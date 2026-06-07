به گزارش سرویس بین الملل تابناک، رژیم صهیونیستی در تداوم نقض گسترده توافق آتش‌بس، لحظاتی پیش ضاحیه جنوبی بیروت را بمباران کرد.

رسانه‌های عبری به نقل از منبع نظامی صهیونیست گزارش دادند که در حمله به ضاحیه جنوبی بیروت، از ۱۰ موشک هدایت شونده GBU استفاده شده است.

در حمبه هوایی امروز صهیونیست‌ها به چندین شهرک شهرستان صور در جنوب لبنان هم ۶ نفر شهید و چندین تن زخمی شدند.

۲ شهید و ۱۱ زخمی در حمله به ضاحیه

همچنین خبرگزاری لبنان از شهادت دو نفر و زخمی شدن ۱۱ نفر دیگر در جریان حمله به ضاحیه بیروت خبر داد.

وزارت بهداشت لبنان هم اعلام کرده است در نتیجه حملات اسرائیل از دوم مارس تاکنون ۳۶۱۳ شهید و ۱۱۰۷۲ زخمی شده‌اند.

دفتر نتانیاهو پس از این حمله به ضاحیه در بیانیه‌ای اعلام کرد ارتش این رژیم تحت هدایت نتانیاهو و وزیر جنگ حمله‌ای را به مقر حزب الله در ضاحیه جنوبی بیروت انجام داده است.

دفتر نخست‌وزیری اسرائیل مدعی شده، حملات به حومه جنوبی پاسخی به حملات حزب الله به این رژیم است.

نتانیاهو: به ضاحیه جنوبی بیروت حمله کردیم

بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی با تایید حمله ضاحیه مدعی شد: اجازه نمی‌دهیم که حزب الله ما را هدف قرار دهد و بر این اساس عمل خواهیم کرد.

نتانیاهو بدون اشاره به بمباران مناطق مسکونی و غیرنظامیان لبنانی مدعی شد که نیروهای اسرائیلی یک زیرساخت عظیم زیرزمینی حزب‌الله را در قلعه بوفورت کشف کرده‌اند.

در مورد نوار غزه نیز، نتانیاهو اظهار داشت که اسرائیل در حال تنگ‌تر کردن حلقه محاصره حماس در غزه است و در حال حاضر ۵۰ درصد از خاک نوار را کنترل می‌کند و انتظار می‌رود که این کنترل به زودی به ۷۰ درصد برسد.

او برای حماس خط و نشان کشید و گفت که اسرائیل اجازه نخواهد داد حماس دوباره مسلح شود یا به اسرائیل آسیب برساند و به حذف رهبران برجسته آن ادامه خواهد داد.

نتانیاهو و کاتس وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در اظهارات جنگ افروزانه خود گفتند: ما در پاسخ به حمله حزب‌الله به اسرائیل، ضاحیه جنوبی بیروت را هدف قرار دادیم.

رژیم صهیونیستی مدعی هدف قرار دادن اتاق عملیات حزب الله در ضاحیه شد

منابع صهیونیستی مدعی شدند که نیروی هوایی این رژیم اتاق عملیات را در ضاحیه جنوبی بیروت هدف قرار داده است.

برخی منابع عبری مدعی هدف قرار دادن اتاق عملیات حزب الله شده و رادیو ارتش صهیونیستی نیز به نقل از منابع نظامی ادعا کرده که در این حمله یک هدف بسیار مهم مورد حمله قرار گرفته است.

دستور نتانیاهو و کاتز برای حمله به ضاحیه

هم‌زمان با این حمله بنیامین نتانیاهو نخست وزیر و یسرائیل کاتز وزیر جنگ رژیم با انتشار بیانیه‌ای اعلام کردند: بر اساس دستور بنیامین نتانیاهو و یسرائیل کاتز، درحال‌حاضر مقر حزب‌الله در منطقه ضاحیه بیروت هدف ارتش اسرائیل قرار گرفته است. این اقدام در پاسخ به شلیک حزب‌الله به سمت خاک اسرائیل است.

منطقه تحویطه الغدیر هدف قرار گرفت

خبرنگار الجزیره اعلام کرد که اسرائیل منطقه تحویطه الغدیر در ضاحیه بیروت را هدف قرار داده است.

این در حالی است که رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند که در این حمله آپارتمانی در منطقه المریج در ضاحیه با سه موشک هدف قرار گرفته است.

نقاط مهمی را ضاحیه هدف قرار دادیم

رادیو ارتش رژیم صهیونیستی به نقل از یک منبع نظامی مدعی شد: هدف مهمی را نیروی هوایی در ضاحیه جنوبی مورد حمله قرار داده است.

ایران پیش از این نسبت به هرگونه حمله به بیروت به اسرائیل هشدار داده بود. تهران به روشنی اعلام کرده که آتش‌بس موجود صرفا محدود به یک جبهه نیست و هرگونه اقدام علیه لبنان می‌تواند به منزله نقض توافقات موجود تلقی شود.

رضائی: امشب آسمان سرزمین‌های اشغالی را ببینید

ابراهیم رضائی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در حساب کاربری خود در یکی از شبکه‌های اجتماعی در رابطه با حمله رژیم صهیونیستی به ضاحیه بیروت، اظهار کرد: به حمله رژیم صهیونسیتی به ضاحیه پاسخ قاطع و دردآور خواهیم داد. این سگ هار را باید تأدیب کرد و سر جایش نشاند.

وی افزود: امشب آسمان سرزمین‌های اشغالی را ببینید.

آماده باش اسرائیل از ترس واکنش احتمالی ایران

شبکه ۱۴ اسرائیل اعلام کرد که به دنبال تهدید امروز ایران مبنی بر حمله به تل آویو، اسرائیل در حالت آماده‌باش کامل قرار گرفته است.