در صورتی که به دلیل مشکلات ویزا و کارشکنی صورت گرفته از سوی دولت آمریکا، تیم ملی ایران از حضور در جام جهانی انصراف دهد، فیفا خود را آماده کرده تا تیمی دیگر را جایگزین ایران کند.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، موضوع حضور ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا با حواشی و مسائل عجیب و غریبی گره خورده است. از تغییر کمپ به دلیل اینکه آمریکایی‌ها نمی‌خواستند تیم ملی ایران در این کشور اقامت داشته باشد و به همین دلیل فیفا از مکزیکی‌ها خواست تا میزبان کمپ ایران باشند تا ماجرای عدم صدور ویزای آمریکا برای بیش از ۱۳ نفر از اعضای کادر و همراهان تیم ملی که در مکزیک حضور خواهند داشت. حالا ۴ روز مانده به آغاز جام جهانی ۲۰۲۶ و هنوز مشخص نیست که آیا ایران در گروه G و در خاک آمریکا به مصاف بلژیک، مصر و نیوزلند خواهد رفت یا نه.

پس از ماجراهای جنگ آمریکایی-اسرائیلی که علیه ایران شکل گرفت و هم اکنون نیز یک فضای آتش‌بس شکننده وجود دارد، برخی مقامات ایرانی از جمله احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان اعلام کردند که تیم ملی ایران شرایط حضور در جام جهانی را ندارد. گرچه مهدی تاج هم گفته بود عقلم سلیم می‌گوید که ایران به جام جهانی نرود، اما در نهایت با تلاش‌های او تیم ملی فعالیت‌هایش را برای حضور در جام جهانی دنبال کرد و هم اکنون نیز تیم از ترکیه به مکزیک اعزام شده تا در کمپ «تی‌خوآنا» این کشور اردوی خود را برپا کند. با این حال صحبت‌های ضد و نقیض زیادی از سوی آمریکایی‌ها و برخی مسئولان ایران در فضای رسانه‌ای مطرح شده که همچنان فضای غبارآلودی را درباره حضور ایران در جام جهانی ایجاد کرده و حتی ۲۴ ساعت مانده به بازی هم نمی‌توان از این موضوع مطمئن بود.

یکی از شروط اعلام شده از سوی مهدی تاج به فیفا که لازمه حضور ایران در جام جهانی بوده، صدور ویزای آمریکا برای تمامی اعضای تیم ملی بوده و رئیس فدراسیون فوتبال ایران اعلام کرده بود که اگر این اتفاق رخ ندهد، ایران از حضور در جام جهانی انصراف خواهد داد. با این حال جدای از برخی همراهان که حضورشان در کنار تیم الزامی نداشته از جمله مهدی تاج، محمود اسلامیان، هدایت ممبینی، مهدی ملک‌آباد، مسعود اردشیر، امید جمالی، حامد افضلی و... ویزای برخی از اعضای کادر تیم هم صادر نشده است. از جمله مهدی محمدنبی که مدیر تیم است و مهدی خراطی که به عنوان مدیراجرایی بسیاری از اتفاقات بیرون زمین را برای تیم ملی هماهنگ می‌کند. همچنین درخواست ویزای برخی از اعضای رسانه‌ای، آنالیز فنی و تدارکات تیم هم رد شده و کادر امیر قلعه‌نویی در حین برگزاری بازی، کامل نیست. از همین‌رو اگر مهدی تاج سر حرفش بماند و حضور تیم ملی در جام جهانی مشروط بر صدور ویزای تمامی نفرات باشد، تا زمان صادر نشدن ویزا برای تمام نفرات کادر تیم، ایران راهی آمریکا نخواهد شد.

البته انصراف احتمالی ایران از جام جهانی، موضوع حائز اهمیتی برای فیفاست؛ جیانی اینفانتینو به عنوان رئیس فیفا و سایر ارکان این نهاد بین‌المللی به هیچ عنوان دوست ندارند که اولین جام جهانی ۴۸ تیمی تاریخ با خلل مواجه شود که سه مسابقه را از دست بدهند که چنین اتفاقی فارغ از موضوع اعتبار فیفا، در کمترین حالت مساوی با از دست رفتن برخی درآمدهای فیفا از جمله تبلیغات و پخش تلویزیونی، اسپانسرهای دور زمین، بلیت‌ فروشی و سایر درآمدهای جانبی است. از همین‌رو فیفا در آماده‌باش کامل است که اگر تیم ایران از حضور در جام جهانی انصراف داد، تیم دیگری را جایگزین کند.

برخی منابع خبری تابناک در آمریکا که عضوی از تیم برگزاری جام جهانی ۲۰۲۶ هستند، در خبری اختصاصی به خبرنگار تابناک اعلام کرده‌اند که فیفا از مدت‌ها پیش به تمامی عوامل خود آمادگی داده است که در صورت انصراف ایران از جام جهانی، پروتکل‌های لازم برای جایگزینی تیم دیگری به آنها اعلام خواهد شد. البته این اتفاق در حالی می‌تواند رقم بخورد که تیم ایران حداقل ۴۸ یا ۲۴ ساعت پیش از اولین مسابقه از حضور در جام جهانی انصراف دهد و از آنجایی که ویزای ملی‌پوشان برای حضور در آمریکا ساعتی بوده و تیم ملی باید روز مسابقه به آمریکا سفر کند و پس از مسابقه هم به مکزیک برگردد، این احتمال وجود دارد که ایران صبح روز اولین مسابقه یا حتی در میانه جام، انصراف خود را اعلام کند.

گرچه انصراف تیم ملی از حضور در جام جهانی بدون هزینه نخواهد بود و فیفا این اجازه را دارد که پرونده ایران را به کمیته انضباطی بدهد و در ادامه احتمال محرومیت و جرایم مالی بسیار زیاد خواهد بود، اما این اقدامی است که مقامات ایرانی در نظر دارند و پیش از این هم تاج اعلام کرده بود در صورت عدم صدور ویزا حتی برای یکی از اعضای تیم، ایران از حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ انصراف خواهد داد.