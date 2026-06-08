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به دنبال پیگیری های تابناک صورت گرفت؛

عقب‌نشینی غول‌های جاده‌مخصوص در برابر افشاگری‌های «تابناک» / شورای رقابت دستور به افشای آمار داد

گزارش‌های زنجیره‌ای تابناک درباره اسامی سفارشی، دام‌های ۱۵ ماهه و سودهای نجومی خودروسازان از جیب مردم، سرانجام به بار نشست و مصوبه شورای رقابت مبنی بر الزام خودروسازان به اعلام دقیق تیراژ عرضه، پیروزیِ تمام‌عیارِ خط خبری تابناک در راستای احقاق حقوق عامه است و دوران فروش خودرو در صندوق سیاه به پایان رسیده و حالا غول‌های جاده‌مخصوص باید زیر ذره‌بین شفافیت، به تک‌تک متقاضیان پاسخگو باشند.
کد خبر: ۱۳۷۷۵۳۱
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6902 بازدید
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۲۳

عقب‌نشینی غول‌های جاده‌مخصوص در برابر افشاگری‌های «تابناک» / شورای رقابت دستور به افشای آمار داد

پس از ماه‌ها مطالبه‌گری و پافشاری رسانه‌ای بر ضرورت افشای آمار دقیق عرضه در بازار خودرو، سرانجام شورای رقابت با اصلاح دستورالعمل تنظیم بازار، خودروسازان را از پشت پرده‌های ابهام بیرون کشید و حالا «تعداد عرضه» دیگر یک عدد محرمانه نیست، بلکه حقی است که باید پیش از هر ثبت‌نام به اطلاع مردم برسد.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، بازار خودروی ایران سال‌هاست که با واژه‌ای به نام قرعه‌کشی گره خورده است؛ فرآیندی که در آن متقاضیان بدون دانستن شانس واقعی خود، سرمایه‌هایشان را به امید برنده شدن در یک صندوق سیاه به امانت می‌گذاشتند تا اینکه تابناک در ماه‌های اخیر بارها در گزارش‌های تحلیلی و میدانی خود، این پرسش اساسی را مطرح کرد که چرا خودروسازان تعداد دقیق خودروهای قابل عرضه در هر طرح فروش را پنهان می‌کنند؟

به دنبال انتشار گزارش هایی ازجمله با پول گرفتن از مردم، اسامی سفارشی را در طرح‌های فروش برنده می‌کنند! / اگر قیمت‌ها به قبل از جنگ بازنگردد مجلس دست به کار می شود /  و یا دام ۱۵ ماهه‌ی ایران‌خودرو / سود ۲۰ درصدی شرکت، ضرر ۱۰۰ درصدی مردم! نهایتا این رویه اشتباه متوقف شد و  مصوبه جلسه ۸۴۶ شورای رقابت نشان داد که صدای رسانه و مطالبه‌گری مستدل، به ثمر نشسته است.

تغییر از «ابهام» به «الزام»؛ اصلاح ماده ۵

در نسخه قبلی دستورالعمل بازار خودرو (بازنگری ۵ اسفند ۱۴۰۴)، خودروسازان صرفاً مکلف بودند طرح‌های خود را در سامانه ارائه دهند و این کلیت مبهم به خودروساز اجازه می‌داد بدون اعلام تیراژ عرضه، اقدام به ثبت‌نام کرده و عطش بازار را مدیریت کند اما در اصلاحیه جدید که نتیجه مستقیم فشارهای رسانه‌ای و مطالبات سازمان حمایت است، ماده ۵ به شکلی صریح بازنویسی شد. 

بنابراین خودروسازان به تازگی مکلف شده اند که مشخصات دقیق خودرو، تعداد دقیق عرضه و مهلت زمان ثبت‌نام را به صورت شفاف منتشر کنند ؛ مساله ای که تا پیش از این، عدم اعلام تعداد عرضه، دست خودروساز را برای مهندسی بازار باز می‌گذاشت.

ثمره پافشاری رسانه‌ای بر اصلاح دستورالعمل خودرو

وقتی مصرف‌کننده نمی‌داند برای ۱۰ هزار خودرو ثبت‌نام می‌کند یا ۱۰۰ خودرو، عملاً در یک بازی ناعادلانه شرکت کرده است که پیگیری‌های تابناک بر این نکته متمرکز بود که پنهان‌کاری در آمار عرضه، علاوه بر ایجاد رانت، سیگنال‌های غلط به بازار صادر کرده و قیمت‌ها را در بازار آزاد ملتهب می‌کند. 

به همین جهت با مصوبه جدید، سازمان حمایت موظف شده است هر ۶ ماه یک‌بار گزارش عملکرد خودروسازان را به شورای رقابت ارائه دهد. این یعنی «نظارت» از حالت صوری خارج شده و دارای بازه زمانی و سنجه‌های عددی شده است؛ هرچند شورای رقابت همچنان بر استفاده از روش قرعه‌کشی در صورت مازاد تقاضا تأکید دارد که خود نشان‌دهنده تداوم وضعیت غیررقابتی در بازار است اما تغییر سازوکار به نفع شفافیت، گامی رو به جلوست. 

