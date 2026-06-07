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تابناک گزارش می‌دهد:

قرارگاه خاتم‌الانبیا: عملیات متوقف شد/ در صورت تداوم تجاوز پاسخ شدیدتر خواهدبود

متعاقب تجاوز رژیم صهیونیستی به ضاحیه جنوبی بیروت، ایران اراضی اشغالی را مورد حمله موشکی قرار داد.
کد خبر: ۱۳۷۷۵۸۰
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قرارگاه خاتم‌الانبیا: عملیات متوقف شد/ در صورت تداوم تجاوز پاسخ شدیدتر خواهدبود

به گزارش سرویس بین الملل تابناک، رژیم صهیونیستی در تداوم نقض گسترده توافق آتش‌بس، لحظاتی پیش ضاحیه جنوبی بیروت را بمباران کرد.

رسانه‌های عبری به نقل از منبع نظامی صهیونیست گزارش دادند که در حمله به ضاحیه جنوبی بیروت، از ۱۰ موشک هدایت شونده GBU استفاده شده است.

در حمبه هوایی امروز صهیونیست‌ها به چندین شهرک شهرستان صور در جنوب لبنان هم ۶ نفر شهید و چندین تن زخمی شدند.

۲ شهید و ۱۱ زخمی در حمله به ضاحیه

همچنین خبرگزاری لبنان از شهادت دو نفر و زخمی شدن ۱۱ نفر دیگر در جریان حمله به ضاحیه بیروت خبر داد.

وزارت بهداشت لبنان هم اعلام کرده است در نتیجه حملات اسرائیل از دوم مارس تاکنون ۳۶۱۳ شهید و ۱۱۰۷۲ زخمی شده‌اند.

دفتر نتانیاهو پس از این حمله به ضاحیه در بیانیه‌ای اعلام کرد ارتش این رژیم تحت هدایت نتانیاهو و وزیر جنگ حمله‌ای را به مقر حزب الله در ضاحیه جنوبی بیروت انجام داده است.

دفتر نخست‌وزیری اسرائیل مدعی شده، حملات به حومه جنوبی پاسخی به حملات حزب الله به این رژیم است.

نتانیاهو: به ضاحیه جنوبی بیروت حمله کردیم

بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی با تایید حمله ضاحیه مدعی شد: اجازه نمی‌دهیم که حزب الله ما را هدف قرار دهد و بر این اساس عمل خواهیم کرد.

نتانیاهو بدون اشاره به بمباران مناطق مسکونی و غیرنظامیان لبنانی مدعی شد که نیروهای اسرائیلی یک زیرساخت عظیم زیرزمینی حزب‌الله را در قلعه بوفورت کشف کرده‌اند.

در مورد نوار غزه نیز، نتانیاهو اظهار داشت که اسرائیل در حال تنگ‌تر کردن حلقه محاصره حماس در غزه است و در حال حاضر ۵۰ درصد از خاک نوار را کنترل می‌کند و انتظار می‌رود که این کنترل به زودی به ۷۰ درصد برسد.

او برای حماس خط و نشان کشید و گفت که اسرائیل اجازه نخواهد داد حماس دوباره مسلح شود یا به اسرائیل آسیب برساند و به حذف رهبران برجسته آن ادامه خواهد داد.

نتانیاهو و کاتس وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در اظهارات جنگ افروزانه خود گفتند: ما در پاسخ به حمله حزب‌الله به اسرائیل، ضاحیه جنوبی بیروت را هدف قرار دادیم.

رژیم صهیونیستی مدعی هدف قرار دادن اتاق عملیات حزب الله در ضاحیه شد

منابع صهیونیستی مدعی شدند که نیروی هوایی این رژیم اتاق عملیات را در ضاحیه جنوبی بیروت هدف قرار داده است.

برخی منابع عبری مدعی هدف قرار دادن اتاق عملیات حزب الله شده و رادیو ارتش صهیونیستی نیز به نقل از منابع نظامی ادعا کرده که در این حمله یک هدف بسیار مهم مورد حمله قرار گرفته است.

دستور نتانیاهو و کاتز برای حمله به ضاحیه

هم‌زمان با این حمله بنیامین نتانیاهو نخست وزیر و یسرائیل کاتز وزیر جنگ رژیم با انتشار بیانیه‌ای اعلام کردند: بر اساس دستور بنیامین نتانیاهو و یسرائیل کاتز، درحال‌حاضر مقر حزب‌الله در منطقه ضاحیه بیروت هدف ارتش اسرائیل قرار گرفته است. این اقدام در پاسخ به شلیک حزب‌الله به سمت خاک اسرائیل است.

منطقه تحویطه الغدیر هدف قرار گرفت

خبرنگار الجزیره اعلام کرد که اسرائیل منطقه تحویطه الغدیر در ضاحیه بیروت را هدف قرار داده است.

این در حالی است که رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند که در این حمله آپارتمانی در منطقه المریج در ضاحیه با سه موشک هدف قرار گرفته است.

نقاط مهمی را ضاحیه هدف قرار دادیم

رادیو ارتش رژیم صهیونیستی به نقل از یک منبع نظامی مدعی شد: هدف مهمی را نیروی هوایی در ضاحیه جنوبی مورد حمله قرار داده است.

ایران پیش از این نسبت به هرگونه حمله به بیروت به اسرائیل هشدار داده بود. تهران به روشنی اعلام کرده که آتش‌بس موجود صرفا محدود به یک جبهه نیست و هرگونه اقدام علیه لبنان می‌تواند به منزله نقض توافقات موجود تلقی شود.

رضائی: امشب آسمان سرزمین‌های اشغالی را ببینید

ابراهیم رضائی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در حساب کاربری خود در یکی از شبکه‌های اجتماعی در رابطه با حمله رژیم صهیونیستی به ضاحیه بیروت، اظهار کرد: به حمله رژیم صهیونسیتی به ضاحیه پاسخ قاطع و دردآور خواهیم داد. این سگ هار را باید تأدیب کرد و سر جایش نشاند.

وی افزود: امشب آسمان سرزمین‌های اشغالی را ببینید.

آماده باش اسرائیل از ترس واکنش احتمالی ایران

 شبکه ۱۴ اسرائیل اعلام کرد که به دنبال تهدید امروز ایران مبنی بر حمله به تل آویو، اسرائیل در حالت آماده‌باش کامل قرار گرفته است.

پزشکیان: برابر هیچ تهدیدی عقب‌نشینی نمی‌کنیم
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ - ۱۷:۴۵

قرارگاه خاتم‌الانبیا: عملیات متوقف شد/ در صورت تداوم تجاوز پاسخ شدیدتر خواهدبود/در حال بروزرسانی

ادعای مقام صهیونیست درباره توقف حملات به ایران
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ - ۱۷:۴۳

قرارگاه خاتم‌الانبیا: عملیات متوقف شد/ در صورت تداوم تجاوز پاسخ شدیدتر خواهدبود/در حال بروزرسانی

 

مقام ارشد اسرائیلی مدعی شد که رژیم صهیونیستی به درخواست ترامپ حملات به ایران را متوقف کرده است.

به گزارش کانال ۱۲ و شبکه کان اسرائیل، با این حال مقام صهیونیست افزود که عملیات‌ها در جنوب لبنان ادامه خواهد داشت و اگر حملات حزب‌الله به اراضی اشغالی ادامه یابد، بار دیگر به ضاحیه بیروت حمله خواهد شد.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که روز گذشته نقض آتش‌بس توسط اسرائیل و حمله به ضاحیه بیروت منجر به آغاز دور جدید درگیری‌ها میان ایران و رژیم صهیونیستی شد.

رژیم صهیونیستی در روز اول آتش‌بس میان ایران و آمریکا مدعی شد که لبنان جزئی از این آتش‌بس نیست و حملات خود را علیه این کشور تشدید کرد.

این رژیم اکنون در تلاش است تا جنوب لبنان را از توافق آتش‌بس حذف کند و با تهدید موشکی علیه بیروت، حزب‌الله را به توقف حملات به شمال اراضی اشغالی وادار سازد، معادله‌ای که با مخالفت قاطع حزب‌الله لبنان مواجه شده است.

پیام فرمانده کل ارتش در پی نقض مکرر آتش‌بس
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ - ۱۶:۰۵

قرارگاه خاتم‌الانبیا: عملیات متوقف شد/ در صورت تداوم تجاوز پاسخ شدیدتر خواهدبود/در حال بروزرسانی

            
 
امیر سرلشکر حاتمی در پی نقض مکرر آتش بس توسط دشمن و صد روز مقاومت و ایستادگی ملت بزرگ ایران پیامی صادر کرد.
 
متن پیام امیر سرلشکر حاتمی فرمانده کل ارتش بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم 
ملتِ کشوردوست و مبعوث شده ایران عزیز!
دشمن در حالی که میانجی گفت‌و‌گوها در ایران حضور داشت بار دیگر با عهدشکنی و نقض تمامیت آتش‌بس ثابت کرد به هیچ وجه به آتش‌بس و توافق پای بند نیست.
 
حضور حماسی شما ملت رشید و مبعوث شده ایران در سنگر خیابان، موجب ارتقاء روحیه رزم و تراوش خونی تازه در شریان ارتش مردمی و آحاد نیروهای مسلح برای دفاع از وطن شریف اسلامی شده و فرزندان و برادران شما در صفوف مستحکم دفاعی آماده‌اند برای اعتزاز و استقلال ایران سربلند اسلامی، تا آخرین قطره خون بجنگند و جان خویش را نثار کنند. 
 
صد شبانه‌روز مقاومت و ایستادگی‌تان، تجلی اراده ملی، اتحاد یک ایران منسجم، فتح قله‌های تاب‌آوری و پیام روشن همدلی و اتحاد مقدس، تحت رهبری و فرماندهی امام خامنه ای ( مدظله العالی) و پاسخ قاطع ایران یکپارچه به دشمنان غداری است که استقلال و تمامیت ارضی این سرزمینِ پاک و عزت و امنیت مردم شریفمان را نشانه رفته‌اند. 
 
به پشتوانه شما مردم همیشه در صحنه ، بار دیگر با اعلام آمادگی کامل ارتش جمهوری اسلامی ایران ، هشدار می‌دهیم مسئولیت تجاوز رژیم صهیونیستی برعهده آمریکاست و در صورت تکرار شرارت‌های دشمن، اقدامات ما شدیدتر خواهد شد. 
 
سرباز اسلام؛ فدایی ایران،فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران
سرلشکر امیر حاتمی
قرارگاه خاتم‌الانبیا توقف عملیات علیه اسراییل را اعلام کرد
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ - ۱۴:۵۴

حمله موشکی سپاه به صنایع پتروشیمی حیفا/پهپاد متخاصم در آسمان تهران منهدم شد/در حال بروزرسانی

 قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا(ص) اعلام کرد: در پی تجاوزات و شرارت‌های رژیم سفاک صهیونیستی در جنوب لبنان و منطقه ضاحیه که با حمایت آمریکای جنایتکار صورت گرفت، نیروهای مسلح مقتدر جمهوری اسلامی ایران در راستای حمایت از مردم مظلوم لبنان، پاسخی دردناک به این رژیم دادند.
 
پاسخی که رژیم جعلی صهیونیستی و حامیان آن باید از آن درس عبرت گرفته باشند. 
 
بر این اساس، توقف عملیات نیروهای مسلح اعلام می‌گردد؛ اما تاکید می‌شود که در صورت تداوم تجاوزات و شرارت‌ها، از جمله در جنوب لبنان، اقدامات بسیار شدیدتر و کوبنده‌تر از قبل در راه خواهد بود.
تحلیلگر الجزیره: ایران بی‌توجه به واکنش آمریکا پاسخ قاطعی به قمار اسرائیل در بیروت داد!
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ - ۱۴:۳۸
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«ابراهیم الفریحات» استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی: ایران به این جمع‌بندی رسید که عبور چنین حمله‌ای بدون پاسخ، به معنای شکل‌گیری قواعد درگیری جدیدی خواهد بود که به اسرائیل اجازه می‌دهد هر زمان بخواهد ضاحیه را هدف قرار دهد.

از همین رو، پاسخ ایران قاطع بود و در عمق سرزمین‌های اسرائیل انجام شد.

هیچ شناوری بدون اجازهٔ ایران حق عبور از تنگهٔ هرمز را ندارد
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ - ۱۴:۳۳
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شناور سرفرماندهی نیروی دریایی سپاه: به تمامی شناورها اعلام می‌شود، ورود هرگونه شناور کشورهای متخاصم به تنگهٔ هرمز ممنوع است و در صورت مشاهده بی‌درنگ مورد هدف قرار می‌گیرند.

تمجید حماس از پاسخ ایران و یمن به اسراییل
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ - ۱۴:۳۱

حمله موشکی سپاه به صنایع پتروشیمی حیفا/پهپاد متخاصم در آسمان تهران منهدم شد/در حال بروزرسانی

جنبش حماس در بیانیه‌ای اعلام کرد: ما از پاسخ ایران و یمن به رژیم صهیونیستی به خاطر جنایاتش علیه لبنان قدردانی می‌کنیم. با توجه به جنایات اشغالگران صهیونیستی و تجاوزات مداوم آنها علیه مردم ما در غزه، کرانه باختری و قدس اشغالی و مردم لبنان، تلاش برای توقف این تجاوز صهیونیستی و جنایات مداوم آن به یک اولویت فوری تبدیل شده است. این امر مستلزم همبستگی طرف‌های مختلف در منطقه و جهان است زیرا مشخص شده است که رژیم صهیونیستی و رفتار متجاوزانه آن منشأ همه تنش‌ها در منطقه و پیامدهای خطرناک آن بر عرصه بین‌المللی است.

طبق گزارش خبرگزاری فلسطینی شهاب، این جنبش فلسطینی افزود: اشغالگران با تجاوز مداوم خود به غزه، لبنان و ایران و با خیانت و نقض مکرر تعهدات و نقض توافق‌نامه‌هایی که امضا می‌کنند، ثابت کرده‌اند که رژیمی هستند که به هیچ عهد و پیمانی احترام نمی‌گذارند و به هیچ تفاهمی پایبند نیستند. این مسئله نشان می‌دهد سیاست‌های تجاوزکارانه آنها تهدیدی دائمی برای امنیت و ثبات منطقه است.

در بیانیه این جنبش آمده است: تجاوز صهیونیستی علیه غزه، لبنان و ایران تنها این طرف‌ها را هدف قرار نمی‌دهد بلکه حمله‌ای به کل امت و توانمندی‌های آن است. این امر مستلزم آن است که همه امت در مقابله با این حملات مداوم متحد شوند و برای مهار تجاوزات آن تلاش کنند.

«باسم نعیم» عضو دفتر سیاسی حماس نیز گفت: حمله ایران به اراضی اشغالی در واکنش به بمباران ضاحیه بیروت یک اتفاق گذرا در یک نبرد موجودیتی نیست بلکه منعکس‌کننده تحولات بزرگ در معادلات نزاع و تثبیت قواعد درگیری جدید است.

وی افزود: دشمن دیگر صاحب دست برتر نیست که بتواند با حمایت آمریکا هر کاری که بخواهد انجام دهد. اگر این لحظه را به خوبی مدیریت کنیم، آینده برای منطقه و امت اسلامی آینده بهتری خواهد بود.

ادعای تازه ترامپ درباره آتش‌بس ایران و اسراییل
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ - ۱۴:۲۰

حمله موشکی سپاه به صنایع پتروشیمی حیفا/پهپاد متخاصم در آسمان تهران منهدم شد/در حال بروزرسانی

به گزارش تابناک؛ دونالد ترامپ در تروث سوشال نوشت: هر دو طرف، اسرائیل و ایران، به دنبال آتش‌بس فوری هستند! مذاکرات نهایی در مورد «صلح» در حال انجام است، هرچند ممکن است جهالت یا حماقتی مانع آن شود. 

محاصره تا زمان دستیابی به «توافق نهایی» با تمام قوا و به قوت خود باقی خواهد ماند. اوضاع باید به سرعت پیش برود.

تصاویر ضربات سهمگین وزارت اطلاعات به ۴ هسته تروریستی تکفیری
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ - ۱۴:۰۷
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پدافند یزد فعال شد
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ - ۱۴:۰۶



ظهر دوشنبه سامانه پدافند هوایی در استان یزد برای مقابله با اهداف متخاصم دشمن فعال شد.

ضربه سنگین وزارت اطلاعات؛ دستگیری ۱۹ تروریست
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ - ۱۴:۰۵

حمله موشکی سپاه به صنایع پتروشیمی حیفا/پهپاد متخاصم در آسمان تهران منهدم شد/در حال بروزرسانی

وزارت اطلاعات اعلام کرد: به استحضار ملت شریف ایران اسلامی می‌رساند با مجاهدت‌های خاموش سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره‌کل اطلاعات سیستان و بلوچستان و با بهره‌گیری ازگزارش‌های مردمی، ۵ نفر از عوامل هسته‌های عملیاتی وابسته به گروهک‌های تروریستی-تکفیری و یک تیم اشرار در جنوب شرق کشور به هلاکت رسیده و ۱۹ تروریست بازداشت شدند.

