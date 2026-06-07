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واکنش تند کمیسیون امنیت ملی به رئیس‌جمهور لبنان

تا عقب‌نشینی خفت بار رژیم صهیونیستی نبرد ادامه دارد. آمریکا راهی جز تن دادن به اراده ملت رشید ایران و جبهه شجاع مقاومت نخواهد داشت.
کد خبر: ۱۳۷۷۴۴۹
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2263 بازدید
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واکنش تند کمیسیون امنیت ملی به رئیس‌جمهور لبنان

به گزارش تابناک؛ ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی در پیامی نوشت:  در دیدار با سید عبدالله صفی الدین نماینده حزب الله لبنان در ایران تاکید کردم نبرد جبهه مقاومت تا عقب نشینی خفت بار رژیم صهیونیستی ادامه پیدا خواهد کرد.

وی ادامه داد: آمریکا راهی جز تن دادن به اراده ملت رشید ایران و جبهه شجاع مقاومت نخواهد داشت.

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ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی لبنان ضدایرانی رژیم صهیونیستی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۵
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
21
6
پاسخ
احسنت سردار پاسدار ابراهیم عزیزی نماینده مجلس
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
1
14
پاسخ
ایشون در پیامش حتی اسمی از رئیس جمهور لبنان یا عنوانش نیاورده تا چه رسد به واکنش تند!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
1
1
پاسخ
چقدر تند
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# آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
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