اصلاح این دستورالعمل ثابت کرد که وقتی رسانه‌های تخصصی بر نقاط تاریک و مبهم تصمیمات دولتی نور می‌تابانند، نهادهای تصمیم‌گیر ناچار به بازنگری در رویه‌های غلط خواهند بود حالا توپ در زمین سازمان حمایت است تا با نظارتی سخت‌گیرانه، اجازه ندهد خودروسازان از بند جدید «اعلام تعداد عرضه» شانه خالی کنند البته تابناک کماکان به عنوان دیده‌بان بازار خودرو، فرآیند اجرای این مصوبه را رصد خواهد کرد تا اطمینان حاصل شود که «حق دانستن تعداد عرضه»، به طور کامل برای هر ایرانی محقق شود.

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برچسب ها
شورای رقابت دستورالعمل تنظیم بازار بازار خودرو خودروسازان قرعه کشی ایران خودرو سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۷
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۲۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
0
0
پاسخ
دمتون گرم عالیه
فقط بهمن موتور بخشنامه زده و تعداد عرضه معلوم نیست
آیا مشمول نیستند
حسین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
0
42
پاسخ
سال گذشته ازشرکت کلاهبردارسایپا یک کوئیک پیش خرید کردم با موعدتحویل دیماه 1404. حالا 6 ماه پس ازموعد دعوتنامه تکمیل وجه ارسال شدوهنگامی که به نمایندگی مراجعه و مابقی قیمت را واریزنمودم با اینکه در برگه تکمیل وجه قیدگردیده بود تحویل 30 روزپس از تکمیل وجه -ولی گفتند چهارماهه تحویل میشود گفتم پس چرابرخلاف قرارداد به جای یکماه قبل از 4 ماه مابقی دریافت میشود گفتند ما کارمندیم برو به خود سایپا بگو.
پاسخ ها
مصطفی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
مرداد۱۴۰۳کوئیک ثبت نام کردم موعد تحویل اسفند ۱۴۰۳ بود. یکماه زودتر دعوتنامه تکمیل وجه فرستاندو زودتر پول رو گرفتند ماشین با ۶ ماه تاخیر شهریور ۱۴۰۴ تحویل دادن. از شهریور ۱۴۰۴ تا الان پیگیر جریمه تاخیر هستم جوابگو نیستن. ماشین
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
خلایق هر چه لایق
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۸:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
نگران نباش بلدند شرایط را جوری نگه دارند که حتی تو هم سود خواهی کردو اگر ثبت نامی مشابه باشد دوباره انجام خواهی داد
بازار انحصاری است خواهر یا برادر
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۵:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
0
0
پاسخ
یکی از دهها مورد سواستفاده دوقلوهای کلاهبردار ایریخودرو وسایپا این است که یک نوع خودرو را با تغییرات بسیارجزئی به چند تیپ کذایی تحت عناوینی چون S-GX-L-H و....با افزایش قیمت چندده میلیون تومانی میفروشند.وجالب اینکه معمولا فقط تیپ گرانتر پیش فروش میشود مردم حق انتخاب حتی تیپ! راهم ندارند بالاجبار ومثلا بابت اینکه این تیپ نسبت به تیپ پایه چراغش کمی بزرگتراست یا رینگش آلمینیومی است چندده میلیون بیشتر از مردم میگیرند.
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۵:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
0
0
پاسخ
باز هم این فرغون سازی ها سر مردم کلاه خواهد گذاشت.
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۵:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
0
0
پاسخ
تخلفات خودروسازان داخلی بشدت زیاد است واین پرسش برای مردم ایجادشده که چراوزارت صنعت ونهادهای نظارتی مثل سازمان بازرسی وبخصوص دادستانی کاری با اینها ندارد.آیا دادستانی به عنوان مدعی العموم نباید با تخلفات بی حدوحصر اینها برخورد کند؟ اجازه واردات نمیدهند لااقل به عملکرداینها نظارت کنند که چطور مردم را میدوشند ویک خودروی غیراستاندارد را با چه مکافاتی به مردم میفروشند
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۶:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
0
0
پاسخ
غول؟؟
در مورد چی صحبت می کنی؟
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۶:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
0
0
پاسخ
فتباریک الا
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۶:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
0
0
پاسخ
باید راهکار دیگری برای صنعت در پیش پرفت سالهاست که نه مردم راضی اند، نه خودرو سازها، نه قطعه سازها، نه محیط زیست و نه دولت، پس معلومه راه را اشتباه رفتیم و می رویم
شهروند
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
0
1
پاسخ
تابناک عزیز
ممنون و تشکر از شما برای به کرسی نشانده شدن این موضوع.
خواهشمند است در رابطه با مسایل خدمات بعد از فروش و الزام جاده مخصوصی ها به ارایه محصول براساس ارقام و اعداد مندرج شده بر روی محصول نیز مطالبه گری فرمایید.
باتشکر
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
0
1
پاسخ
به قول شما غول های جاده مخصوص وقتی مهار می شوند که اجازه بدهند خود مردم از عراق یا دیگر کشورهای همسایه با هر کارت ملی یک خودرو نو یا کار کرده وارد نماید.
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