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تابناک گزارش می دهد؛

بلیت بخت‌آزمایی جدید برای مستاجران/ ثبت‌نام مسکن یا مسابقه‌ی سرعت؟

طرح جدید دولت برای زوج‌های جوان، بیشتر شبیه بلیت بخت‌آزمایی است تا حمایت. کجای دنیا برای زندگی در یک آلونک ۵ ساله، باید ۴۸ ساعته از هفت‌خوانِ رستم و سایت‌های همیشه قطع دولتی رد شد؟ ۱۰ هزار واحد برای کل ایران، یعنی از هر هزار نفر هم یک نفر به این آشیان نمی‌رسد؛ بقیه هم لابد باید به تماشای خوش‌شانسی برنده‌ها بنشینند.
کد خبر: ۱۳۷۷۵۱۹
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4939 بازدید
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۱۲

بلیت بخت‌آزمایی جدید برای مستاجران/ ثبت‌نام مسکن یا مسابقه‌ی سرعت؟

 وزارت راه و شهرسازی در حالی زوج‌های جوان را به خانه‌های استیجاری موقت دعوت می‌کند که هیچ پاسخی برای روز بعد از پایان قرارداد ندارد و این طرح مانند یک بمب ساعتی عمل می‌کند؛ جوانانی که امروز با ۵۵ درصد نرخ روز ساکن می‌شوند، ۵ سال بعد در حالی باید خانه را تخلیه کنند که تورم ملکی، جنازه‌ی قدرت خرید آن‌ها را هم دفن کرده است.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، وزارت راه و شهرسازی اخیرا با گذاشتن شروطی که عملاً نخبگان و جوانان پویا را حذف می‌کند، قفلی جدید بر درب خانه‌های استیجاری زده است؛ طرحی که در آن سهم هر شهر فقط ۲۰۰ واحد است، چیزی نیست جز توزیع ناعادلانه‌ی امید بین میلیون‌ها زوجی که قرار است در این قرعه‌کشی دولتی، باز هم بازنده باشند.

معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی به تازگی اعلام کرده است که در راستای پاسخ به بخشی از نیاز بازار مسکن و ساماندهی و مدیریت بازار اجاره به ویژه در کلانشهرها و مراکز استان‌ها درخواست متقاضیان واجد شرایط در طرح مسکن استیجار زوج‌های جوان یا طرح آشیان، در روزهای دوشنبه و سه‌ شنبه مورخ ۱۸ و ۱۹ خردادماه سال جاری از طریق سامانه جامع طرح‌های حمایتی مسکن به نشانی Saman.mrud.ir با شرایط ذیل انجام خواهد شد . 

شرایط لازم برای متقاضیان:
الف) از تاریخ ازدواج رسمی آنان بیش از ۵ سال نگذشته باشد.
ب) متقاضی، همسر و افراد تحت تکفل آنها، فاقد مسکن ملکی یا زمین با کاربری مسکونی در ۵ سال اخیر در باشند.
ج) متقاضیان باید بر اساس استعلام پایگاه رفاه ایرانیان، در دهک‌های درآمدی ۱ تا ۶ قرار داشته باشند و براساس سامانه استحقاق‌سنجی سازمان برنامه و بودجه حائز شرایط باشند.
د) متقاضی یا همسر ایشان دارای ۵ سال سابقه سکونت در شهر محل تقاضا باشند و برای ثبت تقاضا در شهرهای جدید، سابقه سکونت در کل مجموعه شهری مورد تایید است. 
ه) متقاضی و همسر ایشان دارای فرم ج سبز باشند.

