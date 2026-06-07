صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

فوری: تیراندازی از داخل خودرو در اسرائیل+ جزییات

رسانه های عبری از تیراندازی از داخل خودرو در چندین نقطه در منطقه "شارون" اسرائیل خبر می دهند.
کد خبر: ۱۳۷۷۴۸۲
| |
2163 بازدید
|
۱

فوری: تیراندازی از داخل خودرو در اسرائیل+ جزییات

سانه های عبری از تیراندازی از داخل خودرو در چندین نقطه در منطقه "شارون" اسرائیل خبر می دهند.

به گزارش تابناک به نقل از عصرایران، مهاجمان سوار بر یک خودرو در یک پمپ بنزین در نزدیکی "کوخاو یایر" در منطقه شارون آتش گشودند و سپس به "تزور ییتژاک"، "تزور ناتان" و "جاده 5533" حمله کردند.

در جریان این تیراندازی ها یک اسرائیلی کشته و 4 تا 6 نفر زخمی شدند. حال برخی از زخمی ها وخیم گزارش شده است. 

یک مهاجم توسط نیروهای امنیتی اسرائیل خنثی شده و  عملیات برای دستگیری یا کشتن افراد دیگر ادامه دارد.

بالگردهای ارتش اسرائیل در حال جستجوی محل های وقوع تیراندازی هستند.

فوری: تیراندازی از داخل خودرو در اسرائیل+ جزییات

اخبار تکمیلی

عامل تیراندازی تحت بازجویی قرار دارد؛ افزایش مجروحان به ۶ نفر

به گزارش میزان؛ کانال ۱۲ رژیم صهیونیستی اعلام کرد که عامل دستگیر شده زخمی است و در محل تحت بازجویی قرار دارد.

تعداد مجروحان حادثه تیراندازی در کوچاو یائر و تزور یتزاک به یک کشته و ۶ نفر افزایش یافت.

دفتر نخست وزیر رژیم اسرائیل نیز اعلام کرد که نتانیاهو در حال ارزیابی اوضاع امنیتی و رصد تحولات حادثه تیراندازی در منطقه کوچاو یائیر است.

سازمان رادیو و تلویزیون رژیم اسرائیل نیز گفت دومین مظنون در حمله تیراندازی کوچاو یایر دستگیر شد.

