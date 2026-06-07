واکنش تند کمیسیون امنیت ملی به رئیسجمهور لبنان
تا عقبنشینی خفت بار رژیم صهیونیستی نبرد ادامه دارد. آمریکا راهی جز تن دادن به اراده ملت رشید ایران و جبهه شجاع مقاومت نخواهد داشت.
کد خبر: ۱۳۷۷۴۴۹| |
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به گزارش تابناک؛ ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی در پیامی نوشت: در دیدار با سید عبدالله صفی الدین نماینده حزب الله لبنان در ایران تاکید کردم نبرد جبهه مقاومت تا عقب نشینی خفت بار رژیم صهیونیستی ادامه پیدا خواهد کرد.
وی ادامه داد: آمریکا راهی جز تن دادن به اراده ملت رشید ایران و جبهه شجاع مقاومت نخواهد داشت.
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