توضیحات تکمیلی:
سپیدار سیستم – چرخشی
۱. ثبت درخواست استفاده از این طرح در سامانه صرفاً برای متقاضیانی که حائز شرایط فوق‌الذکر هستند، امکان‌پذیر است و می‌بایست توسط سرپرست خانوار انجام شود.
۲. ثبت درخواست متقاضی در سامانه به منزله تایید درخواست و تعهد وزارت برای تخصیص واحدهای مسکونی اجاره‌ای موضوع این برنامه نیست و متقاضیان بعد از پالایش، تایید شرایط و اولویت‌ بندی، مجاز به انتخاب واحدهای ارائه شده خواهند بود.
۳. اولویت‌بندی متقاضیان به ترتیب براساس دهک درآمدی، تعداد فرزندان و میزان آسیب‌پذیری خانوار(نظیر عضو معلول، سالخورده و…) و از طریق سامانه صورت خواهد پذیرفت.
۴. انعقاد قرارداد اجاره توسط کارگزاران واجد شرایط انجام و فرآیند تحویل واحدهای موضوع طرح متعاقباً و به نحو مقتضی به متقاضیان واجد شرایط وفق اولویت بندی انجام شده اطلاع رسانی خواهد شد.
۵. حداکثر مدت استفاده هر خانوار از مسکن استیجاری ۵ سال و مشروط به برقرار بودن شرایط احراز به صورت سالیانه است.
۶. اجاره‌بهای دریافتی برای زوج‌های واقع در دهک‌های ۱ و ۲ معادل ۳۵ درصد، دهک‌های ۳ و ۴ معادل ۴۵ درصد و دهک‌های ۵ و۶ معادل ۵۵ درصد اجاره بها به نرخ روز است.
۷. شرح کامل شرایط و فرآیند اجرایی در سامانه جامع طرح‌های حمایتی مسکن در دسترس قرار خواهد گرفت.

این طرح گذشته از آنکه با هدف خانه دار کردن جوانان است اما دارای ایرادات فنی زیادی است برای مثال مشخص کردن بازه زمانی فقط ۲ روزه (دوشنبه و سه‌شنبه) برای ثبت‌نام در سامانه، یکی از بزرگترین ایرادات اجرایی این طرح است چراکه با توجه به حجم بالای زوج‌های جوان واجد شرایط و اختلالات همیشگی سایت‌های دولتی در زمان هجوم کاربران، این بازه کوتاه باعث ایجاد استرس، نارضایتی و جاماندن بسیاری از واجدین شرایط می‌شود.

ازسویی دیگر شرط ۵ سال سابقه سکونت در حالی مطرح شده که هدف طرح، «زوج‌های جوان» با سابقه ازدواج زیر ۵ سال است و این شرط عملاً پویایی نیروی کار جوان را محدود می‌کند ضمن اینکه بسیاری از زوج‌های جوان به دلیل شغل یا تحصیل مجبور به جابه‌جایی بین شهرها هستند و این بند، نخبگان یا شاغلانی را که به تازگی به یک کلانشهر مهاجرت کرده‌اند، از چتر حمایتی خارج می‌کند.

البته در بند ۶ ذکر شده است که اجاره‌بها درصدی از «نرخ روز» است حال سوال این است که در کلانشهرهایی مانند تهران یا مشهد، نرخ روز اجاره به قدری بالا رفته است که حتی پرداخت ۵۵ درصد آن برای دهک‌های ۵ و ۶ همچنان بار مالی سنگینی بر دوش یک زوج جوان می‌گذارد بنابراین این طرح قیمت اجاره را «کنترل» نمی‌کند، بلکه فقط به منزله «تخفیف» است که با رشد تورم، مبلغ پرداختی متقاضی هم مدام افزایش می‌یابد.

همچنین یکی از نکات مهم این طرح این است که متقاضی حداکثر ۵ سال می‌تواند در این واحدها بماند درحالی که سوال این است که بعد از ۵ سال قرار است چه اتفاقی بیفتد و با توجه به تورم ملکی بسیار بعید است که یک زوج در دهک‌های ۱ تا ۶ بتوانند طی ۵ سالِ اجاره‌نشینی، پس‌انداز کافی برای خرید مسکن ملکی جمع کنند بنابراین این طرح صرفاً مشکل را ۵ سال به تأخیر می‌اندازد بدون اینکه خروجی آن «خانه‌دار شدن» باشد.

