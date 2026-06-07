ادعای رویترز: پولهای بلوکه شده ایران برای بازسازی کشورهای عربی خلیج فارس استفاده میشود
به گزارش سرویس بین الملل تابناک، رویترز در خبری مدعی شده است: ایالات متحده در حال بررسی راههایی برای در اختیار گذاشتن داراییهای ایران به اعراب خلیج فارس است تا به تأمین مالی بازسازی و تعمیر خسارات ناشی از حملات ایران کمک کند.
یک منبع به رویترز گفته است که اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، به مقامات این وزارتخانه دستور داده تا میزان خسارات وارده به شرکای ایالات متحده در منطقه خلیج فارس را ارزیابی کرده و هزینههای مربوط به تعمیر و بازسازی را تخمین بزنند.
مقامات آمریکایی بررسی خواهند کرد که آیا میتوان از داراییهای ایران برای جبران خسارات یا بازسازی خسارات گذشته و آینده مرتبط با ایران استفاده کرد یا خیر.
نیویورک پست و فاکس نیوز نیز همین گزارش را منتشر کردند و از یک منبع نقل شده است که وزارت خزانهداری از «تمام ابزارهای موجود برای اجازه دادن به متحدان خلیج فارس ما برای حمایت از بازسازی و تعمیر هرگونه خسارت آینده ناشی از ایران» استفاده خواهد کرد.
در این راستا، همچنین «سلینا وانگ»، خبرنگار شبکه خبریایبیسی نیوز، به نقل از یک منبع نزدیک به وزارت خزانهداری آمریکا گزارش داد که دولت واشنگتن در حال تدوین طرحی برای استفاده از داراییهای ایران به منظور تأمین هزینههای بازسازی و جبران خسارتهای واردشده به متحدان خود در حاشیه خلیج فارس است.
بر اساس این گزارش، «وزارت خزانهداری آمریکا قصد دارد از تمامی ابزارهای قانونی و اجرایی در اختیار خود استفاده کند تا داراییهای ایران در اختیار کشورهای همپیمان واشنگتن در منطقه قرار گیرد».
به نوشته سلینا وانگ، این منابع قرار است برای بازسازی زیرساختها و جبران خسارتهایی که آمریکا مدعی است در نتیجه اقدامات ایران ایجاد شده، به کار گرفته شود.
این گزارشها یک روز پس از آن منتشر شد که محسن رضایی، مشاور رهبر ایران، به سیانان گفته بود: توافق صلح به آزادسازی ۲۴ میلیارد دلار از داراییهای مسدود شده ایران بستگی دارد.
به گزارش تابناک، موضوع آزادسازی پولهای بلوکه شده ایران در حالی مطرح می شود که این موضوع به یک مشکل اصلی در مذاکرات ایران و آمریکا تبدیل شده است. بر این اساس سفر وزیر کشور پاکستان به ایران به نظر می رسد برای حل این موضوع است. هدف اصلی این سفر، ارائه یک راهکار میانه (طرح ابتکاری) برای خروج از بنبست فعلی است .
جزئیات این راهکار جدید به شرح زیر است:
پیشنهاد پاکستان این است که بخشی از داراییهای مسدودشده ایران در یک کشور ثالث که مورد اعتماد هر دو طرف (ایران و آمریکا) باشد، سپردهگذاری شود.
آزادسازی این وجوه قرار است به صورت مرحلهای و در قبال پیشرفت در سایر موضوعات اختلافبرانگیز انجام شود .هدف از این پیشنهاد، فراهم کردن بستری برای اعتمادسازی و نشان دادن انعطافپذیری دو طرف برای عبور از بحران فعلی است.
در کنار این موضوع، برخی گزارشها نیز از احتمال ارائه پیشنهادی در مورد انتقال بخشی از اورانیوم غنیشده ایران به یک کشور ثالث خبر دادهاند، اما این موضوع از سوی منابع نزدیک به ایران تکذیب شده است .
در مجموع، به نظر میرسد پاکستان در نقش یک میانجی کلیدی، با ارائه این "راهکار نوین مالی" در تلاش است تا گره اصلی مذاکرات را بگشاید. با این حال، واکنش نهایی آمریکا و ایران به این پیشنهاد و موفقیت آن در عمل هنوز نامشخص است و به نتایج این سفر و مذاکرات آتی بستگی دارد.
به گزارش تابناک، ایران بارها اعلام کرده است که در حملات خود تنها پایگاهها و منافع آمریکا را در کشورهای عربی مورد هدف قرار داده است، بنابراین بعید نیست که منظور وزارت خزانهداری، استفاده از داراییهای بلوکه شده ایران برای بازسازی پایگاههای آمریکا باشد. پایگاههایی که میلیاردها دلار در حملات موشکی و پهپادی ایران خسارت دیدند.
برخی منابع خبری پول بلوکه شده ایران را حدود ۱۰۰ میلیارد دلار تخمین میزنند که از این رقم یک میلیارد دلار در عمان است و ۶ میلیارد دلار در قطر. همچنین بخش دیگری از این دارایی ایران در کشورهایی، چون عراق و چین بلوکه شده است.
متجاوز شکست خورده باید خاک بدهد.
پول های ما برای خودمان هزینه خواهد شد.
صدهزار مین بریز تو تنگه هرمز و باب المندب
بعد به دست بوسی خواهند آمد.
به عنوان خسارت به پایگاه خودش
مصادره می کند
هیچ عقل سلیمی مذاکره با این جانوران وحشی را تایید نمی کند. این وحشی ها فقط وقتی کوتاه می آیند که هفت تیر روی شقیقه آنها باشد.
بمب اتم بسازین.
راه پس و پیش نذاشتن. پروفسورهای مجلس مثل رسایی و ثابتی و استاد خوش چشم تلویزیون احیانا توصیه ای دارند؟ آیا فکر میکنن پیشدستانه حمله کنیم برامون نون و آبی به ارمغان میاره؟؟؟