طرح رایگان شدن مترو به تصویب نرسید
طرح رایگان شدن استفاده از مترو برای پنج دهک درآمدی با مخالفت برخی از اعضای شورا به تصویب نرسید.
کد خبر: ۱۳۷۷۴۶۱| |
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به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ طرح رایگان شدن استفاده از مترو برای پنج دهک درآمدی که قرار بود امروز در صحن شورای شهر مورد بررسی قرار گیرد، با مخالفت برخی از اعضای شورا به تصویب نرسید. از ۹ اسفند سال گذشته و در پی شکلگیری شرایط جنگی و اعلام وضعیت اضطراری در کشور، شهرداری تهران در راستای تسهیل رفتوآمد شهروندان، کاهش ترافیک و مدیریت بهتر شرایط، استفاده از خدمات حملونقل عمومی شامل مترو و اتوبوس را بهطور موقت رایگان اعلام کرد.
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱۱
اگه پاداش به خودشون بود صد در صد تصویب میشد
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۳:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
این کار برای یه مدت موقت به نظرم خوب بود ولی در ادامه اش با هزینه اندکی که بلیت مترو داره اگه همین هزینه های اندک را شهرداری جمع کنه ، با تعداد مسافران بالا مترو ، حداقل میتونه یه بار بیشتری از مشکلات شهر را برداره ...
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۳:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
شورای شهر تهران در خدمت ۵ دهک پایین مردم تهران!!!
این طرح علاوه بر کمک اندک به معیشت دهکهای پایین ، کمکی هم به کاهش آلودگی میکرد.
لطفا اسامی مخالفین را اعلام کنید تا در انتخابات بعدی تکلیفشان را با آنها معلوم کنند.
این طرح علاوه بر کمک اندک به معیشت دهکهای پایین ، کمکی هم به کاهش آلودگی میکرد.
لطفا اسامی مخالفین را اعلام کنید تا در انتخابات بعدی تکلیفشان را با آنها معلوم کنند.
طرحی که هدف نداشته باشه چرا باید تصویب میشد ؟ یک طرح خوب هدف ملی باید داشته باشد ،نه تبعیض آمیز ،
باید ثمرات داشته باشد نه مضرات،
اقتصادی باشد نه سیاسی
برای همه مفید باشد نه قشر خاصی
باید ثمرات داشته باشد نه مضرات،
اقتصادی باشد نه سیاسی
برای همه مفید باشد نه قشر خاصی
اینا آروم و قرار ندارند هفته دیگه دوبار تصویب میکنند که بگند ما خوبیم
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۲:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
نباید هم به تصویب می رسید.
خدائیش مترو همینجوری هم زیان ده هست ، مجانی بشه نه تنها کارائیش پائین میاد بلکه تبدیل به مخروبه میشه.
خدائیش مترو همینجوری هم زیان ده هست ، مجانی بشه نه تنها کارائیش پائین میاد بلکه تبدیل به مخروبه میشه.
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۳:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
ناشناس| |
۰۸:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
اینا نتیجه جزیره ای فکر کردن و تصمیم گیری موردی هست
این اقدام شاید برای شرکت مترو بظاهر اقتصادی نباشه ولی برای کلانشهر بسیار راهگشا و در کل اقتصادی و بهتره
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