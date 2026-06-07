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ادعای وزیر جنگ آمریکا درباره توافق با ایران

وزیر جنگ آمریکا مدعی شد که به‌زودی «توافق خوبی» با ایران حاصل خواهد شد.
کد خبر: ۱۳۷۷۵۸۸
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ادعای وزیر جنگ آمریکا درباره توافق با ایران

به گزارش تابناک به نقل از العربیه، «پیت هگست» وزیر جنگ آمریکا عصر یکشنبه در سخنانی ادعا کرد: به‌زودی توافق خوبی با ایران حاصل خواهد و دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا به دستیابی به توافقی خوب با ایران پایبند است.

بنا بر این گزارش، در حالی که آمریکا همچنان به تجاوزات و اقدامات خصمانه خود در تنگه هرمز ادامه می‌دهد، وزیر جنگ این کشور از ایران خواست که کشتی‌ها در تنگه هرمز تردد کنند و «به آنها شلیک نشود».

گفتنی است، در نتیجه آتش‌افروزی آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه و با تکرار حملات غیرقانونی علیه حاکمیت ملی و تمامیت ارضی ایران از ۹ اسفند ۱۴۰۴، مقامات جمهوری اسلامی ایران اعلام کردند کلیه تردد کشتی‌ها از این آبراه مهم بین‌المللی که در مجاورت آب‌های سرزمینی و خط ساحلی قلمرو ایران واقع شده است، باید با هماهنگی ایران انجام شود و کشتی‌های مرتبط با آمریکا و رژیم صهیونیستی و متحدان آن‌ها اجازه عبور نخواهند داشت.

وزیر جنگ آمریکا همچنین در پایان ادعا کرد: در صورت شکست توافق با ایران، آماده‌ایم هر کاری که لازم باشد انجام دهیم.

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آمریکا پیت هگست وزیر جنگ آمریکا ایران مذاکره ترامپ توافق تنگه هرمز
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