ
نباید اجازه بدن این مردک خودش رو میانجی و داور قرار بده خودش طرف اصلی دعواست ناوهاش را بزنید این بهترین فرصت است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
24
53
پاسخ
ترامپ واقعا آمریکا را تحقیر کرد این بزرگترین شکست تاریخ آمریکاست
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۲:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
جنگ دوسر باخت است
اون قیمت نفت دست خودش داره وروسیه وامریکا همکاری میکنن
دلار ۲۵۰تومنی نزدیک است پس اقتصاد بجنگ تا بجنگیم
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۲:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
ربطی به ترامپ نداره آمریکاست سالهاست منتظر حمله و کنترل کامل بر خاورمیانه بود تا چین‌رو رام کنه اما ایران هم آماده بود
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۲:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
نشانه های شکست را میتوانی بشماری ؟
محمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
18
60
پاسخ
برو گمشو کله زرد عوضی
یه روز میگی میخوام توافق کنم یه روز میگی میخوام حمله کنم
توافق بخوره تو سرت کثافت عوضی بی شرف
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
16
53
پاسخ
مردک شیاد. روباه دغل باز. دنیا را مثل هیتلر به آتش کشیدی. هر ساعت هم میگی توافق شده. دیگه کسی حرفت را باور نمیکنه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
12
42
پاسخ
بهترین راه برای ترامپ در جهت صلح در خاورمیانه.
قطع جیره غذایی سگ هار است.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
11
53
پاسخ
غافلگیر نشید. صدرصد آماده باشید.
اصلا به این حرفا توجه نکنید
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# آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
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