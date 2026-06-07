پاسخ معنادار به مخالفت غلامرضا قاسمیان با مذاکره

یک روزنامه‌نگار خطاب به غلامرضا قاسمیان که این روزها مخالف مذاکرات ایران و آمریکا است، پاسخ معناداری منتشر کرد.

به گزارش تابناک، بهنام عبدالهی، روزنامه‌نگار، خطاب به غلامرضا قاسمیان که این روزها مخالف مذاکرات ایران و آمریکا است، در پیامی توییتری نوشت: اگر مذاکره حرام بود، هنوز در بازداشت دولت سعودی بودی.

گفتنی است در سال ۱۴۰۳ غلامرضا قاسمیان طی سفر حج در پی انتشار یک ویدئو در مکه بازداشت و با رایزنی وزارت امور خارجه آزاد شد.