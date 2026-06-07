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۴ روز مانده به آغاز جام جهانی ۲۰۲۶؛

اختصاصی تابناک/ آماده‌باش فیفا برای جایگزینی یک تیم به جای ایران

فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا) در آماده‌باش است که اگر تیم ملی ایران از حضور در جام جهانی انصراف داد، تیمی دیگر را در گروه G جایگزین کند.
کد خبر: ۱۳۷۷۴۷۲
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17465 بازدید
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۴۵

اختصاصی تابناک/ آماده‌باش فیفا برای جایگزینی یک تیم به جای ایران

در صورتی که به دلیل مشکلات ویزا و کارشکنی صورت گرفته از سوی دولت آمریکا، تیم ملی ایران از حضور در جام جهانی انصراف دهد، فیفا خود را آماده کرده تا تیمی دیگر را جایگزین ایران کند.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، موضوع حضور ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا با حواشی و مسائل عجیب و غریبی گره خورده است. از تغییر کمپ به دلیل اینکه آمریکایی‌ها نمی‌خواستند تیم ملی ایران در این کشور اقامت داشته باشد و به همین دلیل فیفا از مکزیکی‌ها خواست تا میزبان کمپ ایران باشند تا ماجرای عدم صدور ویزای آمریکا برای بیش از ۱۳ نفر از اعضای کادر و همراهان تیم ملی که در مکزیک حضور خواهند داشت. حالا ۴ روز مانده به آغاز جام جهانی ۲۰۲۶ و هنوز مشخص نیست که آیا ایران در گروه G و در خاک آمریکا به مصاف بلژیک، مصر و نیوزلند خواهد رفت یا نه.

پس از ماجراهای جنگ آمریکایی-اسرائیلی که علیه ایران شکل گرفت و هم اکنون نیز یک فضای آتش‌بس شکننده وجود دارد، برخی مقامات ایرانی از جمله احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان اعلام کردند که تیم ملی ایران شرایط حضور در جام جهانی را ندارد. گرچه مهدی تاج هم گفته بود عقلم سلیم می‌گوید که ایران به جام جهانی نرود، اما در نهایت با تلاش‌های او تیم ملی فعالیت‌هایش را برای حضور در جام جهانی دنبال کرد و هم اکنون نیز تیم از ترکیه به مکزیک اعزام شده تا در کمپ «تی‌خوآنا» این کشور اردوی خود را برپا کند. با این حال صحبت‌های ضد و نقیض زیادی از سوی آمریکایی‌ها و برخی مسئولان ایران در فضای رسانه‌ای مطرح شده که همچنان فضای غبارآلودی را درباره حضور ایران در جام جهانی ایجاد کرده و حتی ۲۴ ساعت مانده به بازی هم نمی‌توان از این موضوع مطمئن بود.

یکی از شروط اعلام شده از سوی مهدی تاج به فیفا که لازمه حضور ایران در جام جهانی بوده، صدور ویزای آمریکا برای تمامی اعضای تیم ملی بوده و رئیس فدراسیون فوتبال ایران اعلام کرده بود که اگر این اتفاق رخ ندهد، ایران از حضور در جام جهانی انصراف خواهد داد. با این حال جدای از برخی همراهان که حضورشان در کنار تیم الزامی نداشته از جمله مهدی تاج، محمود اسلامیان، هدایت ممبینی، مهدی ملک‌آباد، مسعود اردشیر، امید جمالی، حامد افضلی و... ویزای برخی از اعضای کادر تیم هم صادر نشده است. از جمله مهدی محمدنبی که مدیر تیم است و مهدی خراطی که به عنوان مدیراجرایی بسیاری از اتفاقات بیرون زمین را برای تیم ملی هماهنگ می‌کند. همچنین درخواست ویزای برخی از اعضای رسانه‌ای، آنالیز فنی و تدارکات تیم هم رد شده و کادر امیر قلعه‌نویی در حین برگزاری بازی، کامل نیست. از همین‌رو اگر مهدی تاج سر حرفش بماند و حضور تیم ملی در جام جهانی مشروط بر صدور ویزای تمامی نفرات باشد، تا زمان صادر نشدن ویزا برای تمام نفرات کادر تیم، ایران راهی آمریکا نخواهد شد.

