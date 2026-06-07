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دوئل غرب و روسیه در انتخابات ارمنستان

انتخابات پارلمانی ارمنستان در حالی آغاز شده که نبرد بین دولت غرب‌گرای پاشینیان و موافقان نزدیکی به روسیه به محور این انتخابات تبدیل شده است.
کد خبر: ۱۳۷۷۴۷۹
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دوئل غرب و روسیه در انتخابات ارمنستان

رأی‌گیری در انتخابات پارلمانی ارمنستان صبح روز یکشنبه آغاز شد و بیش از ۲.۴۸ میلیون شهروند واجد شرایط در سراسر کشور برای انتخاب نمایندگان پارلمان پای صندوق‌های رأی رفتند.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ بر اساس اعلام کمیسیون مرکزی انتخابات ارمنستان، رأی‌گیری از ساعت ۸ صبح به وقت محلی آغاز شده و تا ساعت ۸ شب ادامه خواهد داشت. در مجموع ۲ هزار و ۵ مرکز اخذ رأی برای برگزاری انتخابات در سراسر کشور دایر شده است.

در این انتخابات، ۱۸ حزب و ائتلاف سیاسی با نزدیک به ۲ هزار نامزد برای کسب کرسی‌های مجلس ملی ارمنستان، نهاد قانون‌گذاری تک‌مجلسی این کشور، رقابت می‌کنند.

«گوار واردانیان»، یکی از رأی‌دهندگان، پس از شرکت در انتخابات گفت: «می‌خواهم کشورمان پیشرفت کند، همه چیز در آینده به خوبی پیش برود و نسل جوان ما آینده‌ای امیدوارکننده‌تر و انگیزه‌بخش‌تر داشته باشد.»
دویچه وله درباره انتخابات ارمنستان نوشت، این انتخابات در شرایطی برگزار می‌شود که دولت نیکول پاشینیان، در سال‌های اخیر تلاش کرده است وابستگی کشور به مسکو را کاهش دهد و روابط نزدیک‌تری با اتحادیه اروپا و ایالات متحده برقرار کند.

اکنون پاشینیان امیدوار است حزب «پیمان مدنی» او بتواند بار دیگر اکثریت پارلمان را به دست آورد. در مقابل، اصلی‌ترین رقیب او سامول کاراپتیان، میلیاردر نزدیک به روسیه و رهبر حزب «ارمنستان قدرتمند» قرار دارد که سیاست‌های دولت را حرکت شتاب‌زده و پرخطر به سوی غرب توصیف می‌کند.

نمایندگان مجلس ملی ارمنستان برای دوره‌ای پنج‌ساله و بر اساس نظام انتخاباتی تناسبی انتخاب می‌شوند. این پارلمان دست‌کم ۱۰۱ کرسی دارد و تعداد نهایی نمایندگان پس از اعلام نتایج مشخص خواهد شد.

آخرین انتخابات پارلمانی ارمنستان در ۲۰ ژوئن ۲۰۲۱ برگزار شده بود.

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غرب روسیه ارمنستان دوئل انتخابات ارمنستان
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۱
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۴:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
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پاسخ
روسیه در جنگ متجاوزانه باکو و اشغال آرتساخ به ارمنستان خیانت کرد
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