در جریان این سلسله عملیات‌ها، یک سرباز گمنام امام زمان (عج) با انفجار انتحاری یکی از تروریست‌ها به شهادت رسیده و یک نفر دیگر مجروح شد.

 

خلاصه موارد اشاره شده به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

۱. هسته‌ی عملیاتی یک گروهک تروریستی-تکفیری فعال در جنوب‌شرق کشور که قصد اقدام تروریستی در عمق کشور را داشت، با هم‌افزایی اطلاعاتی و عملیاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) در ادارات‌کل اطلاعات استان‌های سیستان و بلوچستان، یزد و سمنان، در دشت دامغان غافلگیر شده و سه تن از اعضای این گروهک تروریستی دستگیر شدند. از مخفیگاه تروریست‌ها در شهر زاهدان، بیش از بیست سازه انفجاری که برای انجام سلسله عملیات‌های خرابکارانه در نقاط مختلف کشور آماده شده بود، با همکاری نیرو‌های جان برکف فراجا کشف و ضبط گردید. دو تن دیگر از عناصر گروهک مذکور نیز در مخفیگاه خود در استان سیستان و بلوچستان به دام افتادند. تروریست‌های دستگیر شده دوره‌های آموزش بمب‌سازی را در یکی از کشور‌های همسایه گذرانده و برای انجام سلسله اقدامات تروریستی وارد کشور شده بودند.

۲- هلاکت سر باند ناامنی‌ها ودستگیری سه نفر از اعضای باند شرارت در جنوب استان و کشف و ضبط سلاح و مهمات مربوطه؛ در پی اقدام اطلاعاتی و عملیاتی مشترک توسط سربازان‌گمنام امام زمان (عج) و غیورمردان فراجای استان، شرور سابقه‌دار بنام ایرج بامری به هلاکت رسیده و سه نفر از اعضای باند دستگیر شدند.

۳- انهدام سه هسته عملیاتی مترصد گروهک‌های تروریستی-تکفیری وابسته به دشمن آمریکایی-صهیونی در جنوب شرق کشور؛ طی سلسله عملیات‌های پیش دستانه‌ی سربازان‌گمنام امام زمان (عج) در اداره کل اطلاعات سیستان و بلوچستان، سه هسته‌ی سازمان یافته و مترصد گروهک‌های تروریستی-تکفیری وابسته به سرویس،‌های جاسوسی دشمن آمریکایی-صهیونی شناسایی و پیش از هرگونه اقدام ایذایی، یازده نفر از عناصر عملیاتی و پشتیبانی این هسته‌ها بازداشت شدند. این مزدوران که تحت پوشش گروهک‌های تروریستی تکفیری مستقر در منطقه فعالیت می‌کردند، در پوشش‌های مختلف وارد کشور شده و ماموریت اجرای عملیات انفجاری، ترور و ایجاد ناامنی در حوزه شهرستان‌های جنوب استان سیستان و بلوچستان، جمع آوری اطلاعات زیرساخت‌ها و مراکز اقتصادی بندر چابهار را برعهده داشتند. از این مزدوران مقادیر قابل توجهی سلاح‌های سبک (انواع کلت کمری) و نیمه سنگین (دوشیکا)، تجهیزات انفجاری، ادوات عملیاتی و... کشف و ضبط گردید. تعدادی از مزدوران بازداشت شده از اتباع بیگانه هستند.

۴. به هلاکت رسیدن ۴ نفر از اعضای هسته گروهک‌های تروریستی-تکفیری در کمین سربازان گمنام امام زمان (عج)؛

الجزیره: اسرائیل در نتیجه موشک‌های ایران فلج شد
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ - ۱۳:۴۶

حمله موشکی سپاه به صنایع پتروشیمی حیفا/پهپاد متخاصم در آسمان تهران منهدم شد/در حال بروزرسانی

 
شبکه خبری الجزیره گزارش داد که هفتمین موج شلیک موشک‌های ایران به سرزمین‌های اشغالی بیش از پیش اسرائیل را فلج کرد. در همین رابطه ساعتی پیش آژیرهای هشدار در مناطق حیفا، الجلیل و جولان، تل‌آویو بزرگ و همچنین مناطق غربی قدس اشغالی به صدا درآمد که ناظران آن را گسترده‌ترین تشدید تنش ایرانی از زمان آغاز آخرین دور رویارویی توصیف کردند.
 
بر اساس این گزارش، جبهه داخلی رژیم صهیونیستی تمامی اقدامات وضعیت اضطراری را دوباره فعال کرد، بیمارستان‌ها به وضعیت اضطراری کامل درآمدند، تحصیل در مدارس و تمامی مؤسسات آموزشی لغو شد، تمامی اشکال تجمع عمومی ممنوع شد و شرکت‌ها و مؤسسات خصوصی ملزم به توقف فعالیت‌های خود شدند.
 
همچنین، داده‌های ناوبری نشان می دهد که تعداد زیادی از هواپیماها در نتیجه فعال شدن آژیرهای خطر در مرکز سرزمین‌های اشغالی نتوانستند در فرودگاه بن گوریون در تل‌آویو فرود آیند.
 
ولید العمری، مدیر دفتر الجزیره در رام‌الله، گفت که حدود ۸ میلیون صهیونیست ساکن سرزمین‌های اشغالی که بیش از سه چهارم جمعیت ۱۰ میلیونی فلسطین اشغالی را شامل می‌شود؛ مجبور شدند فوراً به پناهگاه‌ها بروند و در اتاق‌های مستحکم در مناطق مورد حمله، پناه بگیرند.
عملیات موفقیت‌آمیز نیروهای مسلح علیه اهداف رژیم صهیونیستی
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ - ۱۳:۴۵

حمله موشکی سپاه به صنایع پتروشیمی حیفا/پهپاد متخاصم در آسمان تهران منهدم شد/در حال بروزرسانی

عملیات موفقیت‌آمیز نیروهای مسلح علیه اهداف رژیم صهیونیستی
 
 سخنگوی قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا (ص) در اظهاراتی تأکید کرد: همان‌طور که وعده داده بودیم عمل کردیم، نیروهای مسلح مقتدر جمهوری اسلامی ایران اعم از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ارتش جمهوری اسلامی ایران ثابت کرده‌اند که در اوج آمادگی‌های دفاعی و هجومی به آنچه گفته می‌شود با سرعت عمل و دقت بالا اقدام نموده و دشمنان آمریکایی و صهیونیستی را از کرده خود پشیمان می‌کنند.
 
موج جدید عملیات علیه سرزمین‌های اشغالی
 
وی افزود: در موج جدید اقدامات علیه اهداف مهم و حساس در سرزمین‌های اشغالی، دشمن با دریافت ضربات سنگین، هدفمند، هوشمندانه و خسارت‌بار، عملیات هجومی و موفقی را از سوی نیروهای قدرتمند جمهوری اسلامی ایران تجربه کرد.
 
هشدار قاطع به آمریکا و رژیم صهیونیستی
 
سخنگوی قرارگاه مرکزی تأکید کرد: آمریکای جنایتکار و رژیم ددمنش صهیونیستی باید بدانند ایران قوی و سرافراز و نیروهای مقاومت افتخارآفرین در منطقه تحت هر شرایطی و در مقابل هر تهدیدی ایستادگی نموده و هرگز سر تسلیم در مقابل دشمنان بازنده در جنگ، فرود نخواهند آورد و در صورت تداوم تجاوز و شرارت با شدت بیشتری با آن‌ها برخورد خواهد شد.
حملات نظامی، امنیتی و سایبری به رژیم صهیونیستی موفقیت‌آمیز بود
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ - ۱۳:۴۳

حمله موشکی سپاه به صنایع پتروشیمی حیفا/پهپاد متخاصم در آسمان تهران منهدم شد/در حال بروزرسانی

سازمان اطلاعات سپاه از ضربات موفقیت آمیز «شدید و سریع» نظامی، امنیتی و سایبری دیشب به سرزمین‌های اشغالی خبر داد.
 
 حساب کاربری سازمان اطلاعات سپاه در فضای مجازی نوشت: «اطلاعات میدانی از ضربات شدید و سریع نظامی، امنیتی و سایبری دیشب به سرزمین‌های اشغالی، نشان‌دهنده موفقیت ۱۰۰ از ۱۰۰ است.»
ترامپ: اسرائیل و ایران باید فوراً «شلیک به‌سمت همدیگر» را متوقف کنند
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ - ۱۳:۲۳

حمله موشکی سپاه به صنایع پتروشیمی حیفا/پهپاد متخاصم در آسمان تهران منهدم شد/در حال بروزرسانی

اعلام دکترین دفاعی جدید ایران در منطقه
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ - ۱۳:۲۳

حمله موشکی سپاه به صنایع پتروشیمی حیفا/پهپاد متخاصم در آسمان تهران منهدم شد/در حال بروزرسانی

آیت الله آملی لاریجانی؛ رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در واکنش به حملات ایران به رژیم صهیونیستی در صفحه شخصی خود نوشت: حمله ایران در دفاع از لبنان، صرفاً یک پاسخ نظامی نبود؛ بلکه اعلام رسمی یک دکترین راهبردی بود.

این اقدام پیام روشنی داشت که چنانچه تعرض به یکی از اضلاع محور مقاومت صورت پذیرد، پاسخی فراتر از مرزهای جغرافیایی در پی خواهد داشت و معادلات منطقه را دگرگون خواهد کرد.

همزمان، ایران آشکار ساخت که هرگونه گسترش درگیری یا تعرض به زیرساخت‌های حیاتی کشور، با پاسخی فراگیر و بازدارنده مواجه خواهد شد؛ پاسخی که دامنه آن می‌تواند تمامی بازیگران حامی این تقابل را در برگیرد.

ایران در حملات خود به اسرائیل از چه موشک‌هایی استفاده کرد؟
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ - ۱۳:۰۳



یک منبع آگاه نظامی اعلام کرد: ایران در حملات شب گذشته به شمال اراضی اشغالی از موشک‌های نسل آخر خیبرشکن استفاده کرده است.
سرعت این نوع موشک‌های بالستیک در هنگام شیرجه به حدود ۹ ماخ می‌رسد که انهدام آن توسط سامانه‌های گران‌قیمتی همچون تاد و پیکان بسیار دشوار است.

هشدار دادستانی کل کشور درباره انتشار تصاویر محل اصابت پرتابه‌های دشمن
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ - ۱۳:۰۰

شلیک موجهای متعدد موشک به سمت اسرائیل/حمله موشکی سپاه به صنایع پتروشیمی حیفا/عملیات نصر علیه پایگاه های تلنوف و نواتیم/در حال بروزرسانی

دادستانی کل کشور با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: انتشار تصاویر و فیلم‌هایی از محل اصابت پرتابه‌های دشمن که موجب تکمیل پازل اطلاعاتی دشمن شود، مصداق جرم بوده و با عاملان انتشار این‌گونه محتواها برخورد قاطع قانونی صورت خواهد گرفت.

دادستانی کل کشور ضمن قدردانی از رویکرد مسئولانه رسانه‌ها، فعالان رسانه‌ای و انسان‌رسانه‌ها در انعکاس واقعیت‌ها، تقویت همبستگی ملی و تبیین جنایات دشمن، بر ضرورت رعایت ملاحظات امنیتی در انتشار اخبار و تصاویر تأکید کرد.

بر اساس این اطلاعیه هرگونه انتشار محتوا که به تأمین اطلاعات مورد نیاز دشمن یا تشویش اذهان عمومی منجر شود، در چارچوب قوانین و مقررات مورد پیگیری قضایی قرار خواهد گرفت.

قرار است مذاکرات لبنان و اسرائیل در آمریکا از سر گرفته شود
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ - ۱۲:۴۵

الحدث به نقل از سفیر آمریکا در بیروت: قرار است مذاکرات لبنان و اسرائیل در واشنگتن از سر گرفته شود.

اعتراف ارتش اسراییل به دخالت آمریکا در تجاوز به ایران
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ - ۱۲:۴۲

رادیو ارتش اسرائیل، به نقل از منابع: حملات به ایران منحصراً کار اسرائیل بود، اما ایالات متحده با رهگیری برخی از موشک‌ها به آن کمک کرد.

تکذیب خبر اصابت جنگی در محدوده البرز
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ - ۱۲:۴۰


معاون سیاسی و امنیتی استاندار البرز اعلام کرد: خبر اصابت پرتابه ای از سوی دشمنان به استان البرز تکذیب می شود.

تا لحظه مخابره این خبر هیچ گونه انفجار بمب یا موشکی در استان البرز گزارش نشده و خبر ها صرفا حدس و گمان ناشی از شنیدن برخی صدا است.

تهدید گروه مقاومت عراق به بازگشت به جنگ با اشغالگران
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ - ۱۲:۰۹


گردانهای سیدالشهداء عراق به رژیم صهیونیستی در خصوص عواقب حمله به جمهوری اسلامی ایران هشدار داد.

هیچ انفجار در اصفهان رخ نداده است
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ - ۱۲:۰۴

برخی کاربران در فضای مجازی شنیده شدن صدای انفجار در اصفهان را گزارش دادند، 

بر اساس پیگیری‌های خبرنگار مهر هیچگونه انفجاری طی ساعت اخیر در اصفهان رخ نداده است. 

 البته بامداد امروز در نقطه‌ای در نجف آباد انفجار گزارش شده است.

انهدام پهپاد متخاصم در آسمان تهران
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ - ۱۲:۰۱

 

پهپاد متخاصم دشمن آمریکا_صهیونیستی توسط پدافند هوایی در آسمان تهران هدف قرار گرفت و منهدم شد.

حمله دشمن به نقطه‌ای در کبودرآهنگ
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ - ۱۱:۴۴

معاون سیاسی استانداری همدان : ساعتی قبل نقطه‌ای در شهرستان کبودرآهنگ مورد حمله دشمن قرار گرفت.

شنیده شدن صدای انفجار در اصفهان
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ - ۱۱:۴۳

صدای انفجار در اصفهان شنیده شد.

شنیده شدن صدای انفجار در تهران
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ - ۱۱:۳۷

دقایقی قبل صدای انفجار در تهران شنیده شد. صدای انفجار در غرب تهران به گوش رسید. هنوز محل دقیق و منشا این انفجار مشخص نیست؛ همزمان پدافند هوایی در برخی نقاط تهران نیز فعال شد.

یک منبع آگاه: در صورت خطای مجدد، زیرساخت نفت و گاز منطقه هدف قرار می‌گیرد
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ - ۱۱:۳۵


یک منبع آگاه نظامی به فارس اعلام کرد، در صورت ادامهٔ حملات به زیرساخت‌های انرژی، کلیه تاسیسات نفت و گاز مرتبط اسرائیل، آمریکا و هم‌پیمانانشان از جمله تاسیسات انرژی منطقه‌ای هدف نیروهای مسلح ایران است.


این منبع شرکت‌های نفتی و حوزه انرژی در منطقه که سهامدار آمریکایی یا صهیونیست دارند را هدف مشروع ایران دانست.

تصاویری از سیدمجید موسوی در کنار شهید تهرانی مقدم (پدر موشکی ایران)
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ - ۱۱:۳۲
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حریم هوایی عراق به مدت ۷۲ ساعت بسته شد
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ - ۱۱:۳۰
شلیک موجهای متعدد موشک به سمت اسرائیل/حمله موشکی سپاه به صنایع پتروشیمی حیفا/عملیات نصر علیه پایگاه های تلنوف و نواتیم/در حال بروزرسانی
 
سازمان هواپیمایی کشوری عراق با صدور یک پیام ناوبری (NOTAM) از عصر روز یکشنبه ۱۷ خرداد (۷ ژوئن) حریم هوایی این کشور را به روی تمامی پروازهای ورودی، خروجی و عبوری به مدت ۷۲ ساعت بسته است.بر اساس این اخطارنامه که در سامانه‌های بین‌المللی هوانوردی منتشر شده، حریم هوایی تحت مدیریت منطقه اطلاعات پرواز بغداد (Baghdad FIR) از ساعت ۱۹:۴۰ عصر روز ۷ ژوئن تا ساعت ۱۹:۴۰ عصر روز ۱۰ ژوئن به حالت تعطیل درخواهد آمد. مقامات عراقی دلیل این اقدام را «دلایل عملیاتی و تشدید تنش‌های امنیتی در منطقه» عنوان کرده‌اند.
حریم هوایی عراق یکی از مسیرهای ترانزیتی کلیدی برای پروازهای بین اروپا و جنوب شرق آسیا، خلیج فارس و همچنین مسیرهای شرق به غرب محسوب می‌شود. منابع هوانوردی اعلام کرده‌اند که به طور میانگین بین ۷۰۰ تا ۸۵۰ فروند هواپیمای مسافربری و باری روزانه از آسمان عراق عبور می‌کنند که با این تصمیم، همگی مجبور به تغییر مسیرهای جایگزین یا لغو پرواز شده‌اند.در بیانیه صادره از سوی سازمان هواپیمایی کشوری عراق تأکید شده که این تصمیم در چارچوب اقدامات احتیاطی و برای حفظ ایمنی ناوبری هوایی در پی تشدید تنش‌های منطقه‌ای اتخاذ شده است. مقامات عراقی اعلام کرده‌اند که وضعیت حریم هوایی به طور مستمر رصد می‌شود و بازگشایی آن منوط به تغییرات در شرایط امنیتی منطقه خواهد بود.به گزارش موازین نیوز، شرکت‌های هواپیمایی بین‌المللی در این شرایط مجبور به اتخاذ مسیرهای طولانی‌تر و پرهزینه‌تر شده‌اند. یک مقام آگاه در صنعت هوانوردی عراق گفت: «پروازهایی که پیش از این از مسیر مستقیم عراق تردد می‌کردند، اکنون یا مجبور به عبور از مسیرهای جایگزین بر فراز عربستان سعودی یا ترکیه هستند که به طور میانگین بین ۳۰ تا ۴۵ دقیقه به زمان پرواز و هزاران دلار به هزینه سوخت هر پرواز اضافه می‌کند.
بقایی: حمله‌ای به عربستان انجام نداده‌ایم
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ - ۱۱:۲۶


بقایی: حمله‌ای به عربستان انجام نداده‌ایم. نیروهای مسلح ما به هر هدفی حمله کنند، آن را صراحتاً اعلام می‌کنند.

