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طرح رایگان شدن مترو به تصویب نرسید

طرح رایگان شدن استفاده از مترو برای پنج دهک درآمدی با مخالفت برخی از اعضای شورا به تصویب نرسید.
کد خبر: ۱۳۷۷۴۶۱
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1192 بازدید
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۱۱
طرح رایگان شدن مترو به تصویب نرسید

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ طرح رایگان شدن استفاده از مترو برای پنج دهک درآمدی که قرار بود امروز در صحن شورای شهر مورد بررسی قرار گیرد، با مخالفت برخی از اعضای شورا به تصویب نرسید. از ۹ اسفند سال گذشته و در پی شکل‌گیری شرایط جنگی و اعلام وضعیت اضطراری در کشور، شهرداری تهران در راستای تسهیل رفت‌وآمد شهروندان، کاهش ترافیک و مدیریت بهتر شرایط، استفاده از خدمات حمل‌ونقل عمومی شامل مترو و اتوبوس را به‌طور موقت رایگان اعلام کرد.

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رایگان مترو شورای شهر تهران تصویب
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
0
9
پاسخ
اگه پاداش به خودشون بود صد در صد تصویب میشد
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
پس مجدد شاهد بالا رفتن مصرف بنزین تهران باشید که چند برابر بیشتر سرمایه کشور را به فنا میده و شهر را آلوده میکند
میلاد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
4
4
پاسخ
این کار برای یه مدت موقت به نظرم خوب بود ولی در ادامه اش با هزینه اندکی که بلیت مترو داره اگه همین هزینه های اندک را شهرداری جمع کنه ، با تعداد مسافران بالا مترو ، حداقل می‌تونه یه بار بیشتری از مشکلات شهر را برداره ...
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
رایگان شدن مترو و اتوبوس نوعی دلگرمی به جامعه است که با تصویب نشدن این طرح نشون میده برخی اعضا نگران پول از دست رفته میشدند
هاشم از میانه
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
5
5
پاسخ
شورای شهر تهران در خدمت ۵ دهک پایین مردم تهران!!!
این طرح علاوه بر کمک اندک به معیشت دهکهای پایین ، کمکی هم به کاهش آلودگی می‌کرد.
لطفا اسامی مخالفین را اعلام کنید تا در انتخابات بعدی تکلیفشان را با آنها معلوم کنند.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
3
6
پاسخ
طرحی که هدف نداشته باشه چرا باید تصویب میشد ؟ یک طرح خوب هدف ملی باید داشته باشد ،نه تبعیض آمیز ،
باید ثمرات داشته باشد نه مضرات،
اقتصادی باشد نه سیاسی
برای همه مفید باشد نه قشر خاصی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
0
4
پاسخ
اینا آروم و قرار ندارند هفته دیگه دوبار تصویب میکنند که بگند ما خوبیم
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
اونا خوبن ما بدیم
سالار
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
6
7
پاسخ
نباید هم به تصویب می رسید.

خدائیش مترو همینجوری هم زیان ده هست ، مجانی بشه نه تنها کارائیش پائین میاد بلکه تبدیل به مخروبه میشه.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
برعکس بدلیل کاهش مصرف بنزین تهران ناشی از کاهش ترافیک بخشی از بودجه خرید بنزین و بخشی از بودجه برای کاهش آلودگی (که بدلیل استفاده بیشتر از مترو و وسایط نقلیه عمومی خودبخود هوا پاک شده) را خرج نگهداشت مترو کنند.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۸:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
13:36 کاملا درست گفتی . درووود
اینا نتیجه جزیره ای فکر کردن و تصمیم گیری موردی هست
این اقدام شاید برای شرکت مترو بظاهر اقتصادی نباشه ولی برای کلانشهر بسیار راهگشا و در کل اقتصادی و بهتره
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