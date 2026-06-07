گمانه زنی درباره محتوای «نامه ویژه» پاکستان به رهبر انقلاب؛ «راهکار نوین مالی» برای باز کردن گره مذاکرات
به گزارش سرویس بین الملل تابناک، محسن نقوی وزیر کشور پاکستان شنبه شب ۱۶ خرداد ۱۴۰۵ وارد تهران شد و در بدو ورود مورد استقبال اسکندر مومنی وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت.
سفر وزیر کشور پاکستان به تهران، در راستای ایفای نقش میانجی کاهش تنش ایران و آمریکا، است.
نقوی در این زمینه اظهار داشت: ایران و پاکستان روابطی برادرانه با یکدیگر دارند و هنگامی که مشکلی برای یکی از برادران پیش میآید، برادر دیگر نیز آن را احساس خواهد کرد. امیدواریم این بحرانها با تلاشهای شهباز شریف، نخستوزیر پاکستان، و فیلد مارشال عاصم منیر، رئیس ستاد ارتش پاکستان، به زودی پایان یابد.
نقوی همچنین با اشاره به پیام مهمی که برای تحویل آن وارد ایران شده است، اظهار داشت: من اینجا هستم تا «نامه ویژهای» را از سوی فیلد مارشال ژنرال عاصم منیر فرمانده ستاد ارتش پاکستان و نخستوزیر شهباز شریف درباره شرایط فعلی به آیتالله سید مجتبی خامنهای رهبر معظم انقلاب اسلامی، تحویل دهم. فکر میکنم این پیام، پیام مهمی باشد. امیدوارم همه چیز به خوبی پیش برود و به پایان برسد.
این نامه امروز یکشنبه 17 خرداد ماه 1405 از سوی نقوی تحویل عباس عراقچی وزیر خارجه ایران شد.
برخی منابع خبری اعلام کردهاند که محور اصلی این نامه، یافتن راهی برای پایان دادن به مناقشه جاری میان ایران و ایالات متحده است که از اسفند ۱۴۰۴ تشدید شده است.
رسانهها گزارش دادهاند که نامه حاوی یک ابتکار عمل یا «راهکار میانه» جدید برای خروج از بنبست فعلی است. این راهکار به طور خاص به موضوع داراییهای بلوکهشده ایران مربوط میشود.
جزئیات این راهکار جدید به شرح زیر است:
پیشنهاد پاکستان این است که بخشی از داراییهای مسدودشده ایران در یک کشور ثالث که مورد اعتماد هر دو طرف (ایران و آمریکا) باشد، سپردهگذاری شود.
آزادسازی این وجوه قرار است به صورت مرحلهای و در قبال پیشرفت در سایر موضوعات اختلافبرانگیز انجام شود. هدف از این پیشنهاد، فراهم کردن بستری برای اعتمادسازی و نشان دادن انعطافپذیری دو طرف برای عبور از بحران فعلی است.
در کنار این موضوع، برخی گزارشها نیز از احتمال ارائه پیشنهادی در مورد انتقال بخشی از اورانیوم غنیشده ایران به یک کشور ثالث خبر دادهاند، اما این موضوع از سوی منابع نزدیک به ایران تکذیب شده است.
یک منبع نیز به العربیه گفته است که وزیر کشور پاکستان حامل پیامی به ایران در مورد موافقت آمریکا با کاهش تحریمها بوده است.
در مجموع، به نظر میرسد پاکستان در نقش یک میانجی کلیدی، با ارائه این «راهکار نوین مالی» در تلاش است تا گره اصلی مذاکرات را بگشاید. با این حال، واکنش نهایی آمریکا و ایران به این پیشنهاد و موفقیت آن در عمل هنوز نامشخص است و به نتایج این سفر و مذاکرات آتی بستگی دارد.
باید به ترامپ خوراک داد، خوراکی که بتواند ادعا کند از برجام قراردادی قویتر بسته. شاید برای ما سنگین باشد اما پرونده ایران یا بلاتکلیف تا این نقطه مد نظر ترامپ رها خواهد شد - که تبعاتش ویرانگر است - یا باز هم جنگ خواهد شد که اثار آن معلوم است. باید دهل داد به ترامپ، محتوی در درجه دوم اهمیت قرار دارد.
ترامپ نمی تواند مسدود کند؟؟؟
توافقی برد برد
وگرنه جنگ سودی برای هیچ کس ندارد
پنروشیمی ها رو زدن ما اونجا بودیم دیدیم چه شد.
ماهم زدیم یحتمل اونها زودتر میتونن بسازن چون تحریم نیستن
باید فکری کرد تا کشور بیشتر ویران نشه و جانهای بیشتری از بین نره.
باید توافقی برد برد انجام داد
حالا چطور
اون با سیاستمدارها هست ماها نمیدونیم و مال اینکار هم نیستیم