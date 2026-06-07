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تلاش آمریکا برای تصویب قطعنامه علیه ایران در شورای حکام

خبرگزاری رویترز از تلاش های خصمانه آمریکا علیه ایران در آستانه نشست شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی خبر داد.
کد خبر: ۱۳۷۷۵۷۴
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977 بازدید
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۸
تلاش آمریکا برای تصویب قطعنامه علیه ایران در شورای حکام

به گزارش تابناک به نقل از رویترز، آمریکا در حال لابیگری با سایر کشورهای عضو شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است تا از پیش‌نویس قطعنامه‌ای حمایت کنند که از تهران می خواهد سرنوشت مراکز هسته‌ای بمباران‌ شده و اورانیوم غنی‌شده ذخیره‌ شده در آنجا (در جریان تجاوز آمریکایی- صهیونیستی عیله ایران) را به آژانس اطلاع دهد.

متن پیش‌ نویس قطعنامه آمریکا که روز یکشنبه توسط رویترز مشاهده شد و پیش از نشست فصلی این هفته شورای حکام منتشر شد، مذاکرات فعلی بین آمریکا و ایران را پیچیده‌تر می‌کند، زیرا تهران از قطعنامه‌ها علیه خود در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خشمگین خواهد شد.

این در حالی است که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز ماهیت برنامه هسته ای صلح آمیز ایران را تأیید کرده است.

در بخشی از متن ادعایی که توسط رویترز مشاهده شده، آمده است: ایران باید اطلاعات دقیقی در مورد مواد هسته‌ای و تأسیسات هسته‌ای تحت پادمان در اختیار آژانس قرار دهد و تمام دسترسی‌هایی را که آژانس برای راستی‌آزمایی این اطلاعات نیاز دارد، ارائه کند.

این در حالی است که پیشتر نیز دیپلمات ها در گفتگو با رویترز اعلام کرده بودند که آمریکا قبل از نشست شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی پیش نویس یک قطعنامه علیه ایران را تهیه می کند.

تلاش خصمانه آمریکا علیه ایران در بحبوحه مذاکرات بر سر تمدید آتش بس و توافق میان تهراهن و واشنگتن صورت می گیرد.

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برچسب ها
آمریکا ایران آژانس بین المللی انرژی اتمی شورای حکام برنامه هسته ای قطعنامه
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۸
ناشناس
|
Canada
|
۱۹:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
1
0
پاسخ
آمریکا بدجوری داره دست و پا میزنه. دیگه وقتشه کویت به دامان عراق برگردد و نخجوان و بحرین بعد از سالها دوری به دامان مادرش ایران برگردد. جنگ 12 روزه همش خدا خدا می کردیم که موشک برای دفاع داشته باشیم. الان هم چشم امیدمان به نظامیانمان است. آمریکا توافق نمی‌خواد؛ آش را با جاش می‌خواد. اینکه آمریکا میخواد پول ایران را بخورد، گواه دیگری جدی نبودن برای صلح پایدار در منطقه. دیگه باید به این جهان تک قطبی سی و پنج ساله پایان دهیم.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
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۱۹:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
0
0
پاسخ
آمریکا ننگت باد که می کشی و غرامت هم میگیری
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
0
0
پاسخ
پیشنهاد و یا ارائه طرح باید با خروج از پروتکل الحاقی همراه باشه و در صورت تصویب با خروج از not
این بهترین راه حل هست
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
0
0
پاسخ
ما نباید در مقام پاسخگو باشیم بلکه باید مطالبه گر باشیم !!!!!!!!!!!

وقتی بشینی و نگاه کنی آمریکا و گروسی هر غلتی دلشان بخواهد بکنند آخرش همین می شود!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
0
0
پاسخ
آشغال کثافت وقتی همه چی رو بمباران کردی کجا رو میخوای بازرسی کنید دیگه تاسیسات هسته ای باقی نمونده آمریکای نفهم بی شعور کثیف وحشیه بربر
عجب
|
United States of America
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۱۹:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
0
0
پاسخ
عجب دنیایی کشوری که 20 برابر همه کشور هایی که بمب اتمی دارند خودش بمب اتمی داره و انوقت دنبال تصویب قطنامه بر علیه کشوری هست که هنوز حتی یک بمب هم نداره.
دنیای عجیبیه. جالبه که 99 درصد کشورها هم به ان رای مثبت می دهند چون همه دست نشانده هستند و انهایی هم که رای نمی دهند چون سودشان در رای منفی دادن است و اصلا دلشان برای ایران نمی سوزه.
احمد
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Canada
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۲۰:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
0
0
پاسخ
بزارید در کوزه ابش را بخورید دوران قطعنامه بازی تمام‌شده این برگ‌را قبلا سوزانده اید
مسعود
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Iran (Islamic Republic of)
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۲۳:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
1
1
پاسخ
شورای حکام و شورای امنیت و سازمان ملل و بقیه از این جور سفره ها جمع شده کسی هم برایش تره خورد نمیکنه به فکر قدرت نظامی خود باشیم . ایران از همه اینها عبور کرده و بازگشتی در کار نیست .
تا پای جان برای ایران بسوی پیروزی نهایی
یا علی مدد
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