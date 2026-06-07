صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تابناک گزارش می‌دهد

ادعای رویترز: پولهای بلوکه شده ایران برای بازسازی کشور‌های عربی خلیج فارس استفاده می‌شود

برخی رسانه‌های خارجی از طرحی خبر می‌دهند که متعاقب آن آمریکا پول‌های بلوکه شده ایران را برای بازسازی خرابی‌های ناشی از جنگ ایران در اختیار کشور‌های عربی خلیج فارس قرار می‌دهد.
کد خبر: ۱۳۷۷۴۷۴
| |
7439 بازدید
|
۴۶

ادعای رویترز: پولهای بلوکه شده ایران برای بازسازی کشور‌های عربی خلیج فارس استفاده می‌شود

به گزارش سرویس بین الملل تابناک، رویترز در خبری مدعی شده است: ایالات متحده در حال بررسی راه‌هایی برای در اختیار گذاشتن دارایی‌های ایران به اعراب خلیج فارس است تا به تأمین مالی بازسازی و تعمیر خسارات ناشی از حملات ایران کمک کند.

یک منبع به رویترز گفته است که اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، به مقامات این وزارتخانه دستور داده تا میزان خسارات وارده به شرکای ایالات متحده در منطقه خلیج فارس را ارزیابی کرده و هزینه‌های مربوط به تعمیر و بازسازی را تخمین بزنند.

مقامات آمریکایی بررسی خواهند کرد که آیا می‌توان از دارایی‌های ایران برای جبران خسارات یا بازسازی خسارات گذشته و آینده مرتبط با ایران استفاده کرد یا خیر.

نیویورک پست و فاکس نیوز نیز همین گزارش را منتشر کردند و از یک منبع نقل شده است که وزارت خزانه‌داری از «تمام ابزار‌های موجود برای اجازه دادن به متحدان خلیج فارس ما برای حمایت از بازسازی و تعمیر هرگونه خسارت آینده ناشی از ایران» استفاده خواهد کرد.

در این راستا، همچنین «سلینا وانگ»، خبرنگار شبکه خبری‌ای‌بی‌سی نیوز، به نقل از یک منبع نزدیک به وزارت خزانه‌داری آمریکا گزارش داد که دولت واشنگتن در حال تدوین طرحی برای استفاده از دارایی‌های ایران به منظور تأمین هزینه‌های بازسازی و جبران خسارت‌های واردشده به متحدان خود در حاشیه خلیج فارس است.

بر اساس این گزارش، «وزارت خزانه‌داری آمریکا قصد دارد از تمامی ابزار‌های قانونی و اجرایی در اختیار خود استفاده کند تا دارایی‌های ایران در اختیار کشور‌های هم‌پیمان واشنگتن در منطقه قرار گیرد».

به نوشته سلینا وانگ، این منابع قرار است برای بازسازی زیرساخت‌ها و جبران خسارت‌هایی که آمریکا مدعی است در نتیجه اقدامات ایران ایجاد شده، به کار گرفته شود.

این گزارش‌ها یک روز پس از آن منتشر شد که محسن رضایی، مشاور رهبر ایران، به سی‌ان‌ان گفته بود: توافق صلح به آزادسازی ۲۴ میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران بستگی دارد.

به گزارش تابناک، موضوع آزادسازی پولهای بلوکه شده ایران در حالی مطرح می شود که این موضوع به یک مشکل اصلی در مذاکرات ایران و آمریکا تبدیل شده است. بر این اساس سفر وزیر کشور پاکستان به ایران به نظر می رسد برای حل این موضوع است. هدف اصلی این سفر، ارائه یک راهکار میانه (طرح ابتکاری) برای خروج از بن‌بست فعلی است .

جزئیات این راهکار جدید به شرح زیر است:

پیشنهاد پاکستان این است که بخشی از دارایی‌های مسدودشده ایران در یک کشور ثالث که مورد اعتماد هر دو طرف (ایران و آمریکا) باشد، سپرده‌گذاری شود.