اختصاصی تابناک/ آماده‌باش فیفا برای جایگزینی یک تیم به جای ایران

البته انصراف احتمالی ایران از جام جهانی، موضوع حائز اهمیتی برای فیفاست؛ جیانی اینفانتینو به عنوان رئیس فیفا و سایر ارکان این نهاد بین‌المللی به هیچ عنوان دوست ندارند که اولین جام جهانی ۴۸ تیمی تاریخ با خلل مواجه شود که سه مسابقه را از دست بدهند که چنین اتفاقی فارغ از موضوع اعتبار فیفا، در کمترین حالت مساوی با از دست رفتن برخی درآمدهای فیفا از جمله تبلیغات و پخش تلویزیونی، اسپانسرهای دور زمین، بلیت‌ فروشی و سایر درآمدهای جانبی است. از همین‌رو فیفا در آماده‌باش کامل است که اگر تیم ایران از حضور در جام جهانی انصراف داد، تیم دیگری را جایگزین کند.

برخی منابع خبری تابناک در آمریکا که عضوی از تیم برگزاری جام جهانی ۲۰۲۶ هستند، در خبری اختصاصی به خبرنگار تابناک اعلام کرده‌اند که فیفا از مدت‌ها پیش به تمامی عوامل خود آمادگی داده است که در صورت انصراف ایران از جام جهانی، پروتکل‌های لازم برای جایگزینی تیم دیگری به آنها اعلام خواهد شد. البته این اتفاق در حالی می‌تواند رقم بخورد که تیم ایران حداقل ۴۸ یا ۲۴ ساعت پیش از اولین مسابقه از حضور در جام جهانی انصراف دهد و از آنجایی که ویزای ملی‌پوشان برای حضور در آمریکا ساعتی بوده و تیم ملی باید روز مسابقه به آمریکا سفر کند و پس از مسابقه هم به مکزیک برگردد، این احتمال وجود دارد که ایران صبح روز اولین مسابقه یا حتی در میانه جام، انصراف خود را اعلام کند.

گرچه انصراف تیم ملی از حضور در جام جهانی بدون هزینه نخواهد بود و فیفا این اجازه را دارد که پرونده ایران را به کمیته انضباطی بدهد و در ادامه احتمال محرومیت و جرایم مالی بسیار زیاد خواهد بود، اما این اقدامی است که مقامات ایرانی در نظر دارند و پیش از این هم تاج اعلام کرده بود در صورت عدم صدور ویزا حتی برای یکی از اعضای تیم، ایران از حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ انصراف خواهد داد.

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تیم ملی فوتبال جام جهانی ۲۰۲۶ جام جهانی ۲۰۲۶ آمریکا کانادا مکزیک جام جهانی فیفا جیانی اینفانتینو مهدی تاج فدراسیون فوتبال آمریکا مکزیک
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۴۵
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
26
80
پاسخ
انصراف بدن .مگه چی میشه؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
محرومیت چند ساله تیم ملی وباشگاها وجریمه سنگین تا اونجا رفتیم چرا انصراف برو بجنگ با تمام قدرت
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
اولا محرومیت های سنگین . دوما جریمه مالی که د این شرایط کمر شکن خواهد بود برای کشور. سوم اینکه از لحاظ روحی و معنوی برای بخشی از جامعه به خصوص جوانان حس ناامیدی و شکست . چهارم مسخره نیست به خاطر چنتا همراه اینهمه خسارت به کشور و مردم تحمیل کنبم؟ حالا آنها نباشند تیم بار فنی اش خیلی بهم میریزه که نشه شرکت کرد ؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
محرومیت از میادین بین المللی برای مدتی طولانی
علی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
انصراف نمیدهد سروصدا برای چانه زنی است که تعدادبیشتری ویزا بگیرند
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
فیفا غلط بیجا کرد
اینکه کشور میزبان به یک تیم ویزا نمی دهد
ضعف خود فیفاست
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
بذارن ۵ دقیقه قبل بازی اول انصراف بدن که نتونن جایگزین کنن
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۰:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
فیفا به گور پدر رئیس ش خندید
اگر توانایی برگزاری جام جهانی را ندارد چرا برگزار کرده
عمو
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
167
9
پاسخ
خبرسازی تابناک برای تخریب دکتر مهدی تاج
بجای حمایت از رئیس فدراسیون، دنبال هجمه و حاشیه سازی هستین


