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پاسخ معنادار به مخالفت غلامرضا قاسمیان با مذاکره

یک روزنامه‌نگار خطاب به غلامرضا قاسمیان که این روزها مخالف مذاکرات ایران و آمریکا است، پاسخ معناداری منتشر کرد.
کد خبر: ۱۳۷۷۵۶۹
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15242 بازدید
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۱۷

پاسخ معنادار به مخالفت غلامرضا قاسمیان با مذاکره

به گزارش تابناک، بهنام عبدالهی، روزنامه‌نگار، خطاب به غلامرضا قاسمیان که این روزها مخالف مذاکرات ایران و آمریکا است، در پیامی توییتری نوشت: اگر مذاکره حرام بود، هنوز در بازداشت دولت سعودی بودی.

گفتنی است در سال ۱۴۰۳ غلامرضا قاسمیان طی سفر حج در پی انتشار یک ویدئو در مکه بازداشت و با رایزنی وزارت امور خارجه آزاد شد.

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غلامرضا قاسمیان ایران آمریکا مذاکره عربستان بازداشت
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۲
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۱۷
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
29
33
پاسخ
باورم نمیشه دارم از قاسمیان دفاع میکنم ، ولی اگه فکر میکنید با مذاکره به چیزی میرسید ، اگه بخوام خیلی خیلی محترمانه بگم که تابناک منتشر کنه ، باید بگم واقعا خیلی ساده لوحید ، خیلی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
17
59
پاسخ
عجب جوابی دادی اقای عبداللهی. خوشمان امد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
15
37
پاسخ
کوتاه
مختصر
کافی وبس
تا شنونده خیلی ساده بفهمه خواست جامعه را
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
27
36
پاسخ
چه ربطی داشت؟؟میگه مذاکره با امریکا اونم بااین ترامپ اونم بعد از حمله ی دوبار وسط مذاکرات و سوابق برجام و چه و چه وچه حرامه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
40
27
پاسخ
آقای بهنام عبدالهی، روزنامه‌نگار
لطفا" به آقای قاسمیان احترام بگذار چون نظرش را گفته !!!!!!!!!!!!!!!

باید از ایشان بخواهی توضیح دهد نه اینکه تخریبش کنی !!!!!!!!!!!!!!!!!!

مگر هر کس خلاف شما نظر داد باید جلویش را گرفت دموکراسی یعنی همین باید حرف زد و نظر را گفت شاید از همین نظرات بهترین ها بیرون بیاید !!!!!!!!!!!!!!!
حسین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
17
37
پاسخ
مگه با مذاکره قرار چه گلی به سرمون بریزید
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
18
29
پاسخ
گل گفتی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
13
24
پاسخ
همان اوازش را میخواند موفق تر بود
امید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
35
30
پاسخ
برخیا جان به جانشان کنند
غرب پرست و اجنبی پرست هستند در نهاد آنان نهادینه شده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
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۲۰:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
24
32
پاسخ
عجب جوابی ایول
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