آزادسازی این وجوه قرار است به صورت مرحله‌ای و در قبال پیشرفت در سایر موضوعات اختلاف‌برانگیز انجام شود .هدف از این پیشنهاد، فراهم کردن بستری برای اعتمادسازی و نشان دادن انعطاف‌پذیری دو طرف برای عبور از بحران فعلی است.

در کنار این موضوع، برخی گزارش‌ها نیز از احتمال ارائه پیشنهادی در مورد انتقال بخشی از اورانیوم غنی‌شده ایران به یک کشور ثالث خبر داده‌اند، اما این موضوع از سوی منابع نزدیک به ایران تکذیب شده است .

در مجموع، به نظر می‌رسد پاکستان در نقش یک میانجی کلیدی، با ارائه این "راهکار نوین مالی" در تلاش است تا گره اصلی مذاکرات را بگشاید. با این حال، واکنش نهایی آمریکا و ایران به این پیشنهاد و موفقیت آن در عمل هنوز نامشخص است و به نتایج این سفر و مذاکرات آتی بستگی دارد.

به گزارش تابناک، ایران بار‌ها اعلام کرده است که در حملات خود تنها پایگاه‌ها و منافع آمریکا را در کشور‌های عربی مورد هدف قرار داده است، بنابراین بعید نیست که منظور وزارت خزانه‌داری، استفاده از دارایی‌های بلوکه شده ایران برای بازسازی پایگاه‌های آمریکا باشد. پایگاه‌هایی که میلیارد‌ها دلار در حملات موشکی و پهپادی ایران خسارت دیدند.

