طرح رایگان شدن مترو به تصویب نرسید

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ طرح رایگان شدن استفاده از مترو برای پنج دهک درآمدی که قرار بود امروز در صحن شورای شهر مورد بررسی قرار گیرد، با مخالفت برخی از اعضای شورا به تصویب نرسید. از ۹ اسفند سال گذشته و در پی شکل‌گیری شرایط جنگی و اعلام وضعیت اضطراری در کشور، شهرداری تهران در راستای تسهیل رفت‌وآمد شهروندان، کاهش ترافیک و مدیریت بهتر شرایط، استفاده از خدمات حمل‌ونقل عمومی شامل مترو و اتوبوس را به‌طور موقت رایگان اعلام کرد.