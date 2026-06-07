اعلام جرم جدید دادستانی علیه زیباکلام
به گزارش تابناک به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، با وجود اعلام دادستانی تهران مبنی بر قرار نظارت قضایی زیباکلام مبنی بر ممنوعیت هرگونه فعالیت رسانهای و تولید محتوا در شبکههای اجتماعی به مدت سهماه، این فرد با نقض این قرار، در مصاحبهای جدید اظهاراتی مطرح کرده است که همین مصاحبه و ادعاهای اخیر او منجر به اعلام جرم علیه این فرد و تشدید قرار نظارت قضایی وی شد.
پیشتر صادق زیبا کلام در مصاحبه با یکی از رسانهها اظهاراتی را مطرح کرده بود که منجر به اعلام جرم دادستانی تهران علیه نامبرده و رسانه منتشرکننده اظهارات وی شد.
با توجه به مستندات و تحقیقات صورتگرفته در آن پرونده قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست برای رسانه مورد اشاره و زیباکلام صادر شد.
همچنین قرار نظارت قضایی ممنوعیت هرگونه فعالیت رسانهای و تولید محتوا در شبکههای اجتماعی به مدت سهماه به صادق زیباکلام تفهیم و ابلاغ شده بود.