 

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پروازهای بازگشت حجاج به مشهد منتقل شد
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ - ۱۱:۱۸



۳ پرواز بازگشت حجاج  از مقصد جده به  فرودگاه حضرت امام (ره)  در روز دوشنبه ۱۸ خرداد را به مقصد فرودگاه بین‌المللی شهید هاشمی‌نژاد مشهد انجام خواهد داد.

پروازهای شماره ۱۶۷۹، ۱۶۹۱ و ۱۶۹۵ که براساس برنامه قرار بود بامداد روز ۱۸ خردادماه از جده به مقصد فرودگاه حضرت امام (ره) انجام شوند، با هماهنگی‌های صورت‌گرفته از فرودگاه جده به مقصد مشهد مقدس انجام می‌شوند.

بقایی: هیچ مشکلی با مصر و کشورهای منطقه نداریم
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ - ۱۱:۱۷



سخنگوی وزارت امور خارجه: حتما دوستان مصری ما می‌دانند کسب اعتبار از شناخت دقیق دوست و دشمن حاصل می‌شود، نه از طریق تهدید یک کشور اسلامی که با رژیم صهیونیستی مواجه است.

ما بارها تأکید کردیم که مصمم هستیم اصل حسن همجواری و روابط خوب با همه کشورها و ملت‌های منطقه را حفظ کنیم و متأسفیم که برخی کشورهای منطقه اجازه داده‌اند از قلمرو، امکانات، حاکمیت و عزتشان برای ارتکاب جنایت و حملات غیرقانونی رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه یک کشور مسلمان استفاده شود.

به همه کشورهایی که دغدغه انسجام و اعتبار اسلامی و عربی دارند توصیه می‌کنم مراقب باشند که خواسته یا ناخواسته آب به آسیاب دشمن نریزند.

اینکه بیش از ۳ سال برادران و خواهران شما در غزه مثله شوند و در معرض نسل‌کشی آشکار باشند و متأسفانه از سوی برادران و خواهرانشان در آن سوی مرز هیچ اقدامی انجام نشود، به شدت معنادار است.

تصاویر پاسخ به تجاوز دشمن آمریکایی‌صهیونی به یکی از صنایع پتروشیمی علیه صنایع مشابه در حیفا
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ - ۱۱:۱۲
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سپاه: تجاوز دشمن به صنایع پتروشیمی پاسخ داده شد
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ - ۱۱:۱۰


روابط عمومی سپاه پاسداران: رزمندگان نیروی هوا فضای سپاه، در پاسخ به تجاوز دشمن آمریکایی‌صهیونی به یکی از صنایع پتروشیمی، دقایقی پیش صنایع مشابه در حیفا را مورد حمله موشکی قرار دادند.

اخطار می کنیم؛ دشمن صهیونیستی با اقدام علیه اهداف غیر نظامی و هدف قرار دادن صنایع نفتی، بازی خطرناکی را شروع کرد، که دامنه آن کلیه اهداف انرژی منطقه را در بر خواهد گرفت و عواقب آن برای اقتصاد جهانی، بر عهده آتش افروز اصلی این میدان، آمریکا می باشد.

توییت ایلان ماسک در مورد تنگه هرمز
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ - ۱۱:۰۶

توییت ایلان ماسک : «تنگه هرمز به نام اهورا مزدا از زرتشتیان نام گذاری شده»

شلیک موجهای متعدد موشک از نقاط مختلف ایران به سمت اسرائیل/آغاز عملیات نصر علیه پایگاه های تلنوف و نواتیم/در حال بروزرسانی

افزایش قیمت نفت در ساعات گذشته
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ - ۱۱:۰۰

شلیک موجهای متعدد موشک از نقاط مختلف ایران به سمت اسرائیل/آغاز عملیات نصر علیه پایگاه های تلنوف و نواتیم/در حال بروزرسانی

بقائی: مسئولیت آمریکا محرز است/ پیامدهای تشدید تنش برعهده واشنگتن است
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ - ۱۰:۵۹



سخنگوی وزارت خارجه: در منطقه ما کسی باور نمی‌کند رژیم صهیونیستی عملی بدون هماهنگی و همکاری قبلی با آمریکا انجام دهد. ما نباید از نظر دور داشته باشیم که آمریکا جنگ علیه ایران را به خاطر حمایت از رژیم صهیونیستی آغاز کرد.

حمله به پتروشیمی کارون مصدوم نداشته است
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ - ۱۰:۵۹



روابط‌عمومی شرکت پتروشیمی کارون: در‌پی حملهٔ صبح امروز دشمن به شرکت پتروشیمی کارون، خوشبختانه مصدومی نداشته است.

سرگردانی مسافران در فرودگاه بن گوریون
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ - ۱۰:۵۴

هواپیماها در حال تخلیه مسافران در فرودگاه به دلیل ترس از موشک‌های ایرانی

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اعلام شنیده شدن انفجارهای قوی در عربستان / منبع آگاه: کار ایران نبود
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ - ۱۰:۴۸



برخی منابع از شنیده شدن انفجارهای قوی در پایگاه هوایی ریاض پایتخت عربستان خبر دادند.

چرا اسرائیل به پتروشیمی کارون حمله کرد؟
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ - ۱۰:۳۴

 

پتروشیمی کارون تنها تولیدکننده اصلی ایزوسیانات‌ها در ایران و از معدود تولیدکنندگان این محصولات در خاورمیانه به شمار می‌رود. محصولات راهبردی این مجتمع شامل TDI و MDI است که مواد اولیه اصلی تولید پلی‌یورتان محسوب می‌شوند؛ موادی که در صنایع مبلمان، تشک، خودروسازی، یخچال و فریزر، عایق‌های ساختمانی، ساندویچ‌پنل‌ها و کفش کاربرد گسترده دارند.

تمام فرودگاه‌های غرب کشور تا اطلاع ثانوی بسته شده است
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ - ۱۰:۳۳

روابط‌عمومی سازمان هواپیمایی ایران: تمام فرودگاه‌های غرب کشور تا اطلاع ثانوی بسته شده است.

خبرنگار فاکس‌نیوز: صدای انفجار در تل‌آویو شنیده شد
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ - ۱۰:۲۴
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 تری یینگست: همین الان صدای انفجارهای دور از تل آویو شنیده شد... احتمالاً از رهگیری‌هایی می‌آید که در حال انجام است یا با رهگیری دیگری که همین الان در همانجا در حال انجام است، برخورد می‌کند، زیرا ایرانی‌ها به حملات خود علیه اسرائیل ادامه می‌دهند."

سقوط ترکش‌های یک موشک ایرانی در حوالی شهر اریحا
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ - ۱۰:۲۲

شلیک موجهای متعدد موشک از نقاط مختلف ایران به سمت اسرائیل/آغاز عملیات نصر علیه پایگاه های تلنوف و نواتیم/در حال بروزرسانی

تصويرى از موشك هاى ايرانى به سمت اسرائيل
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ - ۱۰:۱۷

شلیک موجهای متعدد موشک از نقاط مختلف ایران به سمت اسرائیل/آغاز عملیات نصر علیه پایگاه های تلنوف و نواتیم/در حال بروزرسانی

شنیده شدن صدای انفجار در تل آویو
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ - ۱۰:۱۵

اسرائیل‌هیوم: صدای انفجار در تل‌آویو شنیده شد.

شلیک ۶ موشک از ایران به سرزمین‌های اشغالی
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ - ۱۰:۱۵

منابع خبری رژیم صهیونیستی از شلیک ۶ موشک از ایران به سرزمین‌های اشغالی خبر دادند. 
منابع مذکور اعلام کردند ۲ موشک به شمال فلسطین اشغالی و ۴ موشک به تل‌آویو و مرکز فلسطین اشغالی شلیک شده است.

هشدارهای اصابت موشک در تل‌آویو هم فعال شد
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ - ۱۰:۱۴

شلیک موجهای متعدد موشک از نقاط مختلف ایران به سمت اسرائیل/آغاز عملیات نصر علیه پایگاه های تلنوف و نواتیم/در حال بروزرسانی

هشدارهای اصابت موشک در حیفا و مناطق شمال فلسطین اشغالی فعال شد.
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ - ۱۰:۱۱

شلیک موجهای متعدد موشک از نقاط مختلف ایران به سمت اسرائیل/آغاز عملیات نصر علیه پایگاه های تلنوف و نواتیم/در حال بروزرسانی

یک موج دیگر پرتاب موشک به‌سمت مرکز اسرائیل شناسایی شد
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ - ۱۰:۰۹

شبکه ۱۲ رژیم صهیونیستی: یک موج دیگر پرتاب موشک به‌سمت مرکز اسرائیل شناسایی شد.

هشدارهای اولیهٔ حملهٔ هوایی از شمال تا مرکز فلسطین اشغالی
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ - ۱۰:۰۹

هشدارهای اولیهٔ حملهٔ هوایی از شمال تا مرکز فلسطین اشغالی فعال شد.

هشدارهای اولیهٔ شلیک موشک در شمال فلسطین اشغالی فعال شد
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ - ۱۰:۰۴

شلیک موجهای متعدد موشک از نقاط مختلف ایران به سمت اسرائیل/آغاز عملیات نصر علیه پایگاه های تلنوف و نواتیم/در حال بروزرسانی

پروازهای فرودگاه کرمانشاه تا اطلاع ثانوی لغو شد
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ - ۱۰:۰۱

تمامی پروازهای فرودگاه کرمانشاه تا اطلاع ثانوی لغو شده و این فرودگاه در حال حاضر هیچ‌گونه عملیات پروازی نخواهد داشت.

سخنگوی سپاه: باز هم ثابت کردیم آسمان سرزمین‌های اشغالی در تصرف موشک‌های سپاه است
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ - ۰۹:۵۷

شلیک موجهای متعدد موشک از نقاط مختلف ایران به سمت اسرائیل/آغاز عملیات نصر علیه پایگاه های تلنوف و نواتیم/در حال بروزرسانی

سردار «محبی» سخنگوی سپاه پاسداران: برای چندمین بار ثابت کردیم که آسمان سرزمین های اشغالی و منطقه، تحت اراده ما و در تصرف غرش موشک‌های ویرانگر هوافضای سپاه است.

یمن قهرمان دریای سرخ را بر روی کشتی های مرتبط با رژیم صهیونیستی بست
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ - ۰۹:۳۶

شلیک موجهای متعدد موشک از نقاط مختلف ایران به سمت اسرائیل/آغاز عملیات نصر علیه پایگاه های تلنوف و نواتیم/در حال بروزرسانی

نیروهای مسلح یمن:
در چارچوب مقابله با تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه محور جهاد و مقاومت در ایران، فلسطین، لبنان، عراق و یمن، و در مخالفت با پروژه صهیونیستی که در پی ایجاد «اسرائیل بزرگ» تحت عنوان «خاورمیانه جدید» است، و در راستای تلاش برای شکستن محاصره ظالمانه و ستمگرانه‌ای که دشمن آمریکایی بر مردم ما و ملت‌های آزاد و سرافراز محور مقاومت در لبنان، غزه و ایران تحمیل کرده است، و بر پایه اصل «وحدت میدان‌ها» و مقابله با دشمنان، و در پاسخ به تجاوز رژیم صهیونیستی علیه لبنان، ایران و غزه، نیروهای مسلح یمن یک موج حمله موشکی را به سوی اهداف حساس دشمن اسرائیلی در منطقه یافای اشغالی شلیک کردند که به فضل الهی با دقت به اهداف خود اصابت کرد.
در این چارچوب، نیروهای مسلح بر موارد زیر تأکید می‌کنند:
اول: ما ممنوعیت کامل و همه‌جانبه کشتیرانی دریایی برای دشمن اسرائیلی در دریای سرخ را اعلام می‌کنیم و از لحظه انتشار این بیانیه، تمامی تحرکات دشمن را هدفی نظامی برای نیروهای مسلح خود می‌دانیم.
دوم: تأکید می‌کنیم که در برابر هرگونه تشدید تنش، با تشدید اقدامات پاسخ خواهیم داد و عملیات‌های نظامی ما متناسب با تحولات میدانی، روند نبرد و هماهنگی با محور جهاد و مقاومت، رو به گسترش و افزایش خواهد بود.
سوم: بر حق مردم خود و ملت‌های آزاد امت اسلامی در مقابله با تجاوز آمریکا و اسرائیل تأکید می‌کنیم و اعلام می‌داریم که در برابر محاصره ظالمانه‌ای که علیه مردم ما و ملت‌های محور جهاد و مقاومت در فلسطین، غزه، ایران، لبنان و عراق اعمال می‌شود، دست‌بسته نخواهیم ماند. همچنین همه تلاش‌های دشمن، به خواست خدا، با شکست روبه‌رو خواهد شد و عملیات‌های ما تا زمانی که تجاوز و محاصره علیه ما و محور جهاد و مقاومت ادامه داشته باشد، استمرار خواهد یافت.

اذعان رئیس سابق پدافند هوایی رژیم صهیونیستی به توانمندی‌های ایران
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ - ۰۹:۳۱

 

«زویکا هایموویچ» رئیس پیشین سامانه پدافند هوایی رژیم صهیونیستی ضمن اشاره به توانمندی و سطح آمادگی ایران اعلام کرد که واکنش سریع تهران به تحولات منطقه منعکس‌کننده قابلیت‌هایی است که همچنان در اختیار دارد.

بر اساس گزارش فلسطین الیوم، رئیس سابق سامانه پدافند هوایی رژیم صهیونیستی با اشاره به پاسخ موشکی هدفمند ایران به کارشکنی‌های رژیم صهیونیستی و همچنین حملات متجاوزانه آن به لبنان تصریح کرد: کسی که بتواند در کمتر از یک ساعت و در پاسخ به یک عملیات در بیروت، ۱۰ موشک شلیک کند، ما را ملزم می‌کند که درک دقیق‌تری از توانمندی‌هایی داشته باشیم که ایران همچنان حفظ کرده است.

وی در ادامه تأکید کرد این موضوع سطح آمادگی، توانمندی و ظرفیت عملیاتی ایران در شرایط کنونی را نشان می‌دهد.

پیشتر منابع فلسطینی و عبری از شلیک موجی از موشک‌های ایران به سمت سرزمین‌های اشغالی خبر دادند؛ حمله‌ای که با فعال شدن آژیرهای هشدار در مناطق جنوبی و مرکزی و گزارش‌هایی از اصابت موشک و خسارات در چند نقطه همراه بوده است.

رادیو رژیم صهیونیستی نیز از پرتاب دست‌کم ۱۰ موشک از خاک ایران در موج جدید حمله به سرزمین‌های اشغالی و به ویژه جنوب این منطقه خبر داد.

در همین حال، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران اعلام کرد که رزمندگان نیروی هوافضای سپاه دقایقی پیش عملیات «نصر» را آغاز کردند.

بر اساس این اطلاعیه، این عملیات با هدف قرار دادن مراکز مهم در پایگاه‌های هوایی راهبردی نواتیم و تلنوف و به یاد شهدای جنگ ۱۲ روزه انجام شده است. سپاه پاسداران تاکید کرد که عملیات نصر در پاسخ به تجاوز موشکی رژیم کودک‌کش صهیونیستی به چند سایت راداری در سه نقطه کشور صورت گرفته است.

زینب سلیمانی: لبنان را هرگز تنها نخواهیم گذاشت
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ - ۰۹:۳۰

شلیک موجهای متعدد موشک از نقاط مختلف ایران به سمت اسرائیل/آغاز عملیات نصر علیه پایگاه های تلنوف و نواتیم/در حال بروزرسانی

زینب سلیمانی: این صدای قدرتمند ایران قوی است: «به شما اخطار داده بودیم...

لغو تمام پروازهای فرودگاه مهرآباد
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ - ۰۹:۲۸


تا اطلاع ثانوی، تمامی پروازهای فرودگاه مهرآباد لغو شده است. 