برخی منابع خبری پول بلوکه شده ایران را حدود ۱۰۰ میلیارد دلار تخمین می‌زنند که از این رقم یک میلیارد دلار در عمان است و ۶ میلیارد دلار در قطر. همچنین بخش دیگری از این دارایی ایران در کشورهایی، چون عراق و چین بلوکه شده است.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
ایران آمریکا مذاکرات ایران و آمریکا پاکستان میانجیگری پاکستان میان ایران و آمریکا
اختصاصی تابناک/ متن کامل پیش نویس قطعنامه ضد ایرانی آمریکا در آژانس بین المللی انرژی اتمی
بازخوانی تاریخ/ وقتی نفرت سیاسی، حرمت جنازه ها را هم شکست!
پشت پرده اختلاف عجیب قیمت گوشت در تهران؛ از گاو جوان تا گاو حذفی
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
ادعای وزیر جنگ آمریکا درباره توافق با ایران
واکنش شهرام جزایری به ادعای جنجالی درباره دارایی‌های ایران
توضیح تاج درباره مدت و شرایط ویزای آمریکای
جزئیات توافق احتمالی ایران و آمریکا؛ تفاهم یک صفحه‌ای با ۱۴ بند/ مذاکرات جامع ۳۰ روزه آغاز می‌شود
 «کابوسی برای اسرائیل»: باز‌های جمهوری‌خواه به توافق ترامپ با ایران حمله می‌کنند
توافق همچنان دور از دسترس است؛ ایران در حال ارزیابی آخرین پیشنهاد صلح آمریکا
نتیجه مذاکرات ایران و آمریکا تاکنون به کجا رسیده است؟
ادعای فاکس‌نیوز درباره جدول زمانی ۵ تا ۷ روزه برای توافق/ ایرانی‌ها اصولاً با چارچوب توافق موافقت کرده‌اند/ ایران و آمریکا «۹۵ درصد» به توافق نزدیک‌ شده‌اند
متن کامل پیش‌نویس نهایی تفاهم ایران و آمریکا؛ آزادسازی بخشی از دارایی‌ها و باز شدن تنگه هرمز
ایران و آمریکا خواهان توافقی هستند که پیروز جلوه کنند/ ایران حفظ تنگه هرمز را در مذاکرات دنبال خواهد کرد
پاکستان مطمئن است ایران و آمریکا «این هفته» توافق موقت را امضا می‌کنند
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۹
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۴۶
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
42
56
پاسخ
باید پایگاه های آمریکا در منطقه به تصرف نیروهای نظامی ایران در بیاید.
متجاوز شکست خورده باید خاک بدهد.
پول های ما برای خودمان هزینه خواهد شد.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
برای ما هزینه نخواهد شد ؛ برای خودشان و گروههای تروریستی هزینه خواهد شد !!!!!
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
وقتی در جنگ توان آنرا داری که جای را تصرف کنی ولی نمی کنی اینطوری می شود.
صدهزار مین بریز تو تنگه هرمز و باب المندب
بعد به دست بوسی خواهند آمد.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۸:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
آمریگا دستگاه شیر دوش هست . به کسی چیزی نمیده .
الف
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
18
70
پاسخ
آقایان خوش فکر پایداری بویژه جناب دکتر ثابتی، در خصوص این مشکل راه حلی ندارند؟ نظرشون چیه تو این قضیه هم پیش دستی کنیم و پول های بلوکه شده اونها تو کشورمون را هزینه بازسازی کنیم؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
باید کشتی هایی که از تنگه هرمز رد میشوند را در عوض خسارت دارایی مسدود شده مان توقیف کنیم.به هر حال امید خیلی کمی داشتم که این دارایی با زبان خوش ما برگرده،وقتی .زبان نمیفهمند ،تا نباشد چوب تر.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
فعلا که کار دست آقایون وفاقه، ثابتی به هر دری میزنه که مجلس حضوری بشه و عوارض و مقررات تنگه تصویب بشه به خاطر مذاکره نمیگذارن
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
فورا باید هرچی کشتی تو خلیج فارس وجود دارد را به سواحل هدایت نموده و مصادره کنیم.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
حق عبور از تنگه هرمز را ده درصد بالا ببرید . دو روزه در میاد
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
الان ثابتی مسبب دزدی ترامپه؟ من از ثابتی خوشم نمیاد ولی نمیدونم چرا اینقدر ا..زیاد شده که دزد رو ول کردن و به خودی انگ میزنن. چه ربطی به ابتی داره الان؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
25
29
پاسخ
برای عصبانی کردن ایران این چرند رو بافته . آمریکا اگر نخواهد پول ایران را بدهد قطعا پولی هم به اعراب نخواهد داد . مگه عقلش کمه وقتی خودش می تونه بخوره بده به غریبه .
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
وقتی بده ،یعنی خودش خورده ،یکی هم ازش راضیه
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
به اعراب نمی دهد
به عنوان خسارت به پایگاه خودش
مصادره می کند
