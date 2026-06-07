کسب مدال نقره توسط مهدی یوسفی
دیدارهای رده بندی و فینال ۷ وزن اول رنکینگ اتحادیه جهانی کشتی از امروز در شهر اولان باتور مغولستان در حال برگزاری است.
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به گزارش تابناک، در وزن ۷۹ کیلوگرم، مهدی یوسفی پس از یک دور استراحت، در دور دوم مقابل نوردولت کوانیشبای از قزاقستان با نتیجه ۱۱ بر صفر به پیروزی رسید و راهی دیدار نیمه نهایی شد. وی در این دیدار با نتیجه ۱۳ بر ۲ شمس تاییر از قزاقستان را مغلوب کرد و راهی فینال شد. یوسفی در فینال با نتیجه ۱۰ بر صفر اسماعیل خانیف از روسیه را شکست داد و به مدال نقره بسنده کرد.
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