مسافران پیش از مراجعه به فرودگاه، آخرین وضعیت پروازها را از طریق سامانه ۱۹۹ یا شماره ۰۲۱-۶۱۰۲۱ پیگیری کنند.

حمله بامدادی به مرکز نظامی در تبریز تلفات جانی نداشت
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ - ۰۹:۲۴

مجید فرشی روز دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: حوالی ساعت پنج صبح، یک مرکز نظامی در شهر تبریز هدف حمله هوایی قرار گرفت، اما این حادثه هیچ شهید یا مجروحی نداشت.

وی با اشاره به وقوع همزمان انفجارهایی در تهران و اصفهان افزود: خوشبختانه در حمله به این مرکز نظامی در تبریز، خسارت جانی گزارش نشده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی گفت: ابعاد این حادثه در دست بررسی است و اطلاعات تکمیلی متعاقباً اعلام خواهد شد.

اطلاعیه روابط عمومی سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ - ۰۹:۲۱

به گزارش روابط عمومی و سخنگوی شرایط اضطراری سازمان منطقه ویژه اقتصادی، حوالی ساعت ۷:۳۰ امروز دوشنبه ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ در پی حمله دشمن آمریکایی صهیونیستی، دو اصابت به شرکت پتروشیمی کارون در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی صورت گرفت.

خوشبختانه این حادثه مصدومی در پی نداشته است.

میزان خسارت و صدمات احتمالی در دست بررسی است.

مقابله پدافند هوایی کرمانشاه با اهداف متخاصم
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ - ۰۹:۱۸

شلیک موجهای متعدد موشک از نقاط مختلف ایران به سمت اسرائیل/آغاز عملیات نصر علیه پایگاه های تلنوف و نواتیم/در حال بروزرسانی

سامانه پدافند هوایی در شهر کرمانشاه صبح دوشنبه و در پی مشاهده اهداف متخاصم، وارد عمل شد.

بر اساس گزارش‌های دریافتی، فعالیت سامانه‌های پدافندی در نقاطی از شهر و اطراف آن مشاهده شده و صدای عملکرد این سامانه‌ها در برخی مناطق به گوش رسیده است.

گفته می‌شود این اقدام در راستای مقابله با اهداف متخاصم و تأمین امنیت آسمان منطقه انجام شده است.

تاکنون جزئیات بیشتری درباره ماهیت اهداف مورد نظر و نتایج عملیات پدافندی منتشر نشده است.

خبرهای تکمیلی در این خصوص متعاقباً منتشر خواهد شد.

خروج اضطراری کارکنان پتروشیمی ماهشهر
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ - ۰۹:۱۶

سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر در اطلاعیه‌ای از خروج کارکنان روزکار خود در پی تهاجم هوایی دشمن متخاصم صهیونیستی به پتروشیمی کارون خبر داد.

تصویری از اصابت‌های عملیات نصر در تل‌نوف و نواتیم در سرزمین‌های اشغالی
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ - ۰۹:۱۵
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درخواست جبهه داخلی اسرائیل برای اعمال محدودیت بر فرودگاه بن‌گوریون
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ - ۰۹:۱۲



شبکه ۱۲ اسرائیل به‌نقل از جبههٔ داخلی اسرائیل اعلام کرد که خواهان اعمال محدودیت‌های جدید در فرودگاه بن‌گوریون تل‌آویو شده است.

بیانیه نیروهای مسلح یمن تا دقایقی دیگر
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ - ۰۹:۱۲

نیروهای مسلح یمن تا دقایقی دیگر بیانیه مهمی صادر می‌کند.

آغاز عملیات نصر علیه پایگاه های تلنوف و نواتیم
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ - ۰۸:۴۹

شلیک موجهای متعدد موشک از نقاط مختلف ایران به سمت اسرائیل/پایگاه رامات دیوید هدف قرار گرفت/ سپاه: این یک اخطار بود//در حال بروزرسانی

 

  روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با انتشار بیانیه‌ای آغاز عملیات نصر علیه پایگاه‌های تلنوف و نواتیم در سرزمین‌های اشغالی را اعلام کرد.

این بیانیه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم
أُذِنَ لِلَّذِینَ یُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِیرٌ

با توکل به خدای متعال و استعانت از پروردگار قادر متعال، دقایقی پیش رزمندگان شجاع نیروی هوافضای سپاه عملیات نصر را با رمز مقدس "یا حیدر کرار" و هدیه به شهدای جنگ 12 روزه با هدف قرار دادن مراکز مهم پایگاه های هوایی راهبردی نواتیم و تلنوف آغاز کردند.

این عملیات در پاسخ به تجاوز موشکی رژیم کودک‌کش صهیونی به چند سایت راداری در سه نقطه کشور انجام شد.

سرعت عمل در پاسخ به تجاوزات ارتش رژیم صهیونیستی و گستردگی بانک اهداف جزو اقدامات گروههای عمل کننده در این مرحله بوده است.

کلیه یگانهای رزمی و عملیاتی سپاه پاسداران برای انجام عملیات عبرت آموز گسترده در تمام جبهه‌ها در آمادگی کامل بوده و برنامه های اقدام را متناسب با سناریوهای دشمن تدارک دیده اند.

و ما النصر الا من الله العزیز الحکیم

حمله به پایگاه هوایی شاهزاده سلطان در ریاض
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ - ۰۸:۳۲

حمله به پایگاه هوایی شاهزاده سلطان در ریاض

حزب الله لبنان همزمان با حملات موشکی ایران به نیروهای صهیونیستی در جنوب لبنان با استفاده از پهپاد حمله کرد.
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ - ۰۸:۲۳

حزب الله لبنان همزمان با حملات موشکی ایران به نیروهای صهیونیستی در جنوب لبنان با استفاده از پهپاد حمله کرد.

صدای انفجار در اردن
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ - ۰۸:۱۹

منابع خبری از شنیده شدن صدای انفجار در اردن خبر دادند.

شلیک موجهای متعدد موشک از نقاط مختلف ایران به سمت اسرائیل/پایگاه رامات دیوید هدف قرار گرفت/ سپاه: این یک اخطار بود//در حال بروزرسانی

رادیو ارتش رژیم صهیونیستی از شلیک رگباری از ۷ موشک ایرانی به منطقه اشدود در جنوب تل‌آویو خبر داد
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ - ۰۸:۰۷

رسانه صهیونیستی اسرائیل هیوم: در آخرین رگبار، ۱۰ موشک از ایران شلیک شد و ۳ سه ​​ساختمان در کرانه باختری آسیب دیدند.

شنیده شدن صدای انفجار در ماهشهر/ تهاجم هوایی اسرائیل به شرکت پتروشیمی کارون ماهشهر
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ - ۰۸:۰۷

حیاتی، معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان: دقایقی پیش شرکت پتروشیمی کارون ماهشهر مورد تهاجم هوایی و اصابت پرتابه‌های دشمن صهیونیستی قرار گرفت و بخشی از آن آسیب دید.

خبر تکمیلی در خصوص خسارات و تلفات احتمالي متعاقبا اعلام خواهد شد. 

استفاده از موشک هایپرسونیک فتاح در حمله موشکی ایران به اراضی اشغالی
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ - ۰۷:۵۷

در آخرین حمله موشکی ایران به اراضی اشغالی، از موشک هایپرسونیک فتاح نیز استفاده شده است.

یکی از موشک‌های ایرانی به یک مرکز نظامی اسرائیلی در نزدیکی نابلس اصابت کرد.
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ - ۰۷:۵۶
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ستونی از دود در محل اصابت موشک ایران به هوا بلند شده است
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ - ۰۷:۵۵
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انفجار ناشی از موشک های ایران در نزدیکی شهرک اسرائیلی در کرانه باختری
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ - ۰۷:۵۲

شلیک موجهای متعدد موشک از نقاط مختلف ایران به سمت اسرائیل/پایگاه رامات دیوید هدف قرار گرفت/ سپاه: این یک اخطار بود

اصابت موشک ایران در نزدیکی شهرک اسرائیلی ایتمار در جنوب شرقی شهر نابلس (کرانه باختری)
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ - ۰۷:۵۲

اصابت موشک ایران در نزدیکی شهرک اسرائیلی ایتمار در جنوب شرقی شهر نابلس (کرانه باختری)

اصابت موشک های ایران در جنوب اراضی اشغالی
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ - ۰۷:۵۰

شلیک موجهای متعدد موشک از نقاط مختلف ایران به سمت اسرائیل/پایگاه رامات دیوید هدف قرار گرفت/ سپاه: این یک اخطار بود

هم اکنون از کرمانشاه و لرستان و اصفهان و ارومیه موشک شلیک شد
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ - ۰۷:۴۶

شلیک موجهای متعدد موشک از نقاط مختلف ایران به سمت اسرائیل/پایگاه رامات دیوید هدف قرار گرفت/ سپاه: این یک اخطار بود

شلیک موجهای متعدد موشک از نقاط مختلف ایران به سمت اسرائیل/پایگاه رامات دیوید هدف قرار گرفت/ سپاه: این یک اخطار بود

شلیک موجهای متعدد موشک از نقاط مختلف ایران به سمت اسرائیل/پایگاه رامات دیوید هدف قرار گرفت/ سپاه: این یک اخطار بود

شلیک موجهای متعدد موشک از نقاط مختلف ایران به سمت اسرائیل/پایگاه رامات دیوید هدف قرار گرفت/ سپاه: این یک اخطار بود

صدای آژیر در اسرائیل در پی حملات موشکی ایران
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ - ۰۷:۴۳

بر اساس اعلام منابع خبری عبری، موشک‌هایی از ایران به سمت مرکز و جنوب اسرائیل شلیک شده است.

شلیک موجهای متعدد موشک از نقاط مختلف ایران به سمت اسرائیل/پایگاه رامات دیوید هدف قرار گرفت/ سپاه: این یک اخطار بود

موج شدید شلیک موشک‌های ایران به سمت مواضع دشمن صهیونی
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ - ۰۷:۴۲

موج شدید شلیک موشک‌های ایران به سمت مواضع دشمن صهیونی آغاز شد.

صدای انفجارهای مهیبی در پایگاه هوایی سلطان در ریاض
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ - ۰۶:۲۰

صدای انفجارهای مهیبی در پایگاه هوایی سلطان در ریاض، پایتخت عربستان سعودی، شنیده شد

حمله رژیم صهیونیستی به نجف آباد اصفهان تلفات جانی نداشته است
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ - ۰۶:۱۹

معاون امنیتی استاندار اصفهان: 
بامداد امروز نقطه‌ای در شهر نجف‌آباد مورد تجاوز رژیم صهیونیستی قرار گرفت.
که این حمله تلفات جانی نداشته است.

کاخ سفید: آمریکا در حمله اسرائیل به ایران دخالتی نداشت
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ - ۰۵:۵۷

کاخ سفید در اولین واکنش به تجاوز رژيم صهیونیستی به خاک ایران مدعی شد: آمریکا در حمله اسرائیل به ایران دخالتی نداشت

سپاه پاسداران: اهدافی از خاک کشورمان مورد حمله قرار گرفت
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ - ۰۵:۵۶

سپاه پاسداران اعلام کردکه دشمن صهیونیستی با استفاده از موشک های بالستیک هواپرتاب اقدام به حمله به اهدافی در خاک کشورمان کرده است.

آتش‌نشانی تهران: نقاط شهری هدف قرار نگرفته است
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ - ۰۵:۵۶
صبح امروز دست کم صدای ۲ انفجار حوالی ساعت ۴:۴۳ و ۴:۴۵ در نقاط مختلفی از غرب تهران شنیده شد و ادعاهایی درباره هدف قرار گرفتن فرودگاه مهرآباد منتشر شده است.
 
سخنگوی آتش نشانی تهران از آماده باش آتش‌نشانی خبر داد، اما اعلام کرد که نقاط شهری در تهران هدف قرار نگرفته‌اند.
پاسخ موشکی محدود ایران به رژیم صهیونیستی؛ پیام بازدارنده تهران
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ - ۰۳:۵۳
 
پاسخ موشکی محدود ایران به رژیم صهیونیستی؛ پیام بازدارنده تهران

یک کارشناس نظامی و راهبردی به الجزیره اعلام کرد ماهیت حمله موشکی اخیر جمهوری اسلامی ایران به سرزمین‌های اشغالی نشان می‌دهد تهران در پی ارسال پیامی نظامی و سیاسیِ هدفمند بوده و قصد گسترش درگیری به یک جنگ فراگیر را نداشته است.

به گفته این کارشناس، انتخاب پایگاه هوایی «رامات دیوید» به‌عنوان هدف حمله، حاوی پیامی مستقیم است؛ چرا که گفته می‌شود جنگنده‌هایی که در حمله رژیم صهیونیستی به ضاحیه جنوبی بیروت مشارکت داشتند از همین پایگاه به پرواز درآمده بودند. از این رو، این اقدام در چارچوب پاسخ به همان تجاوز ارزیابی می‌شود.

این تحلیل در حالی مطرح می‌شود که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرده پایگاه «رامات دیوید» را با موشک‌های بالستیک هدف قرار داده است. مقام‌های ایرانی نیز تأکید کرده‌اند این عملیات در پاسخ به حمله رژیم صهیونیستی به ضاحیه جنوبی بیروت انجام شده است.

به گفته این تحلیلگر، محدوده جغرافیایی اهداف نیز نشان می‌دهد عملیات ایران ماهیتی محدود داشته؛ چرا که حمله در شمال سرزمین‌های اشغالی و در ارتباط با جبهه لبنان متمرکز بوده و به عمق راهبردی این رژیم گسترش نیافته است.

وی افزود مواضع رسمی تهران نیز این رویکرد را تأیید می‌کند، زیرا ایران به‌طور صریح این اقدام را پاسخی به حمله به ضاحیه جنوبی بیروت دانسته و هدف اصلی را تثبیت معادله بازدارندگی در قبال تجاوزات رژیم صهیونیستی عنوان کرده است.

این کارشناس همچنین نوع موشک‌های به‌کاررفته را نشانه دیگری از محدود بودن عملیات دانست و گفت شواهد اولیه حاکی است که در این حمله از موشک‌های بسیار پیشرفته یا کلاهک‌های با قدرت تخریب بالا استفاده نشده است.

به گفته او، این مسئله نشان می‌دهد ایران در عین ارسال پیام قاطع، تلاش داشته از ایجاد خسارت‌های گسترده که می‌تواند به تشدید تنش‌ها و درگیری فراگیر در منطقه منجر شود، جلوگیری کند.

هشدار سفارت آمریکا در اراضی اشغالی به کارمندان خود و خانواده‌هایشان
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ - ۰۳:۴۹

هشدار سفارت آمریکا در اراضی اشغالی به کارمندان خود و خانواده‌هایشان

منابع عبری اوایل صبح دوشنبه گزارش دادند که سفارت آمریکا در اراضی اشغالی در اواخر روز شنبه و پس از تشدید تنش‌های اخیر، هشدارها و دستورالعمل‌های مهمی را به کارمندان خود صادر کرده است.

به اذعان ارتش اشغالگر، ایران در پاسخ به حملات هوایی اخیر صهیونیست‌ها به ضاحیه جنوبی بیروت چهار حمله موشکی به شمال سرزمین‌های اشغالی انجام داد. در این راستا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از مورد هدف قرار گرفتن پایگاه هوایی رامات دیوید در سرزمین‌های اشغالی خبر داد و تصریح کرد: عملیات امشب یک اعلام اخطار بود و در صورت تکرار تجاوزات پاسخ ها گسترده تر خواهد بود و تمام اهداف آمریکایی ـ صهیونیستی را در منطقه در بر خواهد گرفت.

به گزارش روزنامه معاریو، سفارت آمریکا در قدس به همه کارمندان خود و خانواده‌هایشان دستور داده است که تا اطلاع ثانوی در نزدیکی مناطق حفاظت‌شده و پناهگاه‌ها بمانند و برای محافظت از خود آماده باشند.

این خبر در حالی منتشر شده که رژیم صهیونیستی پس از حملات موشکی ایران، تمام پناهگاه‌ها را به روی شهرک‌نشینانی که از موشک‌های ایرانی فرار می‌کنند، باز کرد.

به گفته شهرداری حیفا، تمام پناهگاه‌ها و سرپناه‌ها به روی شهرک‌نشینان باز است.

تماس‌های تلفنی وزیر امور خارجه ایران با وزرای خارجه فرانسه و قطر
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ - ۰۳:۱۷
 
تماس‌های تلفنی وزیر امور خارجه کشورمان با وزرای خارجه فرانسه و قطر

سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان طی تماس‌های تلفنی جداگانه با ژان نوئل بارو و شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزرای امور خارجه فرانسه و قطر راجع به پاسخ جمهوری اسلامی ایران به نقض مکرر آتش بس در جبهه لبنان توسط رژیم صهیونیستی و آخرین تحولات منطقه ای گفتگو و رایزنی کرد.

