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از «آخ گفتن خاتمی» تا روایت‌سازی از انتخاب رهبری / ادعاهای خبرسازی که تکذیب شدند

در شرایطی که کشور به انسجام و همگرایی سیاسی نیاز دارد، برخی اظهارات درباره فرآیند انتخاب رهبری با واکنش و تکذیب چند تن از اعضای مجلس خبرگان رهبری در گفتگو با تابناک مواجه شده و از سوی آنان نادرست عنوان شده است؛ اظهاراتی که می‌تواند زمینه‌ساز دوقطبی و سوءاستفاده جریان‌های معاند شود.
کد خبر: ۱۳۷۷۵۳۲
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40201 بازدید
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۲۵

از «آخ گفتن خاتمی» تا روایت‌سازی از انتخاب رهبری / ادعاهای خبرسازی که تکذیب شدند

به گزارش تابناک، در شرایطی که کشور بیش از هر زمان دیگری به انسجام ملی و همگرایی سیاسی نیاز دارد، برخی اظهارنظرهای اخیر دو عضو مجلس خبرگان رهبری درباره فرآیند انتخاب رهبر انقلاب اسلامی و همچنین طرح نام چهره‌های سیاسی در این موضوع، واکنش‌ها و انتقاداتی را در پی داشته است؛ البته این اظهارات از سوی برخی از اعضای خبرگان رهبری در گفتگو با تابناک تکذیب شد. اظهاراتی که نه تنها ضرورتی نداشته، بلکه می‌تواند بهانه‌ای برای تشدید دوقطبی‌ها و سوءاستفاده جریان‌های معاند فراهم کند.

اظهارات اخیر برخی اعضای مجلس خبرگان رهبری درباره انتخاب رهبر انقلاب اسلامی، بار دیگر بحث حدود و ثغور سخنان مسئولان در شرایط حساس کشور را به میان آورده است. در حالی که کشور از یک دوره پرتنش منطقه‌ای و بین‌المللی عبور می‌کند و ضرورت حفظ انسجام ملی بیش از گذشته احساس می‌شود، طرح مباحثی از این دست با واکنش‌های متفاوتی روبه‌رو شده است.

یکی از این اعضا در بخشی از اظهارات خود نام یکی از رؤسای جمهور پیشین کشور را نیز به میان کشیده است. ورود دادن چهره‌های سیاسی و جناحی به موضوعی در سطح رهبری، نه تنها کمکی به آرامش فضای عمومی نمی‌کند بلکه می‌تواند زمینه‌ساز شکاف‌های جدید سیاسی و اجتماعی شود.

در همین حال، عضو دیگری از مجلس خبرگان نیز در تشریح روند بررسی‌های انجام شده، به نحوه رسیدن به جلسه انتخاب رهبری با وجود تجمعات شبانه و عبور از این تجمعات اشاره کرده که به گفته او در نهایت به تصمیم‌گیری در مسجد جمکران منتهی شده است. هرچند ممکن است هدف از این سخنان روایت بخشی از فرآیندهای داخلی بوده باشد، اما طرح چنین جزئیاتی در فضای عمومی با پرسش‌های فراوانی همراه شده است.

در شرایطی که کشور با تهدیدات امنیتی و جنگ ترکیبی دشمنان مواجه است، بیان جزئیات مرتبط با مکان‌ها، جلسات و فرآیندهای حساس تصمیم‌گیری می‌تواند خوراک رسانه‌ای برای جریان‌های معاند فراهم کند. از این منظر، حفظ محرمانگی و پرهیز از روایت‌های حاشیه‌ساز، خود بخشی از الزامات امنیت ملی به شمار می‌رود. 

نکته قابل توجه آن است که در روزهای اخیر تعدادی از اعضای مجلس خبرگان رهبری نیز نسبت به این اظهارات واکنش نشان داده و بر ضرورت حفظ وحدت، انسجام و پرهیز از برداشت‌های جناحی تأکید کرده‌اند. به گفته این افراد، مجلس خبرگان نهادی فراجناحی است و تصمیمات آن نباید در چارچوب رقابت‌های سیاسی و دسته‌بندی‌های مرسوم تحلیل شود.

برخی اعضای خبرگان نیز، از طرح چنین مباحثی ابراز گلایه کرده‌اند. آنان معتقدند که در شرایط کنونی، جامعه بیش از هر چیز نیازمند آرامش، همبستگی و تمرکز بر مسائل اصلی کشور است و هر سخنی که بتواند زمینه‌ساز دوقطبی‌سازی شود، ناخواسته در جهت خلاف این هدف حرکت خواهد کرد.

