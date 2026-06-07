دریادار سیاری: «رسانه» خط مقدم جنگ نرم است
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ امیر دریادار حبیبالله سیاری معاون هماهنگ کننده ارتش پیش از ظهر یکشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۵ در آیین تقدیر از فعالان روابطعمومی و رسانه در جنگ رمضان با اشاره به نقش رسانه در موفقیتهای به دست آمده در جنگها اظهار کرد: روابط عمومی علم و هنری است که پیوند درون و برون سازمان را انجام میدهد، زبان گویای سازمان است و نقشی اساسی در شناساندن فعالیتهای سازمان دارد.
وی در ادامه به استمرار دشمنی استکبار جهانی با جمهوری اسلامی ایران از ابتدای پیروزی انقلاب تا امروز اشاره و عنوان کرد: در جریان پیروزی انقلاب ما با استکبار جهانی جنگیدیم چراکه پشتوانهی بزرگ همهی رژیم تا بن دندان مسلح طاغوت استکبار جهانی بود و مردم ما با دستی خالی با استکبار جهانی جنگیدند. بعد از پیروزی انقلاب که با اختلافات قومی و مذهبی و سپس تجزیه طلبی مواجه شدیم، اما در هیچ کدام از این صحنهها مردم کم نیاوردند.
رئیس ستاد ارتش ادامه داد: استکبار جهانی سپس ۸ سال جنگ را بر ما تحمیل کردند؛ جنگی تن به تن ۲۷ کشور در آن نیروی انسانی اعزام کردند، اما باز هم ما سرافراز بیرون آمدیم؛ بعد از اینها استکبار همچنان کوتاه نیامد بلکه به دلیل اینکه از جنگ سرد به نتیجه نرسید، به جنگ نرم روی آورد، اما در آنجا هم به نتیجه نرسید.
دریادار سیاری با بیان اینکه «دشمن استکباری از ۲۲ بهمن ۵۷ نسبت به اعمال تحریمهای مختلف علیه کشور ما اقدام کرد به گونهای که هرساله بر تعداد این تحریمها افزوده شده است و امروز بیشترین تحریمها علیه ایران اعمال میشود و از چند سال قبل هم جنگ ترکیبی را علیه ما آغاز کردهاند»، اظهار کرد: دشمن، جنگ تحمیلی دوم را با هدف قطعی سرنگونی نظام و احیای تجزیه طلبیهای اول انقلاب آغاز کرد، اما باز هم به نتیجهای نرسید سپس جنگ رمضان را با راهبردهای متعدد و تاکتیکهای مختلف آغاز کرد ولی به هیچ یک از اهداف خود نرسیدند.
وی گفت: بر اساس آنچه تا کنون دشمن استکباری علیه ما انجام داده است، نتیجه میگیریم که ما با استکبار جهانی اختلاف ریشهای داریم و اگر میخواهیم در مقابل این استکبار مثل گذشته ایستادگی کنیم و سرفراز شویم باید حتماً «قوی» شویم. از ابتدای انقلاب تا کنون دیدهایم که هرجا که ضعیف بوده، استکبار روی آن دست گذاشته است و این موضوع را در ماههای قبل در ونزوئلا دیدیم. آنها بارها با این تفکر که ما هم ضعیف هستیم، به سراغ ما آمده است، اما موفق نشده است؛ آنها در دفاع مقدس ۸ ساله به دنبال آن بودند که طی ۷ روز از مرزها وارد شوند و در روز هفتم در تهران باشند؛ در جنگ تحمیلی اخیر نیز شاهد بودیم که آنها به دنبال دستیابی به اهداف خود طی ۳ روز بودند، اما چنین اتفاقی رخ نداد.
معاون هماهنگ کننده سپاه با تاکید بر اینکه باید قوی شویم چراکه اگر قوی باشیم، پیروزیم، عنوان کرد: امروزه با توجه به شرایط حاکم بر جهان قوی شدن هم به معنای قوی شدن در بعد جنگ سخت و هم در بعد جنگ نرم است؛ قوی شدن به معنای داشتن توان بازدارندگی است به این معنا که ما آنقدر توانمند باشیم که دشمن فکر تجاوز به منافع ملی ما و تمامیت ارضی ما را به خودش راه ندهد و بداند که اگر چنین کاری انجام دهد، ضررش بیشتر از فایدهی آن است؛ باید از این توان برخوردار باشیم و امروز باید این بازدارندگی در ابعاد مختلف جنگ سخت و نرم باشد. بازدارندگی دارای انواعی از جمله هستهای، متعارف و موشکی است به این معنا که یک توان برجستهای داریم که از آن توان برجسته در مقابل دشمن قد علم میکنیم.
دریادار سیاری افزود: بازدارندگی در هر نوع دارای ۳ بعد توانایی، اعتبار و ارتباط است؛ در بعد سوم رسانهها دارای مسئولیت و نقشی اساسی هستند چراکه این رسانهها هستند که باید آنچه شما دارید را به دشمن منتقل کنند و این زبان گویای رسانه است که موجب برقراری ارتباط و انتقال بازدارندگی میشود.