تماس‌های عراقچی با وزرای خارجه انگلیس، ترکیه و فرمانده ارتش پاکستان
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ - ۰۳:۱۶
 
تماس‌های عراقچی با وزرای خارجه انگلیس، ترکیه و فرمانده ارتش پاکستان

سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در تماس‌های تلفنی جداگانه با ایوِت کوپر و هاکان فیدان وزرای امور خارجه انگلیس و ترکیه و فیلد مارشال عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان در خصوص آخرین تحولات منطقه‌ای در پی پاسخ ایران به نقض مکرر آتش بس در لبنان توسط رژیم صهیونیستی گفتگو کرد.

توقف پروازهای شهر فرودگاهی امام خمینی(ره)
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ - ۰۳:۱۵
 
توقف پروازهای شهر فرودگاهی امام خمینی(ره)

به دفتر ارتباطات، اطلاع رسانی و امور بین الملل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) اعلام کرد: به اطلاع می‌رساند بر اساس اطلاعیه صادره از سوی سازمان هواپیمایی کشوری در بامداد ۱۸ خرداد ماه ۱۴۰۵، تا اطلاع ثانوی کلیه پروازهای شهر فرودگاهی امام(ره) متوقف شده است.‌

از مسافران گرامی درخواست می‌شود تا زمان اعلام برقراری مجدد پروازها از مراجعه به فرودگاه‌ها خودداری کنند. برقراری مجدد پروازها از طریق رسانه‌های رسمی و کانال‌های اطلاع‌رسانی شهر فرودگاهی اعلام می‌گردد.

مسافران گرامی شهر فرودگاهی جهت کسب اطلاعات بیشتر درخصوص پروازها می‌توانند با شماره ۵۱۰۰۱۱۸ / ۵۱۰۰۱۱۱ تماس گرفته یا به سایت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) به نشانی www.ikac.ir مراجعه داشته باشند.

ولایتی: انتخاب با شماست؛ توقف حماقت یا ورود به موازنه دو تنگه
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ - ۰۳:۱۵
 
ولایتی: انتخاب با شماست؛ توقف حماقت یا ورود به موازنه دو تنگه

علی اکبر ولایتی مشاور رهبر معظم انقلاب در امور بین الملل خاطرنشان کرد: پیش بینی چند روز قبل محقق شد؛ پاسخ موشکی از جنس «ذات السلاسل». 

وی تصریح کرد: حماقت امروز رژیم در بیروت و نقض صریح آتش بس، حلقه اول پاسخ زنجیره‌ای ما را فعال کرد.

ولایتی گفت : امنیتِ امروزِ باب‌المندب، نباید دشمن را دچار خطای محاسباتی کند. حلقه‌های مقاومت توان قفل کردن هر دو آبراه را دارند؛ انتخاب با شماست: توقف حماقت یا ورود به موازنه ضابطه مند شدن دو تنگه!

تماس تلفنی عراقچی و همتای عربستانی
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ - ۰۲:۲۴

گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و عربستان

سیدعباس عراقچی و فیصل بن فرحان، وزرای امور خارجه ایران و عربستان، بامداد دوشنبه ۱۸ خردادماه در یک تماس تلفنی درباره پاسخ نیروهای مسلح ایران به نقض آتش مورخ ۱۹ فروردین و تداوم اقدامات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی علیه لبنان و منطقه گفت‌وگو و رایزنی کردند.

آمریکا بخش کنسولی را در قدس و تل‌آویو تعطیل کرد
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ - ۰۲:۲۳

سفارت آمریکا در قدس به تمام کارکنان آمریکایی و خانواده‌هایشان دستور داده است که به دلیل وضعیت امنیتی فعلی در محل خود پناه بگیرند.

سفارت همچنین بخش‌های کنسولی خود در قدس و تل‌آویو را در روز دوشنبه تعطیل کرد.

روزنامه‌نگار صهیونیست: کابینه اسرائیل هیچ راهبردی برای پایان جنگ ندارد
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ - ۰۲:۲۲
 
روزنامه‌نگار صهیونیست: کابینه "اسرائیل" هیچ راهبردی برای پایان جنگ ندارد

یک روزنامه نگار معروف صهیونیست به انتقاد از کابینه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی درباره نداشتن هیچ راهبردی برای پایان دادن به جنگ با ایران و حزب الله پرداخت.

«گلعاد کریو» روزنامه‌نگار صهیونیست در انتقاد از عملکرد کابینه رژیم اشغالگر صهیونیستی نوشت: پس از سه سال و نیم از جنگی که با یک شکست سنگین آغاز شد، تنها در یک روز شاهد عملیات در خط تماس، تیراندازی از لبنان و حمله از سوی ایران هستیم. 

وی افزود هیچ‌ کس جز توییت‌های تحریک‌آمیز "بزالل" اسموتریچ" [وزیر دارایی] و [ایتامار] بن‌گویر [وزیر امنیت داخلی] افکار عمومی ساکنان اسرائیل را خطاب قرار نمی‌دهد و برای آن توضیح نمی‌دهد که چه می‌گذرد.

این روزنامه‌نگار صهیونیست تاکید کرد: نه امنیتی وجود دارد، نه برنامه‌ای روشن و نه راهبردی مشخص؛ تنها یک جنگ چند جبهه‌ای در جریان است، در حالی که کابینه از ارائه هرگونه چشم‌انداز برای پایان دادن به آن ناتوان است.

این اظهارات پس از آن صورت گرفت که حمله موشکی به رژیم صهیونیستی انجام شد و آژیرهای هشدار در مناطق گسترده‌ای از جمله جولان، طبریا، صفد، العفوله، ناصره، کرمیئل، جنوب حیفا، الجلیل مرکزی، الخضیره و شهر حیفا به صدا درآمد.

نتانیاهو پس از تماس با ترامپ جلسه امنیتی تشکیل داد
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ - ۰۲:۲۱
 
نتانیاهو پس از تماس با ترامپ جلسه امنیتی تشکیل داد

بنیامین نتانیاهو، نخست ‌وزیر این رژیم پس از تماس تلفنی با دونالد ترامپ، رئیس ‌جمهور آمریکا، در حال رایزنی‌های امنیتی با مقامات نظامی است.

سازمان رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی با اعلام این خبر، به جزییات بیشتر درباره این جلسه امنیتی هیچ اشاره ای نکرده است.

شبکه ۱۲ رژیم صهیونیستی گزارش داد تماس تلفنی نتانیاهو و ترامپ پایان یافته اما در مورد مفاد و نتایج این گفتگو ، خبری منتشر نشده است.

عمیخای اشتاین خبرنگار اسرائیلی، ساعتی پیش اعلام کرده بود کرد که قرار است در این نشست نتانیاهو به همراه یسرائیل کاتس وزیر جنگ، فرماندهان ارشد نهادهای امنیتی این رژیم حضور داشته باشند.

شبکه ۱۵ تلویزیون رژیم صهیونیستی نیز اعلام کرد نتانیاهو پس از پایان گفتگوی تلفنی خود با ترامپ، نشست گسترده‌ای درباره ایران برگزار می‌کند.

تماس تلفنی نتانیاهو و ترامپ پس از آن انجام می شود که رئیس جمهور آمریکا یکشنبه شب به آکسیوس گفت: همین حالا با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل تماس می‌گیرم و به او می‌گویم که به حمله ایران پاسخ ندهد.

ترامپ دقایقی پیش نیز به فاکس نیوز گفت: به ایران می‌گویم که موشک‌هایتان را شلیک کردید. کافی است. به میز مذاکره بازگردید و توافق کنید.

وی افزود که ایران «به توافق نزدیک بود» و واشنگتن تلاش کرد تا از تبادل آتش و تشدید تنش جلوگیری کند. ترامپ در ادامه گفت: حملات ایران به کسی آسیبی نرساند. امیدوارم اسرائیل تلافی نکند. اگر بی‌بی (نتانیاهو) متقابلا به آنها حمله کند مثل ۴۷ سال گذشته یا ۳۰۰۰ سال گذشته ادامه خواهد داشت.

رئیس جمهوری آمریکا افزود: ما به توافق نهایی با ایران بسیار نزدیک هستیم. این یک توافق خوب خواهد بود. من نمی‌خواهم به دلیل آنچه که اکنون اتفاق می‌افتد، از هم بپاشد.

وی تاکید کرد: همین الان با بی‌بی تماس می‌گیرم و به او می‌گویم که تلافی نکند. هر کدام از آنها خوش گذراندند. اسرائیل حمله خود را انجام داد و ایران حمله خود را انجام داد. ما به حمله دیگری نیاز نداریم.

این اظهارات پس از آن صورت گرفت که حمله موشکی به رژیم صهیونیستی انجام شد و آژیرهای هشدار در مناطق گسترده‌ای از جمله جولان، طبریا، صفد، العفوله، ناصره، کرمیئل، جنوب حیفا، الجلیل مرکزی، الخضیره و شهر حیفا به صدا درآمد.

تماس تلفنی رئیس ستاد ارتش اسرائیل با فرمانده سنتکام درباره تنش های منطقه
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ - ۰۲:۲۰
 
تماس تلفنی رئیس ستاد ارتش اسرائیل با فرمانده سنتکام درباره تنش های منطقه

یک رسانه صهیونیستی از تماس تلفنی ایال زامیر رئیس ستاد مشترک ارتش رژیم صهیونیستی و برد کوپر، فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا در خاورمیانه (سنتکام) خبر داد.

سازمان رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی (کان) گزارش داد که رئیس ستاد ارتش این رژیم در ۲۴ ساعت گذشته دو گفت‌وگوی جداگانه با فرمانده فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام)، داشته است.

بر اساس این گزارش، این تماس‌ها در بحبوحه افزایش تنش‌های منطقه‌ای و تبادل تهدیدها میان ایران و اسرائیل صورت گرفته است.

همچنین منابع خبری صهیونیست از گفت وگوی تلفنی رئیس جمهوری آمریکا و نخست وزیر رژیم تل آویو خبر دادند.

این تماس تلفنی پس از آن انجام می شود که رئیس جمهور آمریکا یکشنبه شب به آکسیوس گفت: همین حالا با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل تماس می‌گیرم و به او می‌گویم که به حمله ایران پاسخ ندهد.

ترامپ دقایقی پیش نیز به فاکس نیوز گفت: به ایران می‌گویم که موشک‌هایتان را شلیک کردید. کافی است. به میز مذاکره بازگردید و توافق کنید.

واکنش اردن به تنش های منطقه: اجازه نخواهیم داد کشورمان به میدان جنگ تبدیل شود
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ - ۰۲:۱۹
 
واکنش اردن به تنش های منطقه: اجازه نخواهیم داد کشورمان به میدان جنگ تبدیل شود

دولت اردن یکشنبه شب اعلام کرد که به هیچ طرفی اجازه نخواهد داد از خاک یا حریم هوایی این کشور برای تبدیل به صحنه درگیری و جنگ استفاده کند.

 در بیانیه دولت اردن آمده است که حریم هوایی این کشور امشب با مواردی از نقض روبه رو شده است.

دولت اردن همچنین بار دیگر نسبت به هرگونه تلاش برای نقض حریم هوایی این کشور از سوی هر طرفی که باشد هشدار داد و تأکید کرد که چنین اقداماتی قابل پذیرش نیست.

در ادامه این بیانیه تصریح شده که نیروهای مسلح اردن تحولات منطقه را به‌دقت زیر نظر دارند و تمامی ظرفیت‌ها و امکانات خود را برای حفاظت از این کشور، شهروندان و اموال عمومی و خصوصی به کار گرفته‌اند.

پس از عراق، سوریه نیز آسمان خود را بست و فرودگاه دمشق را تعطیل کرد
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ - ۰۲:۱۲

پس از عراق، سوریه نیز آسمان خود را بست و فرودگاه دمشق را تعطیل کرد

اداره هوانوردی غیرنظامی و حمل و نقل هوایی سوریه عصر یکشنبه از تعطیلی موقت کریدورهای هوایی جنوبی این کشور به مدت ۱۲ ساعت، تا صبح دوشنبه، به دلیل تحولات منطقه خبر داد.

این اداره اعلام کرد که عملیات فرودگاه بین‌المللی دمشق برای مدت زمان تعطیلی، تا ساعت ۱۱ صبح دوشنبه، به حالت تعلیق درآمده است.

به گزارش شفق نیوز، این اداره تأیید کرد که «به طور مداوم تحولات را زیر نظر دارد و اقدامات لازم را برای تضمین ایمنی ترافیک هوایی و مسافران انجام خواهد داد».

پیشتر سازمان هواپیمایی کشوری عراق از بسته شدن حریم هوایی خود به روی همه پروازها به مدت سه روز خبر داد.

این سازمان در بیانیه‌ای اعلام کرد: «حریم هوایی عراق به عنوان یک اقدام موقت و احتیاطی به مدت ۷۲ ساعت به روی همه پروازهای ورودی، خروجی و ترانزیتی بسته خواهد بود.»

این تصمیم‌ها همزمان با اعلام عراق مبنی بر بستن حریم هوایی خود، در بحبوحه تحولات امنیتی به سرعت در حال تشدید در منطقه، گرفته شده در حالی که سازمان هواپیمایی ایران نیز از بسته شدن آسمان بخش غربی فضای پروازی کشور خبر داد.

این تصمیم همچنین همزمان با حمله موشکی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران به چندین منطقه در شمال اراضی اشغالی پس از گسترش تجاوز نظامی صهیونیست‌ها در لبنان و بمباران ضاحیه جنوبی بیروت گرفته شد.

رسانه‌ها گزارش دادند که پس از حملات ایران، صدای انفجارهایی در مناطقی از شمال اسرائیل شنیده شده است.

جروزالم پست: اسرائیل درحال ارزیابی پاسخ به ایران است
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ - ۰۲:۱۰
روزنامه جروزالم پست به نقل از منابع اسرائیلی مدعی شد، اسرائیل به ایران پاسخ می‌دهد و در حال ارزیابی زمانبندی و دامنه پاسخ است.

یک مقام ارشد اسرائیلی نیز به روزنامه اسرائیل هیوم گفته، ما به حمله ایران پاسخ خواهیم داد، حتی اگر(این حمله) به زودی اتفاق نیفتد.

انگلیس خواستار خویشتنداری ایران و اسرائیل شد
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ - ۰۲:۰۹

وزارت امور خارجه بریتانیا در بیانیه‌ای تاکید کرد، از سرگیری درگیری بین ایران و اسرائیل به نفع هیچ‌کس نیست.

وزارت امور خارجه انگلیس همچنین از ایران و اسرائیل می‌خواهد که خویشتن‌داری کرده و فوراً تنش‌زدایی کنند.

تحقیر نتانیاهو توسط ترامپ
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ - ۰۲:۰۸

پاسخ ایران به آخرین تغییرات ترامپ بر تفاهم نامه در چه مرحله‌ای است؟

رئیس جمهور آمریکا در اظهاراتی با تحقیر نخست وزیر اسرائیل تاکید کرد، من حرف آخر را می‌زنم. همه تصمیمات با من است، نتانیاهو تصمیم گیرنده نیست.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در گفتگو با فایننشال تایمز تأکید کرد که بنیامین نتانیاهو ناچار خواهد بود هرگونه توافق احتمالی با ایران را بپذیرد و تصمیم‌گیرنده اصلی در این پرونده واشنگتن است.
 
ترامپ در گفت‌وگو با فایننشال تایمز گفت: من حرف آخر را می‌زنم. تمام حرف‌ها را من می‌زنم. نتانیاهو حرف آخر را نمی‌زند(تصمیم گیرنده نیست.)
 
وی همچنین تأکید کرد حملات اخیر ایران علیه اسرائیل هیچ تأثیری بر روند مذاکرات و توافق احتمالی نخواهد داشت و افزود: «خواه توافق با ایران نهایی شود یا نشود، این حملات به هیچ وجه بر آن اثر نخواهد گذاشت.»
 
رئیس‌جمهور آمریکا با اشاره به ادامه رایزنی‌ها اظهار داشت: «فکر می‌کنم توافق با ایران در حال پیشرفت است و باید دید در نهایت چه اتفاقی خواهد افتاد.»

ترامپ همچنین مدعی شد، اگر مذاکرات شکست بخورد، حمله نیروهای ویژه به ایران را بررسی خواهم کرد.

ترامپ: نمی خواهم توافق با ایران فرو بپاشد
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ - ۰۲:۰۵

چرا ممکن است ترامپ واقعاً به نتانیاهو گفته باشد: «همه از تو متنفرند»!

رئیس جمهور آمریکا بامداد دوشنبه در مصاحبه‌ای تاکید کرد که نمی‌خواهد توافق با ایران فروبپاشد.

ترامپ بامداد دوشنبه در مصاحبه با اکسیوس گفت: هم اسرائیل و هم ایران سهم خود را از حملات دریافت کرده‌اند و منطقه به حملات بیشتری نیاز ندارد.

وی در ادامه گفت: «توافق با ایران خوب خواهد بود و من نمی‌خواهم به دلیل تشدید فعلی بین اسرائیل و ایران، این توافق فرو بپاشد».