گذشته از آن ، سیستم‌های دهک‌بندی در ایران همواره با خطای شناسایی همراه بوده‌است به طوری که بسیاری از افراد ممکن است به دلیل گردش مالی شغلی در دهک‌های بالا قرار بگیرند در حالی که فاقد دارایی ثابت یا مسکن باشند بنابراین تکیه صرف بر پایگاه رفاه ایرانیان ممکن است بخشی از نیازمندان واقعی را که در دهک ۷ هستند اما زیر بار اجاره‌بهای سنگین خرد می‌شوند، حذف کند.

اما مساله دیگری که دراین طرح نادیده گرفته شده است این است که عدد ۱۰ هزار واحد برای ۵۰ شهر کشور در مقابل آمار بالای ازدواج و نیاز مسکن، بسیار ناچیز است که این حجم کم باعث می‌شود طرح بیشتر شبیه به یک «قرعه‌کشی» یا «نمایش حمایتی» باشد تا یک راهکار کلان برای ساماندهی بازار اجاره.

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برچسب ها
وزارت راه و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی واحدهای مسکونی اجاره‌ای سامانه جامع طرح‌های حمایتی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۱۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
0
6
پاسخ
ثبت‌نام طرح تامین مسکن استیجاری (طرح آشیان)
*ثبت‌نام طرح تامین مسکن استیجاری (طرح آشیان)، از ساعت 12 روز دوشنبه، 18 خردادماه، به مدت دو روز، در سه استان مازندران، قزوین و مرکزی آغاز خواهد شد. سایر استانها متعاقبا اعلام خواهد شد.

ملت رو سر کار گذاشتن با کلک دیگه
نوشته فقط 3 تا شهر
پاسخ ها
آرش
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
من با 27 سال سابقه کاری و متاهل و معلولیت دارم و جز دهک 8 هستم هنوز مستاجرم قادر به خریدن یک متر زمین در اطراف تهران نیستم آنوقت دهک 1 تا 6 متاهل و جوان از کجا درآمد خرید و ثبت نام داره! دولت برای 1 تا دهک 3 یارانه بالاتری میده و این نشانه فقر و یا برای مسئولین کریدور جدیدی برای دلال بازی است ؟
حسین
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۱:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
همینکه شروع کردن کار خوبیه
ولی تعداد بیشتر بشه
اوکیه
کارمند ساده دل
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
0
8
پاسخ
این جدید نیست همیشه سر ساده ها کلاه میرود در مورد مسکن مهر هم همینطور بود من ثبت نام کردم و 2 سال بعد یک خانه 40 متری با هزار قرض و قوله خریدم بعدش مسکن مهر پردیس برگ سبز ما رد شد و کفت چون پول داشتی و خونه خریدی دیگه بهت تعلق نمیگیره ما گفتیم بابا 2 سال پیش من خونه نداشتم که مسکن مهر ثبت نام کردم
باری اینجوری ما و خیلی آدم های ساده را از مسکن مهر محروم کردند بعد یکی به من گفت ما خانه تهران را قول نامه ای گرفته ایم تا بناممان نباشد. امروز شما می بینید پیرمرد ها و پیرزن هایی را که در پردیس مسکن مهر گرفته اند و خانه تهران را اجاره داده اند و آنجا زندگی می کنند البته شاید هیچکدام ثروتمند نباشد و عموما از اقشار میانی جامعه هستند نوش جانشان زرنگند دیگر.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
2
19
پاسخ
داداش
خواهر
این بدبختی مال امسال و پارسال که نیست
همیشه بوده و بدتر و بدتر
چرا ازدواج می کنید؟ چرا بچه میارید؟ واقعا بگید چرا؟

