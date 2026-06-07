متن روی پاکتی که تحویل عراقچی شد
نامه پاکستان به رهبر معظم انقلاب تحویل وزیر امور خارجه شد
کد خبر: ۱۳۷۷۵۱۴| |
12414 بازدید
به گزارش تابناک؛ نامه پاکستان به رهبر معظم انقلاب تحویل وزیر امور خارجه شد.
متن روی پاکتی که تحویل عراقچی شد:
His Eminence
Ayatollah Sayyed Mojtaba Hosseini Khamenei
The Supreme Leader of Islamic Republic of Iran
مقام معظم
حضرت آیتالله سیدمجتبی حسینی خامنهای
رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۴
در انتظار بررسی: ۱۴
انتشار یافته: ۱
نظرسنجی
آیا جام جهانی میتواند مانع جنگ آمریکا با ایران شود؟