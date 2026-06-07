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اعلام جرم جدید دادستانی علیه زیباکلام

مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد: با نقض قرار نظارت قضایی مبنی بر ممنوعیت هرگونه فعالیت رسانه‌ای و تولید محتوا در شبکه‌های اجتماعی به مدت سه‌ماه توسط زیباکلام، قرار نظارت قضایی وی تشدید شد.
کد خبر: ۱۳۷۷۶۰۴
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3382 بازدید
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۹

اعلام جرم جدید دادستانی علیه زیباکلام

به گزارش تابناک به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، با وجود اعلام دادستانی تهران مبنی بر قرار نظارت قضایی زیباکلام مبنی بر ممنوعیت هرگونه فعالیت رسانه‌ای و تولید محتوا در شبکه‌های اجتماعی به مدت سه‌ماه، این فرد با نقض این قرار، در مصاحبه‌ای جدید اظهاراتی مطرح کرده است که همین مصاحبه و ادعاهای اخیر او منجر به اعلام جرم علیه این فرد و تشدید قرار نظارت قضایی وی شد.

پیشتر صادق زیبا کلام در مصاحبه با یکی از رسانه‌ها اظهاراتی را مطرح کرده بود که منجر به اعلام جرم دادستانی تهران علیه نامبرده و رسانه منتشرکننده اظهارات وی شد.

با توجه به مستندات و تحقیقات صورت‌گرفته در آن پرونده قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست برای رسانه مورد اشاره و زیباکلام صادر شد.

همچنین قرار نظارت قضایی ممنوعیت هرگونه فعالیت رسانه‌ای و تولید محتوا در شبکه‌های اجتماعی به مدت سه‌ماه به صادق زیباکلام تفهیم و ابلاغ شده بود.

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برچسب ها
قوه قضائیه صادق زیباکلام اعلام جرم ممنوعیت رسانه ای
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۴
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۹
رامین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
6
6
پاسخ
این از تاریخ گذشته را بفرستید برای استراحت
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
7
6
پاسخ
خائن
علی صادقی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
5
6
پاسخ
خدایی این دفعه چندم دادستان علیه زیبا کلام اعلام جرم میکنه....... هر بار هم هیچی به هیچی ..... دوباره میاد همان آش و همان کاسه.....
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
6
9
پاسخ
زیباکلام جز تحقیر کشور ، هیچ کارکرد دیگه ای نداره
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
1
10
پاسخ
مگه میشه حکم قضایی داد و آزادی بیان فردی را محدود کرد؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
تنها چیز شدنی ، ولی کار نشد نداره داره ؟
ناشناس
|
United States of America
|
۰۰:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
4
5
پاسخ
این جناب چرا اینقده حرف میزنه؟ دلش زندون میخواد؟
Aa
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
2
1
پاسخ
این بابارو یه بار بیارید مناظره در تلویزیون ببینیم حرفش چیه،شاید یه چیزی از توش دراومد،بلاخره استاده و چنتا کتاب نوشته و ایرانیه،گیرم اصلا مخالف،،،فضا بدید به مخالفا،،،خوبه بخدا
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
1
1
پاسخ
این محتوا هم بلده تولید کنه ؟ الان تنها چیزی که همه یاد گرفته اند تولید کنند ، تولیدات بی محتوا است ، لطفا به محتوا توهین نکنید. لطفا
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