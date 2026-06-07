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دیدار وزیران خارجه قطر و مصر با محوریت ایران و آمریکا

وزیران خارجه قطر و مصر در قاهره دیدار و درباره آخرین تحولات مرتبط با روند مذاکرات میان ایران و آمریکا گفت‌وگو کردند.
کد خبر: ۱۳۷۷۶۰۵
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دیدار وزیران خارجه قطر و مصر با محوریت ایران و آمریکا

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، «محمد بن عبدالرحمن آل ثانی»، وزیر خارجه قطر امروز یکشنبه در قاهره با «بدر عبدالعاطی»، وزیر خارجه مصر دیدار کرد.

براساس بیانیه وزارت خارجه مصر، دو طرف درباره تحولات منطقه و روند مذاکرات ایران و آمریکا و تلاش‌های مصر و قطر در حمایت از مذاکره و تقریب دیدگاه‌ها میان طرف‌های ذیربط با هدف دستیابی به تفاهمات توافقی که منجر به کاهش تنش و پایان جنگ و احیای امنیت و ثبات در منطقه شود، رایزنی کردند.

وزیران خارجه مصر و قطر به بررسی پیشنهادها برای توافق میان ایران و آمریکا پرداختند.

در مورد قضیه فلسطین نیز دو طرف بر اهمیت اجرای مرحله نخست طرح آتش بس شامل ورود کمک‌های بشردوستانه، بازسازی زیرساخت‌ها و بیمارستان‌ها و عقب نشینی تدریجی رژیم صهیونیستی از غزه تاکید کردند.

آل ثانی و عبدالعاطی بر استقرار نیروهای بین‌المللی ناظر توافق آتش بس برای دستیابی ملت فلسطین به حق خود در تعیین سرنوشت و برپایی کشور مستقل فلسطین در مرزهای ۱۹۶۷ تاکید کردند.

در پایان طرفین بر سر تداوم هماهنگی و رایزنی در قبال مسائل منطقه توافق کردند.

براساس بیانیه وزارت خارجه قطر نیز، وزیران خارجه قطر و مصر درباره میانجیگری میان ایران و آمریکا و آخرین تحولات در لبنان، نوار غزه و اراضی اشغالی فلسطین رایزنی کردند.

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