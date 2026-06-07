ابهام در سرنوشت کودک؛ آدمربایان بازداشت شدند
چهار سال قبل ربوده شدن کودک ۹ ماههای به نام ماهور در میان اخبار حوادثی سر و صدای زیادی به پا کرد
کد خبر: ۱۳۷۷۵۲۲| |
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به گزارش تابناک به نقل از هفت صبح؛ ماجرای ربوده شدن ماهور، کودک ۹ ماههای که چهار سال قبل در نزدیکی حرم حضرت عبدالعظیم ناپدید شد، از پروندههای پر سر و صدای حوادثی بود که واکنش گستردهای به دنبال داشت. تحقیقات پس از شکایت مادر کودک آغاز شد و بررسی تصاویر دوربینهای مداربسته، دو زن جوان را در مظان اتهام قرار داد. این دو زن که بعدها مشخص شد خواهر و از اتباع افغان هستند، سرانجام شناسایی و بازداشت شدند.
اگرچه متهمان از ابتدا نقش داشتن در کودکربایی را انکار کردند، اما با استناد به شناسایی آنها از سوی مادر ماهور و دیگر مستندات موجود در پرونده، دادگاه هر دو متهم را به ۱۰ سال حبس و سپس طرد از کشور محکوم کرد. با وجود صدور حکم، سرنوشت ماهور همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد و خانواده او هنوز در انتظار یافتن نشانی از فرزندشان هستند.
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