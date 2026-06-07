فوری: تیراندازی از داخل خودرو در اسرائیل+ جزییات

سانه های عبری از تیراندازی از داخل خودرو در چندین نقطه در منطقه "شارون" اسرائیل خبر می دهند.

به گزارش تابناک به نقل از عصرایران، مهاجمان سوار بر یک خودرو در یک پمپ بنزین در نزدیکی "کوخاو یایر" در منطقه شارون آتش گشودند و سپس به "تزور ییتژاک"، "تزور ناتان" و "جاده 5533" حمله کردند.

در جریان این تیراندازی ها یک اسرائیلی کشته و 4 تا 6 نفر زخمی شدند. حال برخی از زخمی ها وخیم گزارش شده است.

یک مهاجم توسط نیروهای امنیتی اسرائیل خنثی شده و عملیات برای دستگیری یا کشتن افراد دیگر ادامه دارد.

بالگردهای ارتش اسرائیل در حال جستجوی محل های وقوع تیراندازی هستند.

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عامل تیراندازی تحت بازجویی قرار دارد؛ افزایش مجروحان به ۶ نفر

به گزارش میزان؛ کانال ۱۲ رژیم صهیونیستی اعلام کرد که عامل دستگیر شده زخمی است و در محل تحت بازجویی قرار دارد.

تعداد مجروحان حادثه تیراندازی در کوچاو یائر و تزور یتزاک به یک کشته و ۶ نفر افزایش یافت.

دفتر نخست وزیر رژیم اسرائیل نیز اعلام کرد که نتانیاهو در حال ارزیابی اوضاع امنیتی و رصد تحولات حادثه تیراندازی در منطقه کوچاو یائیر است.

سازمان رادیو و تلویزیون رژیم اسرائیل نیز گفت دومین مظنون در حمله تیراندازی کوچاو یایر دستگیر شد.

صحنه پس از تیراندازی در پمپ بنزینی در منطقه شارون اسرائیل