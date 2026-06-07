واکنش شهرام جزایری به ادعای جنجالی درباره داراییهای ایران
شهرام جزایری، فعال اقتصادی، با انتشار استوری در صفحه شخصی خود در اینستاگرام به وضعیت داراییهای بلوکه شده ایران واکنش نشان داد.
کد خبر: ۱۳۷۷۵۷۰| |
6590 بازدید
به گزارش تابناک، پس از انتشار گزارشهایی در برخی رسانههای خارجی درباره طرحی که بر اساس آن آمریکا قصد دارد داراییهای بلوکهشده ایران را برای بازسازی خسارتهای ناشی از جنگ در کشورهای عربی حوزه خلیج فارس اختصاص دهد، شهرام جزایری، فعال اقتصادی، با انتشار استوری در صفحه شخصی خود در اینستاگرام به این موضوع واکنش نشان داد. او در این استوری، دیدگاه خود را نسبت به این ادعا مطرح کرد.
گزارش خطا
نظرسنجی
آیا جام جهانی میتواند مانع جنگ آمریکا با ایران شود؟