وی با بیان اینکه «نقش اصلی حضور اصحاب رسانه امروزه عملاً در میدان مشاهده میشود»، تاکید کرد: در جنگ رمضان همهی نبردها از نوع جنگ سخت نبود بلکه در میانهی این جنگ شاهد روی آوردن دشمن به جنگ نرم نیز بودیم. در شرایط آتش بس کلا میدان از جنگ سخت به جنگ نرم واگذار شده است و هرکه در این میدان توانمندی بیشتری داشته باشد، موفق است؛ دشمنان در زمان آتش بس، با قطع شدن آتش، میدان جدیدی را برای جنگ نرم تعریف میکنند و امروز مشاهده میکنیم که شبانه روز به چه میزان با جنگ نرم مواجهیم؛ عملاً مشاهده میکنیم که جنگ نرم با شدت هرچه تمامتر در جریان است به گونهای که حتی رئیس جمهور ملعون استکبار نیز با پشتوانهی یک اتاق فکر مستمرا در حال فعالیت در این زمینه است.
رئیس ستاد ارتش با تاکید بر اینکه اصحاب رسانه ما همه در یک جنگ نرم هستیم، گفت: همانطور که در جنگ سخت از نظر تجهیزاتی با دشمن تفاوت داریم در جنگ نرم نیز از نظر امکانات با دشمن که دارای یک برتری و سلطه زیادی بر همه رسانههای جهان است، تفاوت داریم، اما میدان این جنگ را رها نکردیم و آن را هم خالی نخواهیم کرد چراکه همه تکیه ما بر ادوات سخت و امکانات و سلطه اطلاعاتی دشمن بر میدان جنگ نرم نیست بلکه میگوییم جنگ امروز ما جنگ ایمان است و اگر به کار خود ایمان و اعتقاد داشته باشیم میتوانیم محکم بایستیم و اگر نه با نهیب نخست عقب نشینی میکنیم؛ بنابراین جنگ ما جنگ ایمان، عقیده و اراده است. ایمان و اراده موجب تاب آوری و در نهایت موفقیت و پیروزی میشود.
دریادار سیاری اظهار کرد: امروز ما در مقابل دشمنی ایستادیم که بیشتر از همهی دنیا تجهیزات دارد و این به دلیل ایمان، اعتقاد و اراده است و این ایستادگی هم در جنگ سخت و هم در جنگ نرم اتفاق افتاد. به همین دلیل است که با وجود تفاوت ما در جنگ نرم از نظر امکانات، اما پیروزیم و ایستادهایم و این به دلیل حضور رسانهها در میدان جنگ نرم است.
وی با بیان اینکه «خط مقدم جنگ ترکیبی جنگ نرم است و خط مقدم جنگ نرم، رسانه است»، عنوان کرد: افزایش سرباز در خط مقدم سرباز در خط مقدم جنگ نرم، تعداد انتشار و مهمات این جنگ، تولید محتواست. تاکتیک و تکنیک و ابتکار و خلاقیت از خصوصیات ذاتی هر ایرانی است و اگر تاریخ نویسان قضاوتی عادلانه داشته باشند، حتماً در تاریخ اشاره میکنند که ما در این جنگ چگونه عمل کردیم و موفق بودیم.
معاون هماهنگ کننده ارتش در پایان از فعالان روابطعمومی و رسانه در جنگ رمضان خواست تا قدر جایگاه و تلاش و اثر گذاری تلاش خود را بدانند و به دانش و مهارت رسانهای خود بیافزایند چراکه هرچقدر دانش و مهارت ما در حوزه رسانه بالا باشد و یاد رسانهای قوی داشته باشیم، اثرگذاری ما در میدان بیشتر است.
امیر سرتیپ دوم سیدحسن ابوترابی معاون روابط عمومی و رسانه ارتش نیز در این آیین، با قدردانی از همراهی خالصانه و تلاشهای بیوقفه در «جنگ رمضان»، این دوره را یکی از سختترین میدانهای تجربه شده در طول ۳۰ سال خدمت خود توصیف کرد و گفت: همه همکاران بنده در این ایام، شبانهروزی و تمامقد پای کار بودند. این حجم از فداکاری شایسته تقدیری جانانه است.
وی با اشاره به حمایتهای سازمان عقیدتی سیاسی ارتش در جنگ رمضان و فعالیتهای رسانهای صورتگرفته ارتش در دوران جنگ رمضان افزود: در این بازه زمانی، ۵۸ اطلاعیه موثر توسط ارتش منتشر شد. هر لحظه از شبانهروز که درخواست همکاری داشتیم، خبرنگاران عزیز ما در رسانههای مختلف از هیچ همراهیای دریغ نکردند.
معاون روابط عمومی و رسانه ارتش عنوان کرد: آنچه برای ما ارزشمند و رفعکننده تمام خستگیها بود، فرمایش فرمانده محترم ارتش است که بارها فرمودند اثرگذاری کار شما به حدی بود که با اقدامات بسیار بزرگ و اثربخش میدانی برابری میکرد. ایشان این اثرگذاری را در سطح بسیار بالایی ارزیابی کردند.
در پایان این آیین، با حضور امیر دریادار حبیبالله سیاری معاون هماهنگی کننده ارتش، حجتالاسلام والمسلمین عباس محمدحسنی رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش، امیر سرتیپ شاهین تقیخانی مشاور رسانهای فرمانده کل ارتش و و امیر سرتیپ دوم سیدحسن ابوترابی معاون روابط عمومی و رسانه ارتش از تعدادی از اصحاب رسانه و فعالان حوزه اطلاع رسانی از جمله خبرنگار ایسنا و همچنین فضای مجازی ارتش با اهدای لوح تقدیری با امضای امیر سرلشکر امیر حاتمی فرمانده کل ارتش تقدیر شد.