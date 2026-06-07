توضیح تاج درباره مدت و شرایط ویزای آمریکای
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ مهدی تاج درباره آخرین وضعیت حضور تیم ملی فوتبال ایران در جامجهانی اظهار کرد: نمیدانیم کارشکنی آمریکاییها تا کجا ادامه دارد.
وی افزود: یک روز قبل از مسابقه به تیم ملی ما اجازه ورود دادهاند. حاکمان آمریکا آنقدر منفورند که هیچکس دلش نمیخواهد به آن کشور برود اما جامجهانی در آنجاست و باید برویم. معنی کار آمریکا خباثت و نبود برابری بین تیمهاست.
وی افزود: واقعا عجیب است که اینها تا این حد در حوزه اداره فوتبال دخالت میکنند. این کار نادر است. فدراسیون فوتبال اعتراض خود را به فیفا اعلام میکند. اداره فوتبال بر عهده فیفاست. پیشبینی میکنیم خباثتهایی که انجام شده، ادامه داشته باشد.
تاج همچنین گفت: ما از اینکه در آمریکا حضور نداریم ناراحت نیستیم و این برای ما خوب است. به هر حال ما نمیدانیم در فرودگاه چه شیطنتهایی انجام خواهند داد. اینها در جاهایی برابر مقاومت مردم شکست خوردند و این شکستها را در زمین فوتبال جبران و عقده گشایی میکنند. رزمندگان در میدان با قدرت جواب اینها را دادند و کار درستی کردند.
وی در پایان گفت: علیرغم همه خباثتها نگرانی نداریم و کار تیم ملی با اقتدار اداره میشود. واقعیت این است که تیم ملی فوتبال ایران در حال جنگ است و انشاءالله این بچهها از اقتدار کشور دفاع کنند.
تو یکی واقعا دوس نداری بری
واسه همینه هی درخاست ویزا میکنی مدام رد میکنند
اگر منافع شخصی در این اعزام نباشد تیم ملی را برگردانید و عزت خود را نگه دارید.