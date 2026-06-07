کسب مدال نقره توسط مهدی یوسفی

به گزارش تابناک، در وزن ۷۹ کیلوگرم، مهدی یوسفی پس از یک دور استراحت، در دور دوم مقابل نوردولت کوانیش‌بای از قزاقستان با نتیجه ۱۱ بر صفر به پیروزی رسید و راهی دیدار نیمه نهایی شد. وی در این دیدار با نتیجه ۱۳ بر ۲ شمس تاییر از قزاقستان را مغلوب کرد و راهی فینال شد. یوسفی در فینال با نتیجه ۱۰ بر صفر اسماعیل خانیف از روسیه را شکست داد و به مدال نقره بسنده کرد.