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توضیح تاج درباره مدت و شرایط ویزای آمریکای

رئیس فدراسیون فوتبال می‌گوید کارشکنی آمریکایی‌ها در صدور ویزا برای تیم ملی فوتبال ایران خباثت است.
کد خبر: ۱۳۷۷۴۷۸
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1513 بازدید
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۷

توضیح تاج درباره مدت و شرایط ویزای آمریکای

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ مهدی تاج درباره آخرین وضعیت حضور تیم ملی فوتبال ایران در جام‌جهانی اظهار کرد: نمی‌دانیم کارشکنی آمریکایی‌ها تا کجا ادامه دارد.

وی افزود: یک روز قبل از مسابقه به‌ تیم ملی ما اجازه ورود داده‌اند. حاکمان آمریکا آنقدر منفورند که هیچ‌کس دلش نمی‌خواهد به آن کشور برود اما جام‌جهانی در آنجاست و باید برویم. معنی کار آمریکا خباثت و نبود برابری بین‌ تیم‌هاست.

وی افزود: واقعا عجیب است که اینها تا این حد در حوزه اداره فوتبال دخالت می‌کنند. این کار نادر است. فدراسیون فوتبال اعتراض خود را به فیفا اعلام می‌کند. اداره فوتبال بر عهده فیفاست. پیش‌بینی‌ می‌کنیم خباثت‌هایی که انجام شده، ادامه داشته باشد.

تاج همچنین گفت: ما از اینکه در آمریکا حضور نداریم ناراحت نیستیم و این برای ما خوب است. به هر حال ما نمی‌دانیم در فرودگاه چه شیطنت‌هایی انجام‌ خواهند داد. اینها در جاهایی برابر مقاومت مردم شکست خوردند و این شکست‌ها را در زمین فوتبال جبران و عقده گشایی می‌کنند. رزمندگان در میدان با قدرت جواب اینها را دادند و کار درستی کردند.

وی در پایان گفت: علی‌رغم همه خباثت‌ها نگرانی نداریم و کار تیم ملی با اقتدار اداره می‌شود. واقعیت این است که تیم ملی فوتبال ایران در حال جنگ است و ان‌شاءالله این بچه‌ها از اقتدار کشور دفاع کنند.

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تاج تیم ملی فوتبال جام جهانی آمریکا تابناک ورزشی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۵
انتشار یافته: ۷
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
18
1
پاسخ
ایول تاج
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
0
25
پاسخ
اخی بمیرم واست تاج
تو یکی واقعا دوس نداری بری
واسه همینه هی درخاست ویزا میکنی مدام رد میکنند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
9
1
پاسخ
امیدوارم افتضاح تیم بانوان در استرالیا آنهم مقابل مردم شهید داده ایران تکرار نشود البته من چشمم آب نمی خورد
دایی جون حمید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
0
12
پاسخ
آب که یه جا بمونه مرداب میشه ، رئیس انتصابی مادام العمر که جای خود داره
شهرام
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
0
7
پاسخ
تصویری که از ایشان گذاشته اید کاملا گویاست ، کاشکی تیم ملی را چند تا اردوی خارجی می بردید تا هم روحیه خوبی داشته باشند و هم چند تا بازی تدارکاتی انجام می دادند ...امیدواریم موفق باشید و بازی خوبی از شما بچه های کشورمان ببینیم و امیدوارم به شما خوش بگذرد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
1
8
پاسخ
همه دوست دارن برن امریکا، استثنا هم نداره الکی شعار ندین
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
3
4
پاسخ
خوب این چه کاریه چرا اینقدر حقارت باید تمحل کنیم. الان هم دیر نشده حتی در کمپ مکزیک قرار بگیرند و دقیقه نود شما آنها را حقیر کنید و تیم را برگردانید. گزارش شده که ویزای بچه ها ساعتی است و فقط می توانند تا ورزشگاه و از آنجا سریع به فرودگاه بر گردند.
اگر منافع شخصی در این اعزام نباشد تیم ملی را برگردانید و عزت خود را نگه دارید.
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