شاید مهم‌ترین پرسش این باشد که اساساً طرح این مباحث در مقطع فعلی چه ضرورتی دارد؟ در شرایطی که رهبر معظم انقلاب در جایگاه قانونی و شرعی خود مشغول هدایت امور کشور هستند و همه ارکان نظام بر وحدت و انسجام تأکید دارند، ورود به مباحثی که می‌تواند زمینه‌ساز سوءبرداشت یا اختلاف‌افکنی شود، بیش از آنکه دستاوردی داشته باشد، حاشیه تولید می‌کند؛ حاشیه‌ای که نه کشور به آن نیاز دارد و نه افکار عمومی از آن سودی می‌برد.

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خبرگان رهبری انتخاب رهبری اعضای خبرگان مسجد جمکران خبر فوری تابناک تکذیب خبر فوری تابناک
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳۲
در انتظار بررسی: ۷
انتشار یافته: ۲۵
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
23
232
پاسخ
مشکل شما اینه ین حرفها در شرایط فعلی درست نیست. ولی در واقع درد ماها وطن دوستان اینه که اساسا چرا باید کسانی با این تحلیلها و برداشتها و تفکرات و مغزها سر کار باشند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
12
180
پاسخ
حرفهای بعضی از معممین منصب دار ما با تاسف فراوان خاله زنکی، به شدت سخیف و کودکانه س...از طالقانی و خمینی و موسا صدر و خامنه ای رسیدیم به کجا...
خاتمی آخ و واخ کنه یا نکنه!! چه دردی ازین مردم دوا میشه
پاسخ ها
پیروز
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۷:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
اتفاقا امثال شما در زمان »طالقانی و خمینی و موسا صدر» هم همین بهانه‌ها رو می‌آوردید،
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
35
28
پاسخ
تابناک همیشه مخالفه
محمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
4
181
پاسخ
تابناک محترم، یا اصلا خبر و مطلبی را درج نکنید یا اگر می کنید درست و حسابی انجام دهید. مثلا در همین خبر یا مطلب، در تیتر نوشته اید " از آخ گفتن خاتمی تا ... " اما در متن اثری از این موضوع نیست. آیا خواننده باید با رمل و اسطرلاب بفهمد که ماجرای آخ گفتن خاتمی چه بوده است؟!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۰:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
فیلترشکن برای همین موقع هاست عزیز دل برادر
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
9
158
پاسخ
وقتی همه چی غیر شفاف برگزار میشه ، تکذیب دردی رو دوا نمی کنه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۳:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
آره موافقم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
9
144
پاسخ
مایه تاسف داره که خیلی از مشکلات ودوقطبی کردن جامعه وحدت شکنی امروز جامعه از سوی همین به اصطلاح منبرداران ومداحان بوجود میاد وبنظر می‌رسد که عده ای تندرو با شعارهای سوپرانقلابی در حال انتقام از مردمان این سرزمین هستند وکسی هم به هیچ کجا پاسخگو نیستند وتازه در امنیت کامل هستند.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۲:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
احسنت . اللهم عجل لولیک الفرج
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
8
175
پاسخ
مجلس خبرگان فراجناحیه ؟؟!!!

مثلا احمد خاتمی یکیشونه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
واقعا متاسفم
محمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
9
100
پاسخ
فراجناحی را خوب اومدی!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
14
137
پاسخ
مشکل اصلی این کشور صداوسیمای جناحی وخانواده گی است.
اگر صداوسیما از چنگ تندروها وجبهه ی پایداری خارج شود خیلی از مشکلات جامعه حل می شود
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۸:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
واقعانوددرصدمشکل ماهمینه
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۱:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
علت گوش دادن مخاطبین به شبکه های معاند جبهه گیری های جناحی صدا و سیما است که بدست یک گروه افراطی جناحی افتاده و تخیلات خود را زورکی به مردم تلقین می کنند.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
17
24
پاسخ
اعضای مجلس خبرگان حق دارند برای جامعه شفاف سازی کنند، هیچ کدام هم تا الان حرف نامربوط نزدند، اگرچه رهبری انتخاب شدند ولی جایگاه مجلس خبرگان در قانون اساسی صرفا انتخاب رهبری نیست که حق حرف زدن را ازیشان بگیریم
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# آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
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