تاج نماد اقتدار ایران است
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
فقط در صورتی که از خانواده تاج باشی میتونی یه همچین نظری داشته باشی... تاج نماد اقتدار؟؟؟؟ جوک سال
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
دکترررررر مهدی تاج
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
نحوه انتخابش به عنوان ریس فدراسیون رو هم دیدیم
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
تو دیگه چقدر بدبختی
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
تاج دشمن زیاد داره
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۸:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
دکتر؟ از کجا؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۱:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
مارک ویلموس یادت رفته
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
11
22
پاسخ
اگر احتمال حذف از جام جهانی ۲۰۳۰وجود دارد بهتر است انصراف ندهند
محمد اسدی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
3
55
پاسخ
بازیکنان و کادر فنی و نبی و تیم ملی حق دارند ویزا داشته باشند اسلامی تاج و ممبینی و .‌.چرا باید بروند امریکا
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
4
17
پاسخ
اونا که دنبال بهانه بودن ایران نیاد
تاج یه پیش دستی کرد
که اعضاء اصلی ویزا بگیرن
حالا که بازیکنان ویزا گرفتند ایران میره جام جهانی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
3
57
پاسخ
چون به تاج و دوستاش ویزا ندادن تیم رو نمیذارین بره جام جهانی؟
بی نام
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
11
32
پاسخ
وقتی یه نفر به هر دلیل دلش نمیخاد شما مهمانش باشی شما چه اصراری داری بری اونجا از همون اول با افتخار تمام انصراف میدادید نه مثل الان بازیچه دست بشیم
پاسخ ها
هوشیار
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
تو دیگه چه بی سوادی هستی؟ که هنوز نمیدونی میزبان مسابقات فیفاست و کشورها برگزار کننده آن هستند. فقط این دوره هست که قانون جنگل در آن پیاده میشه؛ از اولش با اون جایزه به اصطلاح صلح شروع شد و تا الان و آخرش هم ادامه داره.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۸:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
آمریکا کجا بود ما مهمان فیفا هستیم آمریکا باید قانون را اجرا کند غلط می کند که اجرا نکند پس ما چکاره ایم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
5
67
پاسخ
چقدر آمریکا گردی برای بعضی ها که چندان بودنشان هم بر ای تیم الزامی نیست ،مهمه .‌‌ مثلا مدیر و کارمند حراست، مدیر و کارمند امور بین الملل ، رییس و نایب ریس ، مدیر و اعضای تیم رسانه ای ، اینها اگر نباشند چه اتفاق خاصی ب ای تیم میافته؟ و آن موقع که بودن چه کار مهمی برای تیم انجام میشده؟ حتی دو تا آنالیزور هم فکر نکنم خیلی بودنشان موثر باشه چون ما آنالیز و تحلیل خاصی از زبان کادر فنی تا حالا نشنیدیم
پاسخ ها
هوشیار
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
وای چه نظر بی ارزشی رو همه لایک کردن؛ واقعا باورم نمیشه که بقیه هم همچین نظری دارندواقعا؟. یعنی مدیران فنی و اجرایی و حراستی و آنالیز و سایر نفرات تدارکاتی بود و نبودشان فرقی نمیکنه؟ پس چرا تمام کشورها حتی بیشتر از ما کادر همراه اینچنینی دارند؟ یعنی اینقدر بدون دانش و احساسی نظر میدیم و بقیه هم لایک میکنن. باورپذیر نیست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
14
28
پاسخ
اگر قرار است انصراف دهیم باید در روز مسابقه و در زمین انصراف دهیم تا فیفا امکان جایگزین کردن تیم را نداشته باشد و آمریکا هم تحت فشار افکار عمومی قرار بگیرد
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
یعنی اینهم درواقع یک میدان کل کل با دنیا

بابا بس کنید
تیم فوتبال ایران جایگاهی نداره
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
یعنی چقدر مغزت کودکه...............خخخخخخخخخخخخخخخخخخ افکار عمومی؟ عسیسم کل دنیا برای اینکار محرومت میکنه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
13
19
پاسخ
فیفا خجالت نکشه! یه مدال دیگه هم به ترامپ بدهد!
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