به گزارش تابناک، پس از انتشار گزارش‌هایی در برخی رسانه‌های خارجی درباره طرحی که بر اساس آن آمریکا قصد دارد دارایی‌های بلوکه‌شده ایران را برای بازسازی خسارت‌های ناشی از جنگ در کشورهای عربی حوزه خلیج فارس اختصاص دهد، شهرام جزایری، فعال اقتصادی، با انتشار استوری در صفحه شخصی خود در اینستاگرام به این موضوع واکنش نشان داد. او در این استوری، دیدگاه خود را نسبت به این ادعا مطرح کرد.