هیچ عقل سلیمی مذاکره با این جانوران وحشی را تایید نمی کند. این وحشی ها فقط وقتی کوتاه می آیند که هفت تیر روی شقیقه آنها باشد.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۸:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
پس نفهمیدی قضیه چیه ..... ترامپ میخاد بخشی از پولهای بلوکه شده ما رو بعنوان هزینه خسارت ، به کشورهای حوزه جنوبی خلیج فارس تقدیم کنه و بعدش ادعا بکنه که این پولها رو آزاد کرده
ناصر
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
11
48
پاسخ
از آقای ثابتی ورسایی سوال کنید که در این مورد چه نظری دارند و راهکار بدهند
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
چه ربطی به ثابتی داره؟ نکنه برای اینکه ترامپ جنگ رو شروع کرده هم ثابتی باید جواب بده؟
آزاده
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۲:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
راهکارش رو از گندی که تو با رأی به اصلاح طلبان دادی پیدا کن ، مجازی!!!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
28
17
پاسخ
ما هم در حق عبور ، ازشان می گیریم. واقعا آمریکاییها احمقند. بابا خراب کردید بگید ... بزارید بروید دیگه، پر رو بازی درنیارید که بد می خورید. انشاالله
ناشناس
|
Finland
|
۱۲:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
19
34
پاسخ
مذاکره شرافتمندانه نیست.
بمب اتم بسازین.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۸:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
باز که پیدات شد!؟؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
4
24
پاسخ
اگر واقعا این کار را انجام بدن توافق عملا امکان پذیر نیست و ارزش هم ندارد. نه بخاطر صد میلیارد درآمدی که توافق واقعی ممکنه به سودمون داشته باشه بلکه به این خاطر که معلوم میشه آمریکا هیچ جدیتی نداره و توافق هم بشه نه دلاری آزاد میشه نه میذاره اقتصادمون نفس بکشه
راه پس و پیش نذاشتن. پروفسورهای مجلس مثل رسایی و ثابتی و استاد خوش چشم تلویزیون احیانا توصیه ای دارند؟ آیا فکر میکنن پیشدستانه حمله کنیم برامون نون و آبی به ارمغان میاره؟؟؟
شهرام
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
6
16
پاسخ
تا آنجایی که ما متوجه شدیم در زمان کرونا بانکها به هر حال با پول ما واکسن کرونا در کشورهایشان تهیه و رایگان به مردمشان تزریق می کردند به هر حال پول ما بلوکه نمی ماند بانک باآن کار می کند حالا این پیام بسیار بی انصافی است ولی خوب وقتی تنها بمانیم همسایگان سوء استفاده خواهند کرد .....خیلی متاسفم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
2
20
پاسخ
شماره شبا بفرستید تا شب می‌ریزه به حسابتون.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۸:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
گل گفتی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
10
16
پاسخ
این قصه سر دراز داره ، تا پیروزی خیلی راهه ظاهرا ، اندکی صبر نه بسیار صبر میخواد
برچسب منتخب
# آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
آیا جام جهانی می‌تواند مانع جنگ آمریکا با ایران شود؟
اولین اجرای قیصر خواننده در ایران را ببینید  (۱۴۴ نظر)
شاخص‌های نگران‌کننده در بانک اقتصاد نوین/ مدیریت در اختیار بازنشسته‌ها؛ اقتصاد نوین به کجا می‌رود؟  (۱۳۸ نظر)
بی رغبتی زنان برای فرزندآوری بیشتر از مردان است/ تمرکز بودجه بر درمان ناباروری کارساز نیست  (۱۱۴ نظر)
معاون پزشکیان: در کجای دنیا دولت باید گاز و برق تا در خانه ببرد؟!  (۱۰۸ نظر)
شما نظر دهید: آیا فقط ۸درصد پزشکان زیرمیزی می‌گیرند؟/ جیب بیماران، یا صندوق جبران نظام سلامت؟  (۱۰۰ نظر)
امیرحسین ثابتی: آمریکا بعد از جام جهانی ایران را غزه دوم می‌کند!  (۸۰ نظر)
تصاویر شکنجه وحشیانه دو دختر توسط والدین‌شان +18  (۷۷ نظر)
پاسکاری دولتی‌ها بر سر کالابرگ/ یک میلیون تومانی که ثابت مانده اما بی‌ارزش‌تر می‌شود  (۷۷ نظر)
روحانی و ظریف بلندگوی آمریکا و اسرائیل در ایران هستند!  (۷۷ نظر)
وقتی بی‌برنامگی و سختگیری به هم می‌رسند/ افزایش حقوق بازنشستگان میان دعوای تأمین اجتماعی و بانک مرکزی گم شد؟  (۷۴ نظر)
خودشیرینی «گروسی» برای اربابان؛ استاندارد دوگانه آژانس درباره حملات به تاسیسات هسته‌ای ایران و امارات  (۶۷ نظر)
التماس مسیح علی نژاد برای حمله دوباره به ایران!  (۶۲ نظر)
چری ۳۰ هزار دلاری را با اسم «اکستریم» ۹ میلیارد فاکتور کردند/ خودروسازی که روغن‌موتور ندارد اما اشتهای میلیاردی دارد!  (۶۲ نظر)
افزایش «قیمت بنزین» از دستور کار دولت خارج شد؟ / «پاداش» سقاب برای مردم چیست؟  (۵۸ نظر)
پشت‌پرده تأخیر در واریز حقوق معیشت‌بگیران / چرا بازنشستگان «آخرین نفر» در صف حقوق هستند؟  (۵۷ نظر)
tabnak.ir/005mLK
tabnak.ir/005mLK