فوری: تیراندازی از داخل خودرو در اسرائیل+ جزییات

صحنه پس از  تیراندازی در پمپ بنزینی در منطقه شارون اسرائیل

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
تیراندازی اسرائیل خودرو کشته ها انفجار رژیم صهیونیستی نیروهای امنیتی شارون
اختصاصی تابناک/ متن کامل پیش نویس قطعنامه ضد ایرانی آمریکا در آژانس بین المللی انرژی اتمی
بازخوانی تاریخ/ وقتی نفرت سیاسی، حرمت جنازه ها را هم شکست!
پشت پرده اختلاف عجیب قیمت گوشت در تهران؛ از گاو جوان تا گاو حذفی
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
مشاجره در خودرو، پایان تلخ یک خانواده در جاده کاشان
نشست اضطراری نتانیاهو با فرماندهان نظامی
تقابل پدافندی حزب‌الله با جنگنده‌های اسرائیل
اسراییل مدعی هدف قرار دادن اتاق عملیات حزب‌الله شد
کشته شدن ۳۱ مهاجم مسلح در کنگو
اعلام تعداد کشته‌های ارتش رژیم اسرائیل در جنگ‌های مختلف
تشدید درگیری‌ مرزی پاکستان و افغانستان با ۶ کشته
استوری پسر پزشکیان درباره آمار کشته شدگان
شنیده شدن صدای انفجار در شمال اردن
دیدار آریل شارون با صدام در بازداشتگاه
ترور نامزد انتخابات عراق
۲۱ زخمی در پی درگیری در ارتش رژیم صهیونیستی
آمار سانسور شده جدید از تلفات اسرائیل
منابع عراقی: ۱۰ شهید در پی انفجار تروریستی در بغداد
آمار کشته و زخمی‌های رژیم صهیونیستی از زبان لاپید
انفجار در تاسیسات متعلق به وزارت جنگ رژیم اسرائیل
انفجار مرگبار در نیجریه + شمار کشته ها
انفجارهای مهیب حیفا را به لرزه درآوردند
شمار تلفات درگیری در غرب مصر به ۵۰ نفر رسید
درگیری خشونت‌بار در ایالت بنگال غربی هند
۲۴ زخمی بر اثر انفجاری شدید در جنوب «تل آویو»
حمله‌های حزب‌الله نفس تل‌آویو را برید
تیراندازی قایق‌های رژیم اسرائیل به سمت صیادان در غزه
تیراندازی در تل آویو با یک کشته و یک زخمی
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
آرش
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
5
18
پاسخ
آسایش رو از این جنایتکاران بگیرید رژیم کودک کش اسراییل
برچسب منتخب
# آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
آیا جام جهانی می‌تواند مانع جنگ آمریکا با ایران شود؟
فوری: هم اکنون شلیک موشک از آسمان ایران
تهاجم هوایی دشمن صهیونیستی به ماهشهر
اولین اجرای قیصر خواننده در ایران را ببینید
دستور پزشکیان برای پیگیری درمان میرحسین موسوی
ویدیوی حمید رسایی که صهیونیست‌ها در حال نشرش هستند
سنتکام درباره اقدام اخیر ارتش ایران پیغام داد
اتوبان تهران - قم شیشه‌ای شد
احتمال حمله قریب الوقوع موشکی ایران به اسرائیل؛ آسمان ایران کلیر شد
شلیک موجهای متعدد موشک از نقاط مختلف ایران به سمت اسرائیل/آغاز عملیات نصر علیه پایگاه های تلنوف و نواتیم/در حال بروزرسانی
هشدار رضایی: امشب اسرائیل را می‌زنیم
ادغام حشدالشعبی در نیرو‌های مسلح عراق؛ گروه‌های طرفدار ایران خلع سلاح می‌شوند؟
واکنش کاخ سفید به حمله اسرائیل به ایران
تصاویر سی ان ان از سوختن ناو هواپیمابر جرالد فورد
مراحل و هزینه شیوه تمدید گواهینامه
ترامپ: نتانیاهو نباید پاسخ حملات ایران را بدهد/ بسیار به توافق با ایران نزدیک هستیم/ نباید این درگیری توافق را خراب کند!
اولین اجرای قیصر خواننده در ایران را ببینید  (۱۴۴ نظر)
شاخص‌های نگران‌کننده در بانک اقتصاد نوین/ مدیریت در اختیار بازنشسته‌ها؛ اقتصاد نوین به کجا می‌رود؟  (۱۳۸ نظر)
بی رغبتی زنان برای فرزندآوری بیشتر از مردان است/ تمرکز بودجه بر درمان ناباروری کارساز نیست  (۱۱۴ نظر)
معاون پزشکیان: در کجای دنیا دولت باید گاز و برق تا در خانه ببرد؟!  (۱۰۸ نظر)
شما نظر دهید: آیا فقط ۸درصد پزشکان زیرمیزی می‌گیرند؟/ جیب بیماران، یا صندوق جبران نظام سلامت؟  (۱۰۰ نظر)
امیرحسین ثابتی: آمریکا بعد از جام جهانی ایران را غزه دوم می‌کند!  (۸۰ نظر)
تصاویر شکنجه وحشیانه دو دختر توسط والدین‌شان +18  (۷۷ نظر)
پاسکاری دولتی‌ها بر سر کالابرگ/ یک میلیون تومانی که ثابت مانده اما بی‌ارزش‌تر می‌شود  (۷۷ نظر)
روحانی و ظریف بلندگوی آمریکا و اسرائیل در ایران هستند!  (۷۷ نظر)
وقتی بی‌برنامگی و سختگیری به هم می‌رسند/ افزایش حقوق بازنشستگان میان دعوای تأمین اجتماعی و بانک مرکزی گم شد؟  (۷۴ نظر)
خودشیرینی «گروسی» برای اربابان؛ استاندارد دوگانه آژانس درباره حملات به تاسیسات هسته‌ای ایران و امارات  (۶۷ نظر)
التماس مسیح علی نژاد برای حمله دوباره به ایران!  (۶۲ نظر)
افزایش «قیمت بنزین» از دستور کار دولت خارج شد؟ / «پاداش» سقاب برای مردم چیست؟  (۵۸ نظر)
پشت‌پرده تأخیر در واریز حقوق معیشت‌بگیران / چرا بازنشستگان «آخرین نفر» در صف حقوق هستند؟  (۵۷ نظر)
نامه جمعی از نمایندگان مجلس به رهبر انقلاب/ ۴ محور پیشنهادی برای تقویت پول ملی و آرامش اقتصادی  (۵۰ نظر)
tabnak.ir/005mLS
tabnak.ir/005mLS