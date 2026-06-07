چگونه فولاد مبارکه حباب بازار آزاد را در هم شکست؟
فولاد مبارکه، لیدر بیمنازع این صنعت، پس از حملات رمضان و در میانه انتظارات تورمی، نه با وعده، بلکه با ۱۴ عرضه مستمر در بورس و یک اقدام جسورانهی قیمتگذاری (۴ هزار تومان پایینتر از قیمت کشفشده) به جنگ واسطهها رفت. نتیجه در روزهای ۹ و ۱۰ خرداد رقم خورد: سقوط ۹ هزار تومانی ورق گرم در بازار آزاد و ریزش زنجیرهای در ورقهای سرد، گالوانیزه و رنگی. این یک پیروزی آماری نیست؛ فروپاشی یک حباب انتظاری و اثبات این حقیقت قدیمی است که «التهاب، زاییده عدم قطعیت است» و تولیدگر بزرگ وقتی وارد بازی تنظیمگری میشود، بازار کوچکترین راهی جز تعادل ندارد.
در ادبیات اقتصاد نهادگرا و استراتژی رقابتی، رهبری بازار تنها به معنای در اختیار داشتن بیشترین سهم تولید نیست؛ بلکه به معنای توانایی تنظیمگری اکوسیستم و هدایت سیگنالهای قیمتی است؛ همان نقشی که فولاد مبارکه از ابتدای سال و پس از حملات تجاوزکارانه جنگ رمضان، در اقتصاد ایران به عهده گرفت و علاوه تامین نیاز صنایع پایین دستی، گامی بلندتر برداشت و با آزاد کردن ظرفیت های خرده فروشی، حباب شکل گرفته در آخرین حلقه های بازار غیررسمی را نیز خنثی کرد. بررسی دادههای بازار خردهفروشی محصولات فولادی در بازه ۹ تا ۱۰ خرداد ۱۴۰۵، پرده از موفقیت یک استراتژی هوشمندانه برمیدارد؛ مداخله پیشدستانه لیدر بازار برای خشکاندن ریشههای تورم و سفتهبازی در انتهای زنجیره. این سلسله اتفاقات، با بازدید سرزده سعید زرندی از بازار آهن مکان تهران آغاز شد و نشانگر رونمایی از سیاست جدید فولاد مبارکه در مدیریت بازار بود.
۱۴ گام استراتژیک در بورس کالا
برای درک فروپاشی التهابات بازار آزاد در دهه دوم خرداد، باید به رفتار سازمانی فولاد مبارکه در دو ماه نخست سال ۱۴۰۵ بازگشت. این مجتمع با اجرای یک برنامه تأمین ساختاریافته، ۱۴ عرضه پیوسته و منظم را در بورس کالا عملیاتی کرد. این استمرار در عرضه، نخستین سیگنال اطمینانبخش به شبکههای پاییندستی بود که فرضیه «کمبود فیزیکی کالا» را از بین برد.