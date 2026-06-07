تلاش آمریکا برای تصویب قطعنامه علیه ایران در شورای حکام

به گزارش تابناک به نقل از رویترز، آمریکا در حال لابیگری با سایر کشورهای عضو شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است تا از پیش‌نویس قطعنامه‌ای حمایت کنند که از تهران می خواهد سرنوشت مراکز هسته‌ای بمباران‌ شده و اورانیوم غنی‌شده ذخیره‌ شده در آنجا (در جریان تجاوز آمریکایی- صهیونیستی عیله ایران) را به آژانس اطلاع دهد.

متن پیش‌ نویس قطعنامه آمریکا که روز یکشنبه توسط رویترز مشاهده شد و پیش از نشست فصلی این هفته شورای حکام منتشر شد، مذاکرات فعلی بین آمریکا و ایران را پیچیده‌تر می‌کند، زیرا تهران از قطعنامه‌ها علیه خود در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خشمگین خواهد شد.

این در حالی است که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز ماهیت برنامه هسته ای صلح آمیز ایران را تأیید کرده است.

در بخشی از متن ادعایی که توسط رویترز مشاهده شده، آمده است: ایران باید اطلاعات دقیقی در مورد مواد هسته‌ای و تأسیسات هسته‌ای تحت پادمان در اختیار آژانس قرار دهد و تمام دسترسی‌هایی را که آژانس برای راستی‌آزمایی این اطلاعات نیاز دارد، ارائه کند.

این در حالی است که پیشتر نیز دیپلمات ها در گفتگو با رویترز اعلام کرده بودند که آمریکا قبل از نشست شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی پیش نویس یک قطعنامه علیه ایران را تهیه می کند.

تلاش خصمانه آمریکا علیه ایران در بحبوحه مذاکرات بر سر تمدید آتش بس و توافق میان تهراهن و واشنگتن صورت می گیرد.