من و تویی که خودمون نون خوردن نداریم بذار این زندگی ناخواسته بیاد تموم شه بره
فقر و بدبختی به ارث نذاریم
مهدی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
6
2
پاسخ
دیگه همین هم انجام میده نباید ایراد گرفت قبلا که همین هم نبود و ممکنه تعداد واحدها افزایش هم پیدا کنه در اینده ضمن اینکه اجاره پایین تر در این دوره ۵ساله به هرحال باعث کمک هزینه اداره خانواده میشه و حتی ممکنه شخص با مازاد درآمدش در یکی از طرح های خرید مسکن هم بتونه شرکت کنه ولی در بدترین حالت ۵سال اجاره و پول پیش خیلی کمتری میده چون نرخ روز رو حتما کمتر از نرخ روز واقعی حساب میکنن و در گران ترین حالت ۵۵درصد پول بسیار کمی به نسبت بازار ازاد میشه(تازه نمیدونم اصلا پول پیش داره یا نه) خلاصه چرا از همه چی انتقاد میکنید؟؟ طرح خوبیه فقط تعدادش کمه که اگه بشه بیشتر بشه خیلی خیلی خوب میشه و تبدیل به یه سازوکار بسیار موثر برای کنترل قیمت اجاره میشه
محمدی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
0
4
پاسخ
من تا پارسال دانشجو بودم و قبلش هم سرباز و دانشجو بودم. همسرم هم بیکار بوده و بنده خدا با وضعیت بد و سخت من کنار اومده. ما هردو کارشناسی ارشد بهترین رشته ها را در بهترین دانشگاههای ایران خواندیم. ما نه عروسی گرفتیم و نه جهیزیه خریدیم و خرج عروسی و جهیزیه را برای خرید یک خانه ی 43 متری در جنوب تهران اختصاص دادیم و ماهی 28 میلیون تومان نیز قسط مسکن می دهیم و بنا به تشخیص آقایان در دهک 9 قرار داریم!!! بسیار عالی است.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۰:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
ما که دکترا و کارشناسی ارشد رشته فنی از بهترین. .دانشگاه داریم.آیلتس هم داریم.بازهم بیکاریم خدارا شکر که عاقل بودیم و ازدواج نکردیم.
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
0
2
پاسخ
مطمئنم حتی قرعه کشی نیست و به سهمیه ای ها میرسه
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
0
1
پاسخ
ظاهراً وعده های داده شده در مورد مسکن دراین دولت هم سرنوشت وعده های در دولت های قبلی را پیدا خواهد در مسکن مهر مربوط به دوران احمدی نژاد تخلف های بسیاروقابل اثبات زیاد دیده شده و2وزراتخانه درگیر این موضوع یعنی وزارت تعاون ووزارت مسکن اصلا به روی خود نمی آورند ورود به بازی تامین مسکن ارزان فریب ودردسری بیش نیست مسکن مهر 17سال پیش هنوز سند اعیانی ندارد نمی دانیم باید چه مقامی باید به این تخلف آشکار رسیدگی کند
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۶:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
0
0
پاسخ
من کارمند با 25 سال سابقه و نصف حقوق برای اجاره هستش و باید دهک من جزو 1 بالاتر نره چون از فقیر هم فقیرتر هستم !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
شکسپییر
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Iran (Islamic Republic of)
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۲۳:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
0
0
پاسخ
تکلیف افرادی که 4سال قبل ثبت نام کرده اند برای ساخت مسکن چه میشود، کی میخواهند شروع کنند به ساخت ،، همه جوانها در انتظار ساخت مسکن هایشان هستند و مدیران کل استانها و مخصوصا وزارت راه و شهرسازی ،عمدا دارند این موضوع ساخت مسکن را طول میدهند ،هزینه ساخت روز به روز بالاتر میرود و خسارت سنگینی به مردم وارد شده، چرا زودتر شروع نمی‌کنند به ساخت مسکن
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