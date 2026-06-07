پاسخ معنادار به مخالفت غلامرضا قاسمیان با مذاکره
یک روزنامهنگار خطاب به غلامرضا قاسمیان که این روزها مخالف مذاکرات ایران و آمریکا است، پاسخ معناداری منتشر کرد.
کد خبر: ۱۳۷۷۵۶۹| |
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به گزارش تابناک، بهنام عبدالهی، روزنامهنگار، خطاب به غلامرضا قاسمیان که این روزها مخالف مذاکرات ایران و آمریکا است، در پیامی توییتری نوشت: اگر مذاکره حرام بود، هنوز در بازداشت دولت سعودی بودی.
گفتنی است در سال ۱۴۰۳ غلامرضا قاسمیان طی سفر حج در پی انتشار یک ویدئو در مکه بازداشت و با رایزنی وزارت امور خارجه آزاد شد.
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۱۲
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۱۷
باورم نمیشه دارم از قاسمیان دفاع میکنم ، ولی اگه فکر میکنید با مذاکره به چیزی میرسید ، اگه بخوام خیلی خیلی محترمانه بگم که تابناک منتشر کنه ، باید بگم واقعا خیلی ساده لوحید ، خیلی
چه ربطی داشت؟؟میگه مذاکره با امریکا اونم بااین ترامپ اونم بعد از حمله ی دوبار وسط مذاکرات و سوابق برجام و چه و چه وچه حرامه
آقای بهنام عبدالهی، روزنامهنگار
لطفا" به آقای قاسمیان احترام بگذار چون نظرش را گفته !!!!!!!!!!!!!!!
باید از ایشان بخواهی توضیح دهد نه اینکه تخریبش کنی !!!!!!!!!!!!!!!!!!
مگر هر کس خلاف شما نظر داد باید جلویش را گرفت دموکراسی یعنی همین باید حرف زد و نظر را گفت شاید از همین نظرات بهترین ها بیرون بیاید !!!!!!!!!!!!!!!
لطفا" به آقای قاسمیان احترام بگذار چون نظرش را گفته !!!!!!!!!!!!!!!
باید از ایشان بخواهی توضیح دهد نه اینکه تخریبش کنی !!!!!!!!!!!!!!!!!!
مگر هر کس خلاف شما نظر داد باید جلویش را گرفت دموکراسی یعنی همین باید حرف زد و نظر را گفت شاید از همین نظرات بهترین ها بیرون بیاید !!!!!!!!!!!!!!!
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