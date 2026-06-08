در شرایطی که کشور به انسجام و همگرایی سیاسی نیاز دارد، برخی اظهارات درباره فرآیند انتخاب رهبری با واکنش و تکذیب چند تن از اعضای مجلس خبرگان رهبری در گفتگو با تابناک مواجه شده و از سوی آنان نادرست عنوان شده است؛ اظهاراتی که می‌تواند زمینه‌ساز دوقطبی و سوءاستفاده جریان‌های معاند شود.

به گزارش تابناک، در شرایطی که کشور بیش از هر زمان دیگری به انسجام ملی و همگرایی سیاسی نیاز دارد، برخی اظهارنظرهای اخیر دو عضو مجلس خبرگان رهبری درباره فرآیند انتخاب رهبر انقلاب اسلامی و همچنین طرح نام چهره‌های سیاسی در این موضوع، واکنش‌ها و انتقاداتی را در پی داشته است؛ البته این اظهارات از سوی برخی از اعضای خبرگان رهبری در گفتگو با تابناک تکذیب شد. اظهاراتی که نه تنها ضرورتی نداشته، بلکه می‌تواند بهانه‌ای برای تشدید دوقطبی‌ها و سوءاستفاده جریان‌های معاند فراهم کند.

اظهارات اخیر برخی اعضای مجلس خبرگان رهبری درباره انتخاب رهبر انقلاب اسلامی، بار دیگر بحث حدود و ثغور سخنان مسئولان در شرایط حساس کشور را به میان آورده است. در حالی که کشور از یک دوره پرتنش منطقه‌ای و بین‌المللی عبور می‌کند و ضرورت حفظ انسجام ملی بیش از گذشته احساس می‌شود، طرح مباحثی از این دست با واکنش‌های متفاوتی روبه‌رو شده است.

یکی از این اعضا در بخشی از اظهارات خود نام یکی از رؤسای جمهور پیشین کشور را نیز به میان کشیده است. ورود دادن چهره‌های سیاسی و جناحی به موضوعی در سطح رهبری، نه تنها کمکی به آرامش فضای عمومی نمی‌کند بلکه می‌تواند زمینه‌ساز شکاف‌های جدید سیاسی و اجتماعی شود.

در همین حال، عضو دیگری از مجلس خبرگان نیز در تشریح روند بررسی‌های انجام شده، به نحوه رسیدن به جلسه انتخاب رهبری با وجود تجمعات شبانه و عبور از این تجمعات اشاره کرده که به گفته او در نهایت به تصمیم‌گیری در مسجد جمکران منتهی شده است. هرچند ممکن است هدف از این سخنان روایت بخشی از فرآیندهای داخلی بوده باشد، اما طرح چنین جزئیاتی در فضای عمومی با پرسش‌های فراوانی همراه شده است.

در شرایطی که کشور با تهدیدات امنیتی و جنگ ترکیبی دشمنان مواجه است، بیان جزئیات مرتبط با مکان‌ها، جلسات و فرآیندهای حساس تصمیم‌گیری می‌تواند خوراک رسانه‌ای برای جریان‌های معاند فراهم کند. از این منظر، حفظ محرمانگی و پرهیز از روایت‌های حاشیه‌ساز، خود بخشی از الزامات امنیت ملی به شمار می‌رود.

نکته قابل توجه آن است که در روزهای اخیر تعدادی از اعضای مجلس خبرگان رهبری نیز نسبت به این اظهارات واکنش نشان داده و بر ضرورت حفظ وحدت، انسجام و پرهیز از برداشت‌های جناحی تأکید کرده‌اند. به گفته این افراد، مجلس خبرگان نهادی فراجناحی است و تصمیمات آن نباید در چارچوب رقابت‌های سیاسی و دسته‌بندی‌های مرسوم تحلیل شود.

برخی اعضای خبرگان نیز، از طرح چنین مباحثی ابراز گلایه کرده‌اند. آنان معتقدند که در شرایط کنونی، جامعه بیش از هر چیز نیازمند آرامش، همبستگی و تمرکز بر مسائل اصلی کشور است و هر سخنی که بتواند زمینه‌ساز دوقطبی‌سازی شود، ناخواسته در جهت خلاف این هدف حرکت خواهد کرد.

شاید مهم‌ترین پرسش این باشد که اساساً طرح این مباحث در مقطع فعلی چه ضرورتی دارد؟ در شرایطی که رهبر معظم انقلاب در جایگاه قانونی و شرعی خود مشغول هدایت امور کشور هستند و همه ارکان نظام بر وحدت و انسجام تأکید دارند، ورود به مباحثی که می‌تواند زمینه‌ساز سوءبرداشت یا اختلاف‌افکنی شود، بیش از آنکه دستاوردی داشته باشد، حاشیه تولید می‌کند؛ حاشیه‌ای که نه کشور به آن نیاز دارد و نه افکار عمومی از آن سودی می‌برد.