ساعتی پیش نیز ترامپ به شبکه ۱۲ اسرائیل گفته بود: «در حمله موشکی ایران هیچ‌کس آسیب ندید. اگر نتانیاهو پاسخ دهد، این ادامه خواهد داشت و ادامه خواهد داشت».

پایگاه رامات دیوید هدف موشک‌های بالستیک قرار گرفت/ سپاه: عملیات امشب یک اعلام اخطار بود
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ - ۰۱:۵۷

پایگاه رامات دیوید هدف موشک‌های بالستیک قرار گرفت/ سپاه: عملیات امشب یک اعلام اخطار بود

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از مورد هدف قرار گرفتن پایگاه هوایی رامات دیوید در سرزمین‌های اشغالی خبر داد و تصریح کرد: عملیات امشب یک اعلام اخطار بود و در صورت تکرار تجاوزات پاسخ ها گسترده تر خواهد بود و تمام اهداف آمریکایی ـ صهیونیستی را در منطقه در بر خواهد گرفت.

متن اطلاعیه روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به شرح زیر است:

«بسم الله قاصم الجبارین

قَاتِلُوهُمْ یُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَیْدِیکُمْ وَیُخْزِهِمْ وَ یَنْصُرْکُمْ عَلَیْهِمْ وَیَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِینَ

در پاسخ به جنایت گسترده رژیم غاصب صهیونی در جنوب لبنان و کشتار و آواره کردن گسترده مردم مظلوم مناطق صور و نبطیه و سایر نقاط از جمله ضاحیه بیروت پایگاه هوایی رامات دیوید، مبدأ این تجاوزها هدف موشک‌های بالستیک نیروی هوافضای سپاه قرار گرفت.

پذیرش آتش‌بس توسط ما در ۱۹ فروردین ماه مشروط به توقف آتش در تمام جبهه‌ها بود؛ لکن مثل همیشه آمریکا و رژیم صهیونی به تعهد خود پایبند نبودند، هم تجاوزات و جنایات را در لبنان ادامه دادند و هم با تعرض مکرر به سواحل و شناورهای ایرانی در تنگه هرمز، دریای عمان و اقیانوس هند اتش بس را نقض کردند.

عملیات امشب یک اعلام اخطار بود و در صورت تکرار تجاوزات پاسخ ها گسترده تر خواهد بود و تمام اهداف آمریکایی ـ صهیونیستی را در منطقه در بر خواهد گرفت.

و ما النصر الا من عندالله العزیز الحکیم»

حماس: حمله موشکی ایران، تبلور همبستگی امت اسلامی است
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ - ۰۱:۵۲
 
حماس: حمله موشکی ایران، تبلور همبستگی امت اسلامی است

حازم قاسم سخنگوی جنبش حماس گفت: «پاسخ ایران به گستاخی رژیم اشغالگر صهیونیستی علیه ملت برادر لبنان، تبلور همان همبستگی حقیقی است که باید میان ارکان امت اسلامی جاری باشد.»

یمن: حمله موشکی ایران وحدت جبهه‌ها را تثبیت کرد
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ - ۰۱:۵۱
 
یمن: حمله موشکی ایران وحدت جبهه‌ها را تثبیت کرد

وزارت خارجه یمن در بیانیه ای اعلام کرد که حملات موشکی ایران به سرزمین های اشغالی، معادله «وحدت جبهه‌ها» را تثبیت کرده و معادله «تجاوز بدون هزینه» را که دشمن اسرائیلی در پی تحمیل و نهادینه کردن آن بود، درهم شکسته است.

وزارت خارجه یمن افزود: محور جهاد، مقاومت و قدس در هماهنگی مستمر برای مقابله با هرگونه تحولات و رخدادهای احتمالی قرار دارد.

کمیته‌های مقاومت فلسطین: موشک‌های ایران معادله وحدت میدان‌ها را تحمیل کرد
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ - ۰۱:۵۰
 
موشک‌های ایران معادله وحدت میدان‌ها را تحمیل کرد

 کمیته‌های مقاومت فلسطین در واکنش به حمله موشکی ایران به سرزمین‌های اشغالی اعلام کرد: موشک‌های ایران بار دیگر معادله وحدت میدان‌ها را به این رژیم تحمیل کرده و توهمات نتانیاهو و گستاخی جنایتکاران صهیونیست‌ها را در هم شکست.

ساعتی قبل مناطقی از سرزمین‌های اشغالی هدف حملات موشکی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار گرفت.

این حمله در واکنش به حملات روز یکشنبه رژیم صهیونیستی به ضاحیه بیروت صورت گرفت.

حمله موشکی از ایران به شمال اراضی اشغالی
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ - ۰۱:۲۷

جبهه داخلی اسرائیل اعلام کرد که شلیک موشک‌هایی از ایران به سمت شمال اراضی اشغالی را رصد کرده است.

جبهه داخلی اسرائیل در پی رصد شلیک موشک‌هایی از ایران، از شهرک نشینان صهیونیست خواست فوراً وارد پناهگاه‌ها شوند.

در پی حمله موشکی ایران، آژیرهای هشدار در حیفا، الجلیل و جولان اشغالی به صدا درآمد.

رسانه‌های عبری مدعی شدند که ایران ۴ موشک بالستیک به شمال اراضی اشغالی شلیک کرده است.

این رسانه‌ها همچنین از شنیده شدن صدای انفجارهایی در مرکز این رژیم هم خبر دادند.

ایران پیش از این به صراحت اعلام کرده بود که به هرگونه حمله به ضاحیه بیروت پاسخ خواهد داد.رژیم صهیونیستی امروز طی حمله هوایی، ساختمانی در ضاحیه بیروت را مورد حمله قرار داد.

تمامی مدارس در سرتاسر اسرائیل تعطیل شد
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ - ۰۱:۲۶

شبکه 12 اسرائیل گزارش داد که وزیر آموزش این رژیم اعلام کرد که تمامی مدارس اسرائیل فردا در سرتاسر سرزمین‌های اشغالی تعطیل شده است.

این تصمیم در پی پاسخ موشکی ایران به نقض‌های مکرر آتش‌بس توسط رژیم صهیونیستی گرفته شده است.

آسمان غرب کشور بسته شد
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ - ۰۱:۱۱
 

آسمان غرب کشور بسته شد

مجید اخوان سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری با اعلام این خبر گفت: با توجه به ارزیابی‌های ایمنی و امنیتی صورت گرفته و با صدور اطلاعیه هوانوردی(نوتام) بخش غربی فضای پروازی کشور  تا اطلاع ثانوی بسته اعلام شد.

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری افزود: هموطنان عزیز از مراجعه به فرودگاه ها خودداری نموده و آخرین وضعیت پروازی را از طریق رسانه‌ها دنبال کنند.

بیانیه وزارت امور خارجه درباره ضربات دفاعی ایران علیه اهداف رژیم صهیونیستی
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ - ۰۱:۱۰

آتش‌بس در لبنان، بخش لاینفک تفاهم آتش‌بس بود

بیانیه وزارت امور خارجه درباره ضربات دفاعی ایران علیه اهداف رژیم صهیونیستی منتشر شد.

متن پیام به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

فَمَنِ اعْتَدَیٰ عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ

متعاقب نقض‌ مکرر آتش‌بس مورخ ۱۹ فروردین و تکرار اقدامات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی علیه لبنان و جمهوری اسلامی ایران، از جمله از طریق همدستی با ارتش تروریستی آمریکا در حملات دو هفته اخیر به کشتی‌ها و اهداف ایرانی در مناطق جنوبی کشور، و نیز همدستی با رژیم آمریکا در راهزنی دریایی علیه ملت ایران، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران شامگاه یکشنبه مورخ ۱۷ خرداد ۱۴۰۵ در چارچوب حق ذاتی دفاع مشروع وفق ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد، چند هدف نظامی را در شمال سرزمین‌های اشغالی فلسطین مورد ضربه قرار دادند.

جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر عزم جدی ملت ایران برای دفاع قاطع از امنیت و منافع ملی خود در هر نقطه‌ای که تشخیص بدهد، یادآوری می‌کند که آتش‌بس در لبنان، بخش لاینفک تفاهم آتش‌بس مورخ ۱۹ فروردین ۱۴۰۵ بود و دولت آمریکا مسئولیت مستقیم در قبال نقض‌های آتش‌بس از سوی رژیم صهیونیستی و پیامدهای مترتب بر آن و نیز هر گونه افزایش تنش در منطقه دارد.

جمهوری اسلامی ایران هشدار می‌دهد که هر گونه ماجراجویی شرورانه رژیم صهیونیستی علیه لبنان یا جمهوری اسلامی ایران، با پاسخ کوبنده و همه‌جانبه نیروهای مسلح شجاع ایران مواجه خواهد شد.

یک منبع نظامی: موشک‌های ایران آماده‌اند در صورت پاسخ اسرائیل فوراً شلیک شوند
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ - ۰۱:۰۹

منبع نظامی عنوان کرد: 

حجم مناسبی از موشک‌های ایران هم‌اکنون آماده‌اند تا در صورتی که رژیم صهیونیستی به ایران پاسخ دهد، بلافاصله به سمت فهرست‌ اهداف گستر‌ده‌تر در سرزمین‌های اشغالی شلیک شوند.

اگر اسراییل پاسخ دهد، نوبت بعدی شلیک‌های ایران، پرحجم‌تر خواهد بود.


 ایران برای آغاز نبرد گسترده در صورت پاسخ صهیونیستها آماده است و صهیونیستها باید این هشدار را به گوش بسپارند.

احمدیان، عضو شورای عالی دفاع: صدای خروش ملت ایران را در آسمان تل‌آویو بشنوید
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ - ۰۰:۲۳

شلیک موجهای متعدد موشک از نقاط مختلف کشور به سمت اسرائیل/ قرارگاه خاتم‌الانبیا: ارتش صهیونیستی باید حملات خود به جنوب لبنان و ضاحیه را متوقف کند

تکذیب حمله به فرودگاه تبریز
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ - ۰۰:۲۰
 
براساس پیگیری‌ها، صدای شنیده شده در‌فرودگاه تبریز تست پدافند بوده و هیچ‌گونه حمله‌ای به این فرودگاه اتفاق نیفتاده است.
 
دقایقی پیش اخباری در برخی کانال‌های تلگرامی مبنی بر شنیده شدن صدای انفجار در فرودگاه تبریز منتشر شده بود.
سفارت ایران در بیروت منتشر کرد: همیشه در کنار شما هستیم
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ - ۰۰:۱۹

شلیک موجهای متعدد موشک از نقاط مختلف کشور به سمت اسرائیل/ قرارگاه خاتم‌الانبیا: ارتش صهیونیستی باید حملات خود به جنوب لبنان و ضاحیه را متوقف کند

گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و مصر
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ - ۰۰:۱۸

شلیک موجهای متعدد موشک از نقاط مختلف کشور به سمت اسرائیل/ قرارگاه خاتم‌الانبیا: ارتش صهیونیستی باید حملات خود به جنوب لبنان و ضاحیه را متوقف کند

سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان در تماس تلفنی با بدر عبدالعاطی وزیر امور خارجه مصر، درباره روند تحولات منطقه‌ای و همچنین موضوع پاسخ ایران به حملات رژیم صهیونیستی به لبنان و نقض مکرر مفاد آتش‌بس در تمامی جبهه‌ها گفت‌وگو و تبادل نظر کرد

سردار سیدمجید موسوی فرمانده نیروی هوافضای سپاه: دشمن را با پیوند زدن میدان، خیابان و دیپلماسی از صحنه خارج کنیم
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ - ۰۰:۱۵

شلیک موجهای متعدد موشک از نقاط مختلف کشور به سمت اسرائیل/ قرارگاه خاتم‌الانبیا: ارتش صهیونیستی باید حملات خود به جنوب لبنان و ضاحیه را متوقف کند

 سردار سیدمجید موسوی فرمانده نیروی هوافضای سپاه در پیام تصویری از حضور پرشور مردم قدردانی کرد.

متن پیام به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

«وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ»

ابتدا از همه مردم مقتدر، ولایت‌مدار و باعزت ایران اسلامی، بابت حماسه‌ای که در طول این ۱۰۰ روز گذشته آفریدید، صمیمانه تشکر می‌کنم.

شما مردم مبعوث‌شده‌ای هستید که به شایستگی مسئولیت خود را در بهترین و در عین حال خطیرترین برهه تاریخ درک کردید و توانستید با اقدامات شایسته و حضور مؤثر خود در میدان، دشمن را مأیوس کنید.

ما مفتخر بودیم که به واسطه حضور شما در خیابان‌ها و میدان‌ها، با اقتدار بایستیم و در مدت ۴۰ روز، اقدامات عملیاتی خود را انجام دهیم؛ اما اقدامات و عملیات شما ۱۰۰ روز به درازا کشید و استمرار یافت.

من از شما ملت غیور و از همه آحاد مردم، از همه کسانی که در قالب این توده عظیم و این انسان‌های ارزشمند، خود را به عنوان جمعیتی مبعوث‌شده به نمایش گذاشتند و انتظار ولایت را در صحنه ظاهر کردند، قدردانی می‌کنم.

از شما مردمی که در اقشار مختلف، رده‌های سنی گوناگون و جنسیت‌های مختلف حضور داشتید، به‌ویژه بانوانی که با وجود همه مسئولیت‌های خانوادگی، میدانداران ارزشمند این صحنه بودند، درخواست دارم این مسیر را همچنان تا زمانی که مقام معظم ولایت اراده می‌فرمایند، حفظ کنید.

تلاش داشته باشید تا ان‌شاءالله بتوانیم با پیوند زدن میدان، خیابان و دیپلماسی، دشمن را از صحنه تلاش‌های مذبوحانه خود خارج کرده و عزت و اقتدار را برای ایران اسلامی، جهان اسلام و ملت‌های آزاده فراهم کنیم.

موفق و پیروز باشید.

سرباز کوچک شما
سید مجید موسوی

ترامپ: اگر نتانیاهو به حملات پاسخ دهد حملات ایران ادامه خواهد یافت
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ - ۰۰:۱۲

 ترامپ: اگر نتانیاهو به حملات پاسخ دهد حملات ایران ادامه خواهد یافت
هر دو طرف حمله کرده‌اند و من نمی‌خواهم این موضوع توافق را به‌هم بزند. نمی‌خواهم حمله دیگری ببینم.

تصاویر واضحی از لحظه اصابت موشک ایران به هدف خود در فلسطین اشغالی
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ - ۰۰:۱۰
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سخنگوی قرارگاه خاتم:-با وجود هشدارهای قبلی جمهوری اسلامی ایران، رژیم کودک کش صهیونیستی با عبور از همه خطوط قرمز و افزایش حملات در جنوب لبنان، ضاحیه بیروت را هدف قرار داده است
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ - ۰۰:۰۹
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قبلا اخطار داده بودیم در صورت گسترش جنایت در ضاحیه بیروت، اهدافی را در سرزمین های اشغالی مورد هجوم قرار می دهیم.
 
ارتش صهیونیستی باید حملات خود به جنوب لبنان و ضاحیه را متوقف نماید و در صورت گسترش حملات خود به آن منطقه و یا پاسخ به اقدام ایران با ضربات کوبنده تر و پشیمان کننده روبرو و حملات ویرانگری علیه رژیم و حامیان آن آغاز خواهد شد.
تماس‌های تلفنی وزیر امور خارجه با وزرای خارجه انگلیس و ترکیه و فرمانده ارتش پاکستان
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ - ۰۰:۰۷

شلیک موجهای متعدد موشک از نقاط مختلف کشور به سمت اسرائیل/ قرارگاه خاتم‌الانبیا: ارتش صهیونیستی باید حملات خود به جنوب لبنان و ضاحیه را متوقف کند

سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان در تماس‌های تلفنی جداگانه با «ایوِت کوپر»، «هاکان فیدان» وزرای امور خارجه انگلیس و ترکیه و «فیلد مارشال عاصم منیر» فرمانده ارتش پاکستان در خصوص آخرین تحولات منطقه ای در پی پاسخ ایران به نقض مکرر آتش بس در لبنان توسط رژیم صهیونیستی گفتگو کرد.

گزارش زنده نفیسه کوهنورد خبرنگار بی بی سی از بیروت: موشک‌های ایرانی موجب خوشحالی و هیجان لبنانی‌ها شد؛ پاسخ ایران خیلی زودتر از انتظارها انجام شد!
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ - ۰۰:۰۵
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رئیس پیشین بخش ایران در سازمان اطلاعات نظامی ارتش رژیم: تهران به جای احتیاط یا عقب‌نشینی، همچنان اعتماد به نفس نشان داده و خود را بازیگری شکست‌ خورده یا مرعوب نمی‌بیند
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ - ۰۰:۰۱

شلیک موجهای متعدد موشک از نقاط مختلف کشور به سمت اسرائیل/ قرارگاه خاتم‌الانبیا: ارتش صهیونیستی باید حملات خود به جنوب لبنان و ضاحیه را متوقف کند

دنی سیترینوویچ، رئیس پیشین بخش ایران در سازمان اطلاعات نظامی ارتش رژیم صهیونیستی (امان):
 
 بازگشت به جنگ؟
 
 از نگاه تهران، ایالات متحده و اسرائیل در حال دنبال کردن یک راهبرد هماهنگ برای تضعیف ایران و محور گسترده‌تر مقاومت هستند.
 
 این برداشت، همراه با اصرار مداوم ترامپ مبنی بر اینکه هیچ نوع امتیاز اقتصادی معناداری به ایران داده نخواهد شد، این باور را در رهبری ایران تقویت می‌کند که باید اقدام کند، نه اینکه منفعل بماند.
 
 این پویایی با یک واقعیت ساده مرتبط است: تا زمانی که توافقی بین واشنگتن و تهران وجود نداشته باشد، خرابکاران در همه طرف‌ها به تشدید تنش‌ها ادامه خواهند داد.
 
 نبود توافق به این معناست که وضعیت پایدار قابل اتکایی برای حفظ وجود ندارد. با توجه به شکاف‌های عمیق میان مواضع ایران و آمریکا در موضوعات کلیدی از جمله غنی‌سازی اورانیوم و آینده شبکه‌های نیابتی منطقه‌ای، مهار احتمال تشدید تنش فقط تا حدی امکان‌پذیر است.
 
اگر ترامپ واقعا به دنبال توافق با ایران است، باید فضای دیپلماتیک برای مذاکرات ایجاد کند. این کار مستلزم فشار آوردن بر اسرائیل برای توقف عملیات نظامی در لبنان و همچنین تایید حداقل نوعی کاهش محدود فشار اقتصادی در مرحله ابتدایی مذاکرات است. بدون چنین اقداماتی، احتمال تشدید خطرناک تنش‌ها بسیار بیشتر از احتمال رسیدن به یک توافق خواهد بود.
 
 در مجموع، به‌ طور فزاینده‌ای روشن شده که ایران بازدارندگی‌ پذیر نیست. در واقع، برعکس به نظر می‌رسد. پس از ۳۹ روز درگیری، تهران طوری رفتار می‌کند که گویی از این رویارویی در موقعیت راهبردی قوی‌تری بیرون آمده است. به جای احتیاط یا عقب‌نشینی، مقامات ایران همچنان اعتماد به نفس نشان می‌دهند و بر تاب‌آوری، توانایی تحمل فشار و اراده برای حفظ موقعیت منطقه‌ای خود تاکید می‌کنند.
 
 اینکه این برداشت تا چه حد با واقعیت مطابقت دارد تقریبا مسئله اصلی نیست. مهم این است که ایران خود را بازیگری شکست‌ خورده یا مرعوب نمی‌بیند. تا زمانی که تهران تصور کند می‌تواند فشار نظامی، اقتصادی و سیاسی را تحمل کند، امکان واداشتن آن به امتیازهای بزرگ از طریق فشار اینکه خواهد بود. این واقعیت خطر تشدید بیشتر تنش‌ها را افزایش می‌دهد و رسیدن به راه‌حل دیپلماتیک را دشوارتر می‌کند.
 
 ساعات آینده احتمالا برای تعیین اینکه آیا می‌توان این تشدید تنش را مهار کرد یا نه، بسیار حیاتی خواهد بود. با بالا گرفتن تنش‌ها و تلاش همه طرف‌ها برای شکل دادن به برداشت‌ها از بازدارندگی و اراده، خطر محاسبه اشتباه همچنان قابل توجه است. تصمیم‌هایی که در آینده نزدیک در تهران و واشنگتن/تل‌آویو و همچنین توسط بازیگران منطقه‌ای گرفته می‌شود، می‌تواند تعیین کند که بحران به سمت کاهش تنش حرکت کند یا وارد مرحله‌ای بسیار خطرناک‌تر شود.

 

محمد صفا، دیپلمات مستعفی سازمان ملل: دیپلماسی فقط با کشورهایی قابل انجام است که به حقوق بین‌ الملل احترام می‌گذارند
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ - ۲۳:۵۹

شلیک موجهای متعدد موشک از نقاط مختلف کشور به سمت اسرائیل/ قرارگاه خاتم‌الانبیا: ارتش صهیونیستی باید حملات خود به جنوب لبنان و ضاحیه را متوقف کند

محمد صفا، دیپلمات مستعفی سازمان ملل:
 دیپلماسی فقط با کشورهایی قابل انجام است که به حقوق بین‌ الملل احترام می‌گذارند.
 اسرائیل به‌ عنوان یک موجودیت، به حقوق بین‌ الملل احترام نمی‌گذارد. آنها حتی به درک درست از اینکه دیپلماسی چیست هم نزدیک نیستند.

گیلعاد کریو، عضو کنست رژیم صهیونیستی:هیچکس با مردم اسرائیل صحبت نمی‌کند، به‌ جز توییت‌های بچگانه اسموتریچ و بن‌گویر
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ - ۲۳:۵۵

شلیک موجهای متعدد موشک از نقاط مختلف کشور به سمت اسرائیل/ قرارگاه خاتم‌الانبیا: ارتش صهیونیستی باید حملات خود به جنوب لبنان و ضاحیه را متوقف کند

گیلعاد کریو، عضو کنست رژیم صهیونیستی:
 سه سال و نیم جنگ که با یک شکست اطلاعاتی/عملیاتی آغاز شد، و در عرض یک شبانه روز شاهد عملیاتی در خط تماس (منطقه حائل)، شلیک از لبنان و ایران هستیم.
 هیچکس با مردم اسرائیل صحبت نمی‌کند، به‌ جز توییت‌های بچگانه اسموتریچ و بن‌گویر.
 امنیت صفر. استراتژی صفر.فقط یک جنگ چندجبهه‌ای که هیچکس در دولت نمی‌داند چگونه باید آن را پایان دهد.

ترامپ: ما می‌توانیم پس از ۳۰۰۰ سال به صلح دست یابیم
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ - ۲۳:۵۲

ترامپ به شبکه کان:«فکر می‌کنم اسرائیل به اندازه کافی پاسخ داده است. دیگر نیازی به هیچ اقدامی نیست.
ما می‌توانیم پس از ۳۰۰۰ سال به صلح دست یابیم.»

سپاه: پایگاه هوایی رامات دیوید، هدف موشک‌های بالستیک قرار گرفت
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ - ۲۳:۴۲
شلیک موجهای متعدد موشک از نقاط مختلف کشور به سمت اسرائیل/ قرارگاه خاتم‌الانبیا: ارتش صهیونیستی باید حملات خود به جنوب لبنان و ضاحیه را متوقف کند
روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: در پاسخ به جنایت گسترده رژیم غاصب صهیونی در جنوب لبنان و کشتار و آواره کردن گسترده مردم مظلوم مناطق صور و نبطیه و سایر نقاط از جمله ضاحیه بیروت پایگاه هوایی رامات دیوید، مبدا این تجاوزها هدف موشک‌های بالستیک نیروی هوافضای سپاه قرار گرفت.
روابط عمومی سپاه پاسداران اعلام کرد که پذیرش اتش‌بس توسط ما در ۱۹ فروردین ماه مشروط به توقف اتش در تمام جبهه ها بود؛ لکن مثل همیشه امریکا و رژیم صهیونی به تعهد خود پایبند نبودند، هم تجاوزات و جنایات را در لبنان ادامه دادند و هم با تعرض مکرر به سواحل و شناورهای ایرانی در تنگه هرمز، دریای عمان و اقیانوس هند اتش بس را نقض کردند.
 
عملیات امشب یک اعلام اخطار بود و در صورت تکرار تجاوزات پاسخ ها گسترده تر خواهد بود و تمام اهداف امریکایی ـ صهیونیستی را در منطقه در بر خواهد گرفت.
 
وما النصر الا من عندالله العزیز الحکیم
ادعای ترامپ: با نتانیاهو تماس خواهم گرفت و به او خواهم گفت که به ایران پاسخ ندهد
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ - ۲۳:۳۹

ادعای ترامپ: با نتانیاهو تماس خواهم گرفت و به او خواهم گفت که به ایران پاسخ ندهد.

تمام پایگاه‌های آمریکایی در منطقه در صورت انجام حملات از سوی اسرائیل، اهداف مشروعی برای تهران خواهند بود
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ - ۲۳:۳۶

رویترز به نقل از یک منبع ارشد ایرانی: تمام پایگاه‌های آمریکایی در منطقه در صورت انجام حملات از سوی اسرائیل، اهداف مشروعی برای تهران خواهند بود

ادعای جدید ترامپ درباره حملات امروز اسراییل به لبنان
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ - ۲۳:۳۳

ادعای ترامپ به فاکس نیوز: حملات اسرائیل به لبنان با ما هماهنگ نشده بود

ترامپ ادعا کرد که از حملات امروز اسرائیل به لبنان راضی نیست

ترامپ خطاب به ایران: شما موشک‌های خود را شلیک کردید و این دیگر کافی است
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ - ۲۳:۲۹

ترامپ در گفتگو با فاکس‌نیوز خطاب به ایران اعلام کرد: شما موشک‌های خود را شلیک کردید و این دیگر کافی است.

دستیابی به یک توافق بسیار نزدیک است.

به میز مذاکره بازگردید و به توافق دست یابید.

تصاویری از موشک‌های ایرانی بر فراز فلسطین اشغالی
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ - ۲۳:۲۷
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خبرنگار فاکس‌نیوز در تل‌آویو: موشک‌های بیشتری از ایران به سمت شمال اسرائیل در حال حرکت است
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ - ۲۳:۲۴
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مشاور عالی نظامی رهبر انقلاب: متجاوزان پاسخ خود را دریافت کردند
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ - ۲۳:۲۲
شلیک موجهای متعدد موشک از نقاط مختلف کشور به سمت اسرائیل/ قرارگاه خاتم‌الانبیا: ارتش صهیونیستی باید حملات خود به جنوب لبنان و ضاحیه را متوقف کند
محسن رضایی، مشاور عالی نظامی رهبر انقلاب در شبکه اجتماعی خود نوشت:جمهوری اسلامی ایران بارها اعلام کرده بود که نقض آتش‌بس یا تجاوز به لبنان را تحمل نخواهد کرد.
 
امشب، متجاوزان پاسخ خود را دریافت کردند. این پاسخ، هشداری است برای توقف شرارت‌های آنان؛ هر اقدام جدید با پاسخی کوبنده‌تر و هزینه‌های سنگین‌تری مواجه خواهد شد.
 
کتائب حزب الله:آمریکا دخالت کند، ما پایگاه‌ها و منافع آن را در عراق و منطقه هدف قرار خواهیم داد
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ - ۲۳:۲۲

کتائب حزب الله عراق اعلام کرد: اگر آمریکا در این درگیری دخالت کند، ما پایگاه‌ها و منافع آن را در عراق و منطقه هدف قرار خواهیم داد.

سردار موسوی: الوعده وفا!
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ - ۲۳:۱۹

 سردار سید مجید موسوی با انتشار پیام کوتاهی در فضای مجازی همزمان با آغاز حملات موشکی ایران به سرزمین های اشغالی نوشت: «الوعده وفا»

شلیک موجهای متعدد موشک از نقاط مختلف کشور به سمت اسرائیل/ قرارگاه خاتم‌الانبیا: ارتش صهیونیستی باید حملات خود به جنوب لبنان و ضاحیه را متوقف کند

اسرائیل در واکنش به حمله موشکی ایران: پاسخ خواهیم داد
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ - ۲۳:۰۹

در پی حمله موشکی ایران، مقامات اسرائیلی در گفت‌و‌گو با رادیو ارتش این رژیم مدعی شدند که «چیزی به نام رویداد محدود وجود ندارد» و تأکید کردند تل‌آویو به این حمله پاسخ خواهد داد.

اولین تصاویر از شلیک موشک های ایران به اسراییل
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ - ۲۳:۰۷
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فرمانده قرارگاه خاتم‌الانبیا: ارتش صهیونیستی باید حملات خود به جنوب لبنان و ضاحیه را متوقف کند
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ - ۲۳:۰۱
 
ارتش صهیونیستی باید حملات خود به جنوب لبنان و ضاحیه را متوقف کند

 فرمانده قرارگاه حضرت خاتم‌الانبیا(ص) در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: رژیم متجاوز صهیونیستی با نقض مکرر آتش‌بس شرارت های خود علیه مردم مظلوم لبنان با چراغ سبز و حمایت آمریکای جنایتکار و سکوت مجامع بین المللی را روز به روز افزایش داده و با استفاده از سلاح های ممنوعه از جمله بمب های فسفری مرتکب جنایات جنگی می گردد.

با وجود هشدارهای قبلی جمهوری اسلامی ایران، رژیم کودک کش صهیونیستی با عبور از همه خطوط قرمز و افزایش حملات در جنوب لبنان، ضاحیه بیروت را هدف قرار داده است.

قبلا اخطار داده بودیم در صورت گسترش جنایت در ضاحیه بیروت، اهدافی را در سرزمین های اشغالی مورد هجوم قرار می دهیم.

ارتش صهیونیستی باید حملات خود به جنوب لبنان و ضاحیه را متوقف نماید و در صورت گسترش حملات خود به آن منطقه و یا پاسخ به اقدام ایران با ضربات کوبنده تر و پشیمان کننده روبرو و حملات ویرانگری علیه رژیم و حامیان آن آغاز خواهد شد.

قطر آسمان خود را بست
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ - ۲۳:۰۰

دولت قطر با صدور یک هشدار هوانوردی نوتام، حریم‌ هوایی این کشور را بست.

تعطیلی مدارس در اراضی اشغالی
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ - ۲۳:۰۰

شبکه 12 رژیم صهیونیستی گزارش داد که مدارس فردا در سراسر اسرائیل تعطیل است.

شلیک موج دوم موشک‌ها به سرزمین‌های اشغالی
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ - ۲۲:۵۹

گزارش‌های اولیه از شلیک موج دوم موشک‌ها به سرزمین‌های اشغالی حکایت دارند.

موج سوم حمله موشکی ایران به شمال اراضی اشغالی
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ - ۲۲:۵۹

ارتش رژیم صهیونیستی گزارش داد که شلیک سومین موج حمله موشکی از ایران را رصد کرده است.

موشک‌های ایرانی در راه اسرائیل
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ - ۲۲:۵۸

منابع اسرائیلی: موشک‌های ایرانی به سمت شمال سرزمین‌های اشغالی شلیک شدند.

سامانه‌های هشدار در مناطق طبریه، ناصره، دره بیت‌شعان، جولان، حیفا، هف هاکرمل، کاتزرین، کرایوت، گلیل پایین، مناشه، تبور، وادی عرع و یئروت هاکرمل فعال شدند.

فرودگاه بن‌گوریون در اسرائیل تعطیل شد
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ - ۲۲:۵۶

فرودگاه بن‌گوریون در اسرائیل تعطیل شد

پاسخ کوبنده و دقیق ایران به نقض مکرر آتش‌بس و جنایات رژیم صهیونیستی
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ - ۲۲:۵۵
 
پاسخ کوبنده و دقیق ایران به نقض مکرر آتش‌بس و جنایات رژیم صهیونیستی

در اجرای حق دفاع مشروع و در پاسخ به نقض‌های مکرر و وحشیانه آتش‌بس توسط رژیم جنایتکار صهیونیستی، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران شامگاه یک‌شنبه حمله‌ای موشکی گسترده و کوبنده را علیه مواضع نظامی و استراتژیک در سرزمین‌های اشغالی انجام دادند.

این عملیات تنبیهی پس از آن صورت گرفت که رژیم صهیونیستی با حمایت تمام‌عیار آمریکا، آتش‌بس برقرارشده را در جبهه لبنان به طور مکرر نقض کرد، به جنوب لبنان و مناطق ضاحیه حمله کرد و ده‌ها غیرنظامی بی‌گناه لبنانی را به شهادت رساند.

زمینه و توافق آتش‌بس

یادآوری می‌شود که پس از جنگ ۴۰ روزه مستقیم میان جمهوری اسلامی ایران، رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا، آتش‌بس جامع با میانجی‌گری جمهوری اسلامی پاکستان در اسلام‌آباد برقرار شد. یکی از شروط صریح و غیرقابل مذاکره جمهوری اسلامی ایران در این توافق، برقراری آتش‌بس کامل در همه جبهه‌ها از جمله لبنان و توقف فوری حملات رژیم صهیونیستی به مردم مظلوم لبنان بود.

با این حال، رژیم صهیونیستی با حمایت آشکار کاخ سفید، بلافاصله پس از توافق، این تعهد را نقض کرد و حملات خود به جنوب لبنان، ضاحیه و غیرنظامیان را تشدید کرد. این نقض‌های مکرر، ادامه سیاست تروریستی و جنایتکارانه این رژیم غاصب را به نمایش گذاشت.

مقامات کشورمان بارها اعلام کرده بودند که جمهوری اسلامی ایران نسبت به هرگونه نقض آتش‌بس، به‌ویژه در جبهه لبنان که جزو شروط اصلی توافق اسلام‌آباد بود، بی‌تفاوت نخواهد ماند. پاسخ امشب تنها بخشی از هزینه‌ای است که متجاوزان باید بپردازند.

دوشنبه هفته پیش نیز که ارتش تروریستی رژیم صهیونیستی قصد تجاوز به بیروت را داشت ، ایران اعلام کرد که در صورت حمله ، شمال سرزمین‌های اشغالی رو موشک باران خواهد کرد که این تحدید جدی ایران موجب توقف حمله به بیروت شد.

جزئیات عملیات موشکی

- شلیک ده‌ها فروند موشک بالستیک دقیق به سمت پایگاه‌ها و مراکز نظامی کلیدی در عمق سرزمین‌های اشغالی.
- فعال شدن آژیرهای خطر در تل‌آویو، حیفا و مناطق مرکزی فلسطین اشغالی.
- منابع آگاه نظامی تأکید دارند که اهداف با دقت بالا مورد اصابت قرار گرفته و پیام بازدارنده روشنی به رژیم صهیونیستی و حامیان آمریکایی آن ارسال شده است.

این پاسخ قاطع، نشان‌دهنده عزم راسخ جمهوری اسلامی ایران در دفاع از محور مقاومت و حمایت از ملت‌های مظلوم لبنان و فلسطین است. نقض آتش‌بس توسط رژیم صهیونیستی و آمریکا نه تنها تعهدات بین‌المللی را زیر پا گذاشت، بلکه اعتماد به فرآیندهای دیپلماتیک با میانجی‌گری پاکستان را نیز خدشه‌دار کرد.

جمهوری اسلامی ایران بار دیگر تأکید می‌کند که هرگونه ادامه تجاوز به لبنان یا سایر جبه‌های مقاومت، با پاسخ‌های شدیدتر و در زمان و مکان مناسب مواجه خواهد شد.

شلیک موج سوم موشکی ایران به سمت اراضی اشغالی
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ - ۲۲:۵۳

منابع عبری از شلیک موج سوم موشکی ایران خبر دادند.

توییت وزیر امور خارجه با پرچم ایران و لبنان
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ - ۲۲:۵۱

حملهٔ موشکی ایران به شمال اراضی اشغالی /شنیده شدن صدای انفجارهای متعدد در حیفا/حمله اسرائیل به ضاحیه جنوبی بیروت/ قالیباف: پایگاه‌ها و دارایی‌های آمریکا و رژیم صهیونی اهداف مشروع هستند

شنیده شدن صدای انفجارهای متعدد در حیفا،نهاریا و طبریا
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ - ۲۲:۴۱

ارتش رژیم صهیونیستی در بیانیه‌ای رسمی تأیید کرد که شلیک موشک‌ها از خاک ایران به سمت سرزمین‌های اشغالی آغاز شده است

منابع عبری از اصابت در «نهاریا» و «طبریا» خبر می‌دهند

حملهٔ موشکی به شمال اراضی اشغالی
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ - ۲۲:۳۹

جبهه داخلی اسرائیل اعلام کرد که شلیک موشک‌هایی از ایران به سمت شمال اراضی اشغالی را رصد کرده است.

قالیباف: پایگاه‌ها و دارایی‌های آمریکا و رژیم صهیونی اهداف مشروع هستند
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ - ۲۱:۲۴
 
قالیباف: پایگاه‌ها و دارایی‌های آمریکا و رژیم صهیونی اهداف مشروع هستند

محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در حساب کاربری خود در یکی از شبکه‌های اجتماعی، پس از حمله ٰٰرژیم صهیونیستی به ضاحیه لبنان، اظهار کرد: نه به آتش‌بس پایبندند نه به گفتگو باور دارند و با محاصرهٔ دریایی و نقض توافقات دربارهٔ لبنان نشان دادند که فقط زبان قدرت می‌فهمند.

وی افزود: محاصرهٔ دریایی علیه ملت ایران و چراغ سبز امروز آمریکا به رژیم صهیونیستی، پایگاه‌ها و دارایی‌های آمریکا و رژیم در منطقه را به اهداف مشروع تبدیل می‌کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه تاکید کرد: نیروهای مسلح ما مثل همیشه باز است.

آکسیوس: حمله اسرائیل به ضاحیه بیروت با چراغ‌ سبز ترامپ انجام شد
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ - ۲۱:۲۱
 

آکسیوس: حمله اسرائیل به ضاحیه بیروت با چراغ‌ سبز ترامپ انجام شد

پایگاه خبری «آکسیوس» شامگاه یکشنبه به نقل از یک مقام آمریکایی و دو منبع آگاه دیگر گزارش داد: «اسرائیل پیش از حمله، دولت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا را مطلع کرده بود و حمله به ضاحیه بیروت با چراغ سبز ترامپ انجام شد.»

آکسیوس در ادامه این گزارش تاکید کرد: «اسرائیل پیش از حمله به منطقه ضاحیه بیروت، دولت آمریکا را مطلع کرده بود. این حمله با توافقات بین اسرائیل و ایالات متحده مطابقت دارد که در صورت حمله به سمت جوامع اسرائیلی، اسرائیل به بیروت حمله خواهد کرد.»

این پایگاه خبری آمریکایی ادعا کرد: «در حال حاضر، مشخص نیست که ایران چگونه واکنش نشان خواهد داد. اما تا آنجا که مشخص است، مقری که در بیروت مورد حمله قرار گرفته خالی بود و این امر در درجه اول یک عملیات نمادین به‌شمار می‌رود.»

منابع مذکور در ادامه به آکسیوس گفتند: «اسرائیلی‌ها به دولت ترامپ گفته‌اند که حملات مداوم حزب‌الله به شمال اسرائیل، نقض آتش‌بس است و به اسرائیل حق می‌دهد که بیروت را هدف قرار دهد. اسرائیلی‌ها تصریح کردند که هر بار که حزب‌الله به شمال اسرائیل حمله کند، به حمله به بیروت ادامه خواهند داد.»

کاخ سفید و وزارت امور خارجه آمریکا هنوز اظهار نظری در این خصوص انجام نداده‌اند.

«بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در پی اینکه اخیرا تهدید کرده بود ضاحیه جنوبی بیروت را بمباران خواهند کرد، پیشتر گفت: «ما به ضاحیه جنوبی بیروت حمله کردیم.»

«ایال زامیر» رئیس ستاد ارتش اشغالگر نیز اعلام کرد که طرح‌هایی را برای تشدید حملات علیه حزب‌الله تصویب کرده است.

نشست اضطراری نتانیاهو با فرماندهان نظامی
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ - ۲۰:۳۶

لفاظی های جدید نتانیاهو علیه حماس و غزه

 بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل برای بررسی وضعیت بحرانی جبهه شمالی، جلسه‌ای فوری با وزیر جنگ و مقامات ارشد امنیتی تشکیل می‌دهد. 

«جروزالم پست» نوشت، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل برای بررسی وضعیت بحرانی جبهه شمالی، جلسه‌ای فوری با وزیر جنگ و مقامات ارشد امنیتی تشکیل می‌دهد.

نتانیاهو: ارتش اسرائیل از همه جهات حلقه محاصره را بر حماس تنگ‌تر می‌کند

در این حال، پیش از این نتانیاهو در آغاز نشست کابینه خود مدعی شد: اسرائیل به حزب‌الله اجازه نخواهد داد به خاک یا شهرک‌های اسرائیلی شلیک کند.

به گزارش روسیاالیوم، نخست وزیر رژیم صهیونیستی ادعا کرد: ما در تمامی جبهه‌ها با تروریسم می‌جنگیم. در کرانه باختری و در امتداد خط تماس، ارتش اسرائیل، سازمان امنیت داخلی (شاباک) و پلیس اسرائیل هر سال صدها حمله را خنثی می‌کنند.

وی در عین حال اذعان کرد: هرچند متأسفانه موفق به جلوگیری از همه آنها نمی‌شوند.

او همچنین به حمله‌ای که صبح امروز در داخل فلسطین اشغالی رخ داد اشاره کرد و گفت: یک فرد مهاجم وارد منطقه کوخاف یائیر شد و موفق شد یک اسرائیلی را به قتل برساند و چند نفر دیگر را نیز مجروح کند.

درباره نوار غزه، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی مدعی شد: ارتش اسرائیل از همه جهات حلقه محاصره را بر حماس تنگ‌تر می‌کند. اسرائیل در حال حاضر بر بیش از ۶۰ درصد از اراضی نوار غزه تسلط دارد و این میزان به زودی به ۷۰ درصد خواهد رسید.

او در پایان ادعا کرد: ما اجازه نمی‌دهیم آنها مسلح شوند یا به ما آسیب برسانند و همچنین رهبران ارشد آنها را نیز هدف قرار داده و از میان برمی‌داریم.

ترکیه: تلاش اسرائیل برای تضعیف مذاکرات اسلام‌آباد
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ - ۲۰:۲۸

ترکیه: تلاش اسرائیل برای تضعیف مذاکرات اسلام‌آباد

 «هاکان فیدان»، وزیر خارجه ترکیه امروز (یکشنبه) در سخنانی گفت: اسرائیل تمام تلاش خود را برای تضعیف و از مسیر خارج کردن مذاکرات انجام می‌دهد.

فیدان افزود: اسرائیل معتقد است که هرگونه توافقی که بین آمریکا و ایران در شکل فعلی آن حاصل شود، به نفع آن نیست و بنابراین به دنبال مانع‌تراشی در روند مذاکرات است.

وی تصریح کرد: ما از جامعه بین‌المللی می‌خواهیم که به اسرائیل فشار بیاورد تا از مختل شدن تلاش‌های صلح و مذاکرات جاری جلوگیری شود.

«حنظله» خطاب به ساکنان شمال اراضی اشغالی: فوراً خانه‌های خود را ترک کنید
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ - ۲۰:۲۷

«حنظله» خطاب به ساکنان شمال اراضی اشغالی: فوراً خانه‌های خود را ترک کنید

در پی آغاز تجاوزات هوایی رژیم صهیونیستی به ضاحیه بیروت، گروه هکری «حنظله» در بیانیه‌ای خطاب به ساکنان شمال سرزمین‌های اشغالی هشدار داد که فورا خانه‌های خود را ترک کنند.

این بیانیه هشدارآمیز گروه هکری مذکور ساعتی پس از حملات هوایی عصر امروز رژیم صهیونیستی به ضاحیه جنوبی بیروت آغاز شده است.

دفتر نخست‌وزیری رژیم صهیونیستی اعلام کرد ارتش این رژیم تحت فرماندهی نتانیاهو و کاتس، حمله‌ای را در ضاحیه جنوبی بیروت آغاز کرد.

این حمله در حالی صورت گرفت که ترامپ ادعا می‌کرد اجازه حمله رژیم صهیونیستی به ضاحیه جنوبی بیروت را نخواهد داد.

حمله ضاحیه نوعی تست استراتژیک برای ایران
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ - ۲۰:۲۵

حمله ضاحیه نوعی تست استراتژیک برای ایران است. امریکا و رژیم اسراییل در هفته‌های گذشته نشان داده‌اند مایل به آغاز جنگ گسترده در منطقه نیستند و این امر یک فرصت تاریخی برای بازآرایی نظم منطقه با استفاده از ابزار نظامی در اختیار ایران و مقاومت می‌گذارد.

پاسخ نظامی به حمله ضاحیه صرفا مشارکت ایران در جنگ لبنان نیست بلکه گامی مهم برای تامین امنیت ایران و بخشی از یک برنامه بزرگ‌تر برای احیای بازداندرگی، یکپارچه کردن محور مقاومت و بالا بردن هزینه برای دشمن در همه جبهه‌هاست. امریکا و رژیم اسراییل قابل تفکیک نیستند و جنگ، شامل همه جبهه‌ها خواهد شد

حزب الله سامانه اخلالگر پهپادی تل آویو را هدف قرار داد
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ - ۲۰:۲۳
 
حزب الله سامانه اخلالگر پهپادی تل آویو را هدف قرار داد

 مقاومت اسلامی لبنان در یک رشته عملیات جدید، مواضع و نیروهای ارتش رژیم صهیونیستی را در نقاط مختلف مرزهای لبنان و فلسطین اشغالی هدف قرار داد.

مقاومت اسلامی اعلام کرد که یک نیروی اسرائیلی را که تلاش داشت تا عمق یک کیلومتری در حومه شمالی زوطر شرقی و در اطراف تپه الصوان نفوذ کند، هدف قرار داده است.

این نیروی نفوذی که متشکل از دو تانک مرکاوای و یک بولدوزر بود، با شلیک‌های پیاپی موشک و گلوله‌های توپخانه مورد اصابت قرار گرفت و مجبور به عقب‌نشینی شد.

در عملیاتی دیگر، حزب‌الله تجمع نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی را در شهرک البیاضه با گلوله‌های توپخانه هدف قرار داد.

همچنین، مقاومت اسلامی از هدف قرار دادن یک سامانه اخلالگر پهپاد از نوع (Drone Dome) در اطراف قلعه الشقیف با یک پهپاد انتحاری خبر داد.

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اسرائیل لبنان حزب الله لبنان ضاحیه بیروت جنگ ایران و اسرائیل حمله ایران به اسرائیل جنگ ایران و امریکا
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۴۳
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۵۹
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
74
79
پاسخ
بزنید با خاک یکسان کنید این صهیونیسم های حروم زاده را
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۰:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
تک تک ایرانیان
به داشتن نیروی نظامی مقتدر خود
افتخار می کنند.
درود بر همه ی آنها از بالاترین درجه تا سربازان صفر وظیفه.
دست همه ی آنها را می بوسم
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۰:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
دیپلماسی و میدان
دوبال ایران مقتدر
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۱:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
اگر این بار اسرائیل به ایران حمله کند دیگر نمی‌توانید بگویید جنگ تحمیلی
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
نمیتوانید بگویید؟ ببخشید، شما مگه جزو مردم ایران نیستید؟ ثانیا، این جنگ جدیدی نیست. این ادامه همون جنگ رمضان و ۱۲ روزه‌ست که به ما تحمیل شد.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
25
25
پاسخ
به همین سادگی!!؟ حمله را لو داد؟ اصلا مگر نماینده مجلس می تواند اعلام حمله کند؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
48
47
پاسخ
چرا ما همه اش نشستیم تا اونها یه کاری کنند بعد پاسخ بدیم ، اسرائیل جنوب لبنان که منطقه همپیمانان ایرانه رو نابود کرده ، چرا نمیفهمید که هر چقدر دیر واکنش نشون بدید طرف مقابل جلوتر میاد ، دست نیروهای نظامی رو باز بذارید و محاصره دریایی رو بشکنید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
56
35
پاسخ
فقط حمله به تل آویو...
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۱:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
تو رو خدا اجازه بده که به حیفا هم حمله بکنیم
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
45
29
پاسخ
نتانیاهو میخواد زیرساخت‌های ایران را بزند. تا مردم ناراضی شوند و شورش داخلی اتفاق بیفته....در پلن اون بازی نکنید...
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
11
31
پاسخ
بازم شروع شد نه
ناشناس
|
Netherlands (Kingdom of the)
|
۲۰:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
51
42
پاسخ
خسته شدیم از ناامنی
بمب اتم رو بسازین و به حملات پایان بدین
آرامش و امنیت همه‌ چیزه
پاسخ ها
سعید
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
ساخته شده رونمایی باید شود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
22
29
پاسخ
مذاکره اشتباه توافق هم بشه باز میبینی اینجوری یک روزی میان میزنن و میرن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
35
68
پاسخ
قدر برجام را ندانستیم، هی آقای ظریف داد زد اسراییل مخالف هر نوع مذاکره ایران و امریکاست، روزنامه کیهان و امثال هم گوش ندادند و در شیپور ضدیت با برجام دمیدند، رسایی ها و نبوی ها، همه در همان مسیر قدم برداشتند، گاهی فکر می کنم ملتی که چنین افرادی در آن حرف می زنند و منافع ملی اذفدای مناف حزبی خود می کنند، بهتر از این نمی شود اوضاع و احوال سیاست بین المللی اش
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۰:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
کی از همون برجام مرده خارج شد؟
چرا نمیفهمیم که برجام تله ای بود برای معتاد کردن ایران.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۷:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
طوری صحبت میکنی انگار برجام را دولت روحانی پاره کرد برجام توسط همین ترامپ پاره شد.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
شما چرا متوجه نمیشید اسراییل و امریکا نداره.صهیونیستها چنان در سیستم امریکا از طرق مختلف نفوذ کردن که عملا دولت امریکا از دولت اسقاطیل صهیونیستی تره.خوبه جزیره اپستین جلوی چشمتونه
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
!اگربرجام تله بود ، چرا ترامپ آنرا پاره کرد؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
چرا ترامپ از برجام خارج شد؟چون اجازه ندادیم در منافع مالی و سرمایه‌گذاری در ایران شریک بشه.
عجب
|
United States of America
|
۲۱:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
28
18
پاسخ
من مطمن هستم که ترکیه در زمین اسراییل بازی می کند. الان هم فقط و فقط می خواهد بگوید ایران ما می دانیم که انها مقصر هستند ولی شما کاری نکن. این یعنی همان وظیفه ای که برای اسراییل بر